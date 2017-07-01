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История СССР. Евгений Спицын

14:19. 1 июля 2017 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:

Курс лекций о истории СССР с 1917 по 1991 годы

Рождение Советского государства: известное и неизвестное
Брестский мир, левоэсеровский мятеж и первая Конституция РСФСР
Донецко-Криворожская и Одесская советские республики
Гражданская война и иностранная интервенция в России. Часть I
Гражданская война и иностранная интервенция в России. Часть II
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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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