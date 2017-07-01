История СССР. Евгений Спицын
14:19. 1 июля 2017 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Курс лекций о истории СССР с 1917 по 1991 годы Рождение Советского государства: известное и неизвестное Брестский мир, левоэсеровский мятеж и первая Конституция РСФСР Донецко-Криворожская и Одесская советские республики Гражданская война и иностранная интервенция в России. Часть I Гражданская война и иностранная интервенция в России. Часть II <iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/23hf1ehMOQ0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai