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Как спутниковая аппаратура «РОСКОСМОСа» помогла спасти 40 000 жизней по всему миру

04:30. 1 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Как спутниковая аппаратура «РОСКОСМОСа» помогла спасти 40 000 жизней по всему миру | Русская весна

Аппаратура РКС для международной глобальной системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ помогла сохранить более 40 тысяч жизней.

Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе АО «Российские космические системы».

30 июня исполнилось 35 лет со дня запуска первого отечественного спутника «Космос-1383» с аппаратурой международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Компании холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») с момента основания системы занимаются разработкой и созданием для нее специальной бортовой и наземной аппаратуры. Эффективная работа КОСПАС-САРСАТ помогла спасти уже более 40 тысяч человеческих жизней.

Сегодня международная спутниковая система поддержки поисково-спасательных операций КОСПАС-САРСАТ в режиме реального времени отслеживает сигналы бедствия судовых, авиационных и персональных аварийных радиомаяков, помогает определять их географические координаты и информировать поисково-спасательные службы. Система ежегодно обеспечивает спасение сотен человеческих жизней и во многих странах является составной частью национальной инфраструктуры поиска и спасания.

Для работы системы используется группировка из более 30 низко- и среднеорбитальных, а также геостационарных космических аппаратов, оснащенных оборудованием для обработки и ретрансляции сигналов аварийных радиомаяков. Сегодня во всем мире используются 1,7 миллиона радиобуев, сигнал с которых принимают спутники орбитальной группировки. Информация сбрасывается на наземные станции, а через них поступает в специальные координационные центры системы.

Главный конструктор систем поиска и спасения РКС Александр РОМАНОВ:

«Разработанная в РКС аппаратура системы КОСПАС-САРСАТ установлена на бортах космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Электро-Л» № 1 и № 2, двух аппаратов системы «Глонасс», и планируется к размещению на борту космических аппаратов «Метеор-М» № 2–1 и № 2–2. Комплекты аппаратуры нового поколения планируется установить и на аппаратах «Метеор-М» № 2–3 и № 2–4».

Перспективная аппаратура системы в будущем также будет размещена на нескольких новых российских спутниках. Продолжаются работы по созданию новейшего комплекса наземных средств с улучшенными характеристиками для замены техники предыдущего поколения.

Проект КОСПАС-САРСАТ основан четырьмя странами — сторонами Соглашения о международной программе (Россия, Канада, Франция и США). Сегодня система объединяет десятки стран. Доступ к ней является открытым, а использование — безвозмездным для терпящих бедствие.

АО «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») на протяжении 70 лет разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру и информационные системы космического назначения. Основные направления деятельности — создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; наземный комплекс управления космическими аппаратами; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты приема и обработки информации дистанционного зондирования Земли.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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