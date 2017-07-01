История СССР. Евгений Спицын

..., автор "народного учебника" по истории России Евгений Спицын (раз, два, три) удивлен...с какой научной литературой, посвященной истории "сталинских репрессий" Вам удалось ...обвинив в равновеликой ответственности руководство СССР и Третьего Рейха в развязывании...