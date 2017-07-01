Иллюминаты — правящие миром? Или лекарство от конспирологии!

Многие слышали об иллюминатах , но мало кто знает, кто они на самом деле.

Что такое «орден иллюминатов», влияли ли его члены на ход мировой истории, насколько они способны влиять сегодня и какие в целом способы управления глобальной политикой существуют рассмотрим в данной статье.

Масоны и иллюминаты — группы людей, которые объединены философскими и мистическими идеями мирового господства. Эти группы существовали в разное время и всегда характеризуются, как закрытые (то есть недоступные для «чужаков» ), также эти группы могут вступать в оппозицию к власти и вероучениям. И некоторые считают, что эти группы орденов тайно управляют миром. Действительно ли стоит искать некое «мировое правительство» иллюминатов или управление на глобальном уровне происходит совсем иначе?

Из-за чего происходят экономические кризисы, локальные и мировые войны, смены государственной идеологии и прочие политические неурядицы? Случается ли это спонтанно, хаотически, под влиянием исторических закономерностей или активности Солнца или же изменения происходят в соответствии с определёнными планами? В последние 25 лет активно пропагандируется в определённых кругах точка зрения, согласно которой за большинством важнейших исторических событий стоит деятельность ряда тайных, тщательно законспирированных обществ. И наиболее влиятельным в этом ряду считается таинственный орден иллюминатов.

Википедия даёт следующее определение иллюминатов:

«это оккультно-философские объединения, организации, которые тайно участвуют в процессе управления мировыми политическими процессами, и которые влияют на ход истории».

В тоже время, по мнению некоторых мистиков, человек, который в одном из своих жизненных проявлений был иллюминатом, на протяжении всех последующих жизней должен искупать грехи за те преступления, которые свершил, будучи иллюминатом.

Учёные также утверждают, что данная тайная организация существовала на протяжении двух тысяч лет, при этом часто меняла свои названия, чтобы не привлекать лишнего внимания людей и запутать следы. Никто из тех, кто был иллюминатом, не говорил об этом открыто, поскольку за это грозила смерть. Все иллюминаты очень дорожили собственной жизнью, даже несмотря на то, что знали о множестве воплощений.

Считается, что иллюминаты (или «Победный Ветер Морайи», как они предпочитают называть себя сегодня) — это тайное общество оккультистов, которые на протяжении тысячелетий существуют рядом с нами. Это не клуб для подростков, и не взрослые дяди, ищущие развлечений. Это гораздо больше. Это детально разработанная организация, включающая людей, занимающих очень высокие места. Эти люди очень богаты и стоят над законами государств. И многие из них никогда не появлялись в списках богатейших людей планеты, их имена — тайна.

Так их обычно рекламируют (взято отсюда — http://okknews.ru/illyuminatyi-razoblac henie-deyatelnosti/).

ИЛЛЮМИНАТЫ — КТО ОНИ?

Слово Иллюминаты означает:



Люди, претендующие на чрезвычайное просвещение, сверхзнание по отношению к изучаемому предмету.

Любая из религиозных групп, объявляющая о своём особенном религиозном знании и просвещении. Латинское illuminati, множественное от illuminatus, причастие прош. времени от illuminare — освещать. Из «The American Heritage Dictionary of the English Language».



В качестве подтверждения древности ордена иллюминатов можно привести тот факт, что ещё в четырнадцатом веке встречается высшее посвящение тайного общества «Братства Змеи», имеющее латинское название «иллюминаты». В. Купер ( США) относительно этого общества сказал следующее:

«Братство Змеи посвящает свою деятельность сохранению «тайн поколений» и признанию Люцифера, как одного и единственного Бога».

Того самого библейского Люцифера, падшего херувима, который по библейским мифам восстал против Бога, был изгнан с Небес и стал сатаной. Таким образом, мировоззренческим ядром ордена иллюминатов с позиции «добрых пастырей» является оккультизм и служение силам тьмы.

КУЛЬТ КИБЕЛЫ

Парадоксально, но факт:

Современные иллюминаты и практикуемые или ритуалы — с известной степенью допуска восходят к культу древней богини плодородия Кибелы!

Живший во II веке н.э. могущественный жрец этого культа Монтан был именно тем, кто впервые ввёл в обиход сам термин «иллюминаты». Не исключено, что многие из наших читателей слышат о Кибеле впервые, поэтому будет полезно сказать о её культе хотя бы несколько слов.

Богиня плодородия Кибела

Кибелу почитали в Греции и Риме, считая Великой матерью богов. Её культ, зародившийся во Фригии (территория современной Турции), был мрачен и жесток. К примеру, ритуал приёма новых членов заключался в следующем:



Храмовые жрецы, вооружившись кинжалами, наносили друг другу кровавые раны, а неофитам предписывалось при этом оскоплять себя.



Оскопление должно было символизировать сознательный уход верующего из обыденной жизни в лоно богини Кибелы.



Празднества в честь Кибелы отличались невероятной пышностью, что разительно контрастировало с аскетическими условиями жизни самих последователей культа. Между прочим, этот принцип единства противоположностей ясно просматривается и в культе сына Кибелы фригийского бога Аттиса.

Согласно легенде, Аттис — почётный страж храма Кибелы, дал своей грозной матери обет безбрачия. Неизбывная мужская плоть юного бога властно требовала своего, и Аттис нарушил обет, увлекшись одной очаровательной и невинной нимфой. Узнав об этом, Кибела умертвила несчастную нимфу, а на своего сына наслала безумие, в порыве которого Аттис оскопил себя. Из его крови, оросившей землю, появились весенние цветы и деревья…

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ. ОБЩЕСТВО БАВАРСКИХ ИЛЛЮМИНАТОВ

Некоторые историки утверждают, что иллюминаты существовали и раньше, примерно в четырнадцатом веке. Всё их обряды и функции были схожи с ложами сегодняшнего века. Тогда их во Франции называли обществом филадельфов (видимо название восходит к Филадельфу Птолемею, имя которого означает «любящий сестру», поскольку он женился на ней ради трона).



Главой филадельфов был священник, который основал одну из французских лож. Позже филадельфы появились и в восемнадцатом веке, но они составляли уже собственную ветку и не относились к иллюминатам.

Понятие «иллюминаты» сейчас в основном относят к тайному обществу, основанному в Германии А. Вейсхауптом.

Группа, которую возглавлял Адам Вейсхаупт, называлась «Обществом баварских иллюминатов». Она была основана во второй половине восемнадцатого века. Её так скажем «Главарь» был, если говорить на современном языке, юристом, и преподавал в университете. Поэтому чаще всего люди, состоящие в таких организациях, были образованными людьми. «Общество баварских иллюминатов» приняло и развивало идеологию масонов.

Масонство в то время рекламировали свой свой путь как путь усовершенствованию в человеке лучших качеств: свободы, нравственности, человечности. Масонство оглашало своими целями истину и равенство всех людей между собой, что удивительным образом сочеталось с иерхией и жёстким подчинением нижних слоёв братства высшим. Но эти оглашаемые масонами идеи Адаму Вейхсгаупту показались «слишком поверхностными» и не несущими глубокого смысла. И поэтому он перешёл на идеи деизма (которые и многими масонами разделялись) и просвещения.

Деизм — это философия, которая признаёт Бога и сотворение Им всего мира, при последующем его невмешательстве в своё творение, и отрицающее сверхъестественные явления.

Идеи просвещения — это рациональность и свобода мысли.

Ещё А. Вейсхаупт считал, что человек сам по себе существо хорошее, а негативным его делает окружение, то есть общество: государство, церковь и так далее. Поэтому человек, по его мнению, должен руководствоваться только своими соображениями и знаниями.

Он разработал для клана Ротшильдов план разрушения христианского мира посредством «контролируемого хаоса» войн и революций, в которых еврейский банковский капитал должен был играть роль катализатора событий, а также единственного пожинателя плодов. Основной идеей было: через международную сеть банков финансировать в каждом возникающем конфликте обе стороны, чтобы получить в итоге контроль над победителем, над побеждённым и над конечным результатом.

Адам Вейсхаупт (Adam Weishaupt) (1748 — 1811), изначально иудей, принял католичество и закончил созданием «нового» тайного общества, названного «иллюминаты». На самом деле это было вовсе не новое общество, оно существовало под разными именами долгое время, но во время жизни Вейсхаупта организация публично открылась. Неясно, находился ли он под чьим-то влиянием, но большинство исследователей, сходятся на мысли, что Вейсхаупт был не более чем куклой в руках масонской «элиты».

1 мая 1776 года иллюминаты открыто вышли в свет. Эта дата говорит лишь о начале формирования современной доктрины иллюминатов. В данный промежуток времени тайное общество стало таким, каким оно известно сегодня. На самом деле история возникновения иллюминатов уходят в далекое прошлое.

Тогда же (1776 год) в орден приняли первых неофитов. Изначально в обществе было всего пять человек, но спустя несколько лет в составе его уже было четыре отделения в различных баварских городах. В 1782 году численность ордена составляла 300 человек, а ещё через несколько лет — достигла 650 человек. До того времени представительства ордена были не только в Баварии, но и в Австро-Венгрии, Польше, Голландии, Швеции, Дании, Испании, Италии, Франции, Швейцарии и России.

В группу баварских иллюминатов, таким образом, вошли герцоги Карл Август Веймарский, Эрнест II Готский, Фердинанд Брауншвейгский, много геттингенских профессоров, в числе которых и Песталоцци, князь Нейвид.

Численность ордена иллюминатов, в конечном итоге, достигла двух тысяч человек.

Деятельность баварских иллюминатов продолжалась до 1784—1786 годов, затем орден был разгромлен. В частности, тогда было установлено, что орден финансировался кланом Ротшильдов (разумеется, тайно).

Но не стоит думать, что на этом деятельность ордена была закончена, напротив, не стоит забывать о том, что иллюминаты на протяжении столетий создавали дочерние общества и тайные организации, а кроме того, — и политические течения. В них, надо полагать, стояли и франкмасоны, и филадельфы, и фашисты, и собственно иллюминаты.

Влияние баварских иллюминатов было хорошо подготовлено деятельностью масонов и тайными финансовыми операциями.

Для них стало возможным продолжать свою деятельность в обстановке секретности, а позднее принять новое имя. Таким образом, через несколько лет общественность узнала о появлении общества «Немецкое единство», которое занималось распространением пропаганды иллюминатов среди возникающих читательских обществ. Именно тогда появился знаменитый лозунг:

«Свобода, равенство, братство».

Европейские монархии, тем не менее, не сознавали этой опасности, что привело к началу Французской Революции и связанному с ней режиму террора, в котором одни масоны повырезали других. Таким образом, баварские иллюминаты постепенно подчинили себе масонские тайные общества. Вот что говорит об этом п.11 «Протоколов Сионских мудрецов:

«Заговорщики обладали знанием относительно силы и влияния уже существовавших лож вольных каменщиков; теперь они начинали планомерно проникать в них и захватывать над ними контроль».

Масонские Ложи, которые были уже под контролем Баварских иллюминатов, обозначались термином «Ложи Великого Востока».

В 1922 году в Лондоне появился «Трест люцифера», но позже он был переименован в «Трест люци», так как первое название было слишком явным. Трест не является государственным, и он официально признан ООН. В то же время он является расширением «Теософского общества» — другой тайной организации, которая оказала влияние на Адольфа Гитлера и его доктрину высшей арийской расы.

Среди прочих спонсоров «Треста люци» сатанист Роберт МакНамара, бывший министр обороны США, президент Мирового Банка, член Фонда Рокфеллера ; и Томас Уотсон (IBM, бывший посол США в Москве). Среди организаций, спонсирующих «Трест люци», следующие: ООН, Гринпис Интернэшнл, Гринпис США, Международная Организация Амнистий, Фонд ООН помощи детям — ЮНИСЕФ . У «Треста люци» есть единственное «религиозное» место — Храм Понимания, в котором практикуется сатанизм, расположенный в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Интересен факт, что «Трест люци» открыто заявляет о том, что тайная группа просвещённых (illuminated), знаменитостей нового времени, управляет планетой из-за кулис.

МАСОНЫ И ИЛЛЮМИНАТЫ. ПЛАН ОРДЕНА «ИЛЛЮМИНАТОВ»

Как и всякое тайное общество, тайны иллюминатов тщательно охранялись и вуалируются до сих пор. Понять смысл доктрины Адама Вейсхаупта, основателя современных иллюминатов, помог документ, известный под названием «Новый завет сатаны». Он хранился в условиях строжайшей секретности, однако в силу обстоятельств его содержание открылось, повергнув всех в ужас.

Давайте теперь почитаем «план» иллюминатов (источник http://vaticproject.blogspot.ru/201 0/08/william-cooper-exposing-illuminati.h tml).

1. Пользоваться насилием и терроризмом, а не академическими дискуссиями…

4. Поскольку цели Иллюминатов оправданны, для их достижения необходимо использовать абсолютно все средства. Моральный кодекс остается политически уязвимым…

6. Наши ресурсы и их сила должны оставаться невидимыми до того самого момента, когда они приобретут такую мощь, что уже никакая сила или козни не смогут подорвать их.

7. Отвлекать внимание толпы на основе её психологии с целью управления массами.«Без абсолютного деспотизма» нельзя эффективно править.

8. Использовать алкоголь, наркотики, коррупцию и все социальные пороки для систематического разложения молодежи.

9. Захватывать собственность любыми средствами и без колебаний, чтобы гарантировать повиновение и владычество…

10. Руководить ходом войн с тем, чтобы народы обеих воюющих сторон ещё больше увязали в долгах, и проводить мирные конференции таким образом, чтобы ни одна из противоборствующих сторон не получала территориальных прав.

12. Члены (Ордена Иллюминатов) должны использовать своё богатство для того, чтобы к власти допускались такие кандидаты, которые будут послушными к их требованиям; они должны использоваться как пешки в закулисной игре. Их советники должны воспитываться и обучаться способам управления миром с детских лет.

13. Использовать прессу для пропаганды, чтобы контролировать все выходы публичной информации, оставаясь в тени, чистыми и невинными.

14. После провоцирования травматических ситуаций должны появляться (наши) агенты и представляться спасителями народных масс.

15. Создавать промышленные кризисы и финансовую панику, безработицу, голод, нехватку продуктов питания, и использовать это для управления массами или толпой с целью ликвидации всех тех, кто стоит (у нас) на пути.

16. Проникать в тайные масонские организации для использования их в целях Иллюминатов. «Когда пробьет час коронации нашего суверенного Бога всего Мира, те же руки сметут все, что может стоять на его пути».

18. Царство террора — это самый экономичный способ осуществить быстрое подчинение.

19. Маскироваться под политических, финансовых и экономических советников для осуществления наших планов… без страха демонстрировать «тайную власть, стоящую за сценой национальных и международных дел».

20. Цель — МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО. Необходимо создавать огромные монополии, поскольку только крупные состояния пойдут до конца с доверием к своим правительствам В ДЕНЬ ПОСЛЕ ВЕЛИКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО БАНКРОТСТВА.

21. Экономическая война. Использовать высокие налоги и нечестную конкуренцию для разрушения экономики через захват сырьевых ресурсов. Организовывать недовольство в среде работников и субсидировать их конкурентов.

22. Заставить людей убивать друг друга так, чтобы в мире остался только пролетариат (бедные) и несколько миллионеров, преданных нашему делу, а также достаточно полиции и солдат для защиты наших интересов.

23. Назвать это НОВЫМ ПОРЯДКОМ. Назначить Диктатора (http://2012god.ru/masony-i-illyuminaty/ ).

Прекрасно всё ясно и понятно, не так ли?

А ЧТО НА ПРАКТИКЕ?

Первая и вторая мировые войны были попытками захвата власти. Когда же они провалились, получилось следующее. После Второй мировой войны люди настолько устали от всех ужасов убийств, что с радостью приветствовали создание ООН, провозгласившее своей целью недопущение повторения ужасов Второй мировой.



Однако на самом деле в ООН многие видели важный инструмент для объединения всех стран в одну. В этот процесс встраивается и возникновение Европейского Союза (ЕС), который, если взглянуть на него незатуманенным взором, развивается в сторону Четвёртого Рейха, в котором отдельной стране остаётся меньше и меньше прав и независимости, а Европа попадает под произвол маленькой царствующей группы — центрального правительства.



А кто управляет ЕС? По большей части — это закрытые орденские структуры, которые вынашивают планы объединения человечества в лоне единой западной культуры. И всё бы у них было по плану, если бы не «эти русские».

Сначала в XX веке «эти русские» вздумали строить коммунизм на практике, а не в теоретических построениях. Есть версия о том, что Карл Маркс был иллюминатом, поскольку первоначально, в XIX веке, местом распространения братства иллюминатов были немецкие университеты. В этой версии считается, что на студенческой скамье он вступил в орден, что отражено в его юношеских стихах, воспевающих дьявола и тайные ритуалы продажи души (ознакомиться можно тут: http://religioznik.ru/2012/02/stixi-kar la-marksa/).

Есть об этом и свидетельства самих масонов, в частности, X.Г. Раковский утверждал:

«Маркс обманывает из тактических соображений насчёт происхождения противоречий в капитализме, но не насчёт их очевидной реальности.

Маркс знал как она создавалась, как обострялась и как дело доходило до создания всеобщей анархии в капиталистическом производстве, предшествующей триумфу коммунистической революции…

Он знал, что это происходит, ибо знал тех, кто их создаёт».

Потом пришёл Сталин И не дал «бешеной собаке» иллюминатов и масонов, Гитлеру, подмять под себя Евразию.

Надо отметить, что по недавнему опросу Левада-центра Сталин является лидером страны номер один (http://www.levada.ru/2017/06/26/vydayu shhiesya-lyudi/).

Потом Россия, несмотря на практически полное уничтожение экономики в Горбачёвско-ельцинские времена, не встроилась в мировой рынок, а подаёт признаки суверена, хотя публичный лидер заявляет громогласно о полном суверенитете:

«Всем вместе нам удалось сохранить уникальное многообразие народа России, не допустить забвения и девальвации принципов гражданственности и патриотизма, надёжно укрепить суверенитет своей страны, чётко обозначить национальные интересы России. Мы научились их твёрдо отстаивать, опираясь в том числе на исторический опыт» (http://kremlin.ru/events/president/new s/54765).

Сегодня попытки сохранить единственную доминирующую систему (в том числе и символическую) упираются в нравственное неприятие этой системы многими народами Земли. Наиболее сильное сопротивление эта система получает в России и в Исламском мире (а там, сильнее всего в Иране).



И мир постепенно переходит в некое новое состояние, которое называют в публичной политике «многополярностью», хотя за данным словом и не стоит чёткого образа (особенно в аспекте культурного сотрудничества и взаимопроникновения различных по мощности культур друг в друга). Неясно, какое же будущее открывается за периодом этой многополярности.

Старые глобальные игроки, в том числе и выходцы из различных орденских структур, пытаются сохранить своё влияние, но, используя старые методы, не могут этого сделать.

КТО ОНИ — СОВРЕМЕННЫЕ ИЛЛЮМИНАТЫ?

В перечень тринадцати крупных семей, членов которых причисляют к «сильным мира сего» — иллюминатам, входят Асторы, Бунди, Коллинзы, Дюпонты, Фримекы, Кеннеди, Ли, Онассисы, Рокфеллеры, Ротшильды, Расселы, Ван Дуйны и Меровинги. Под Меровингами в данном случае подразумеваются все европейские королевские фамилии.



С этой вершиной тесно связаны ещё четыре семейства: Рейнолдсы, Диснеи, Крупы и Макдональды. Самой же главной многие конспирологи, как правило, считают семью Ротшильдов, составляющую так называемый Ротшильдовский трибунал. Иллюминаты якобы воспринимают их как богов в человеческом обличье, а их слово является законом.

Из деятелей современного политического Олимпа пресса как иллюминатов упоминает и Дэвида Рокфеллера (умер 20 марта 2017), Збигнева Бжезинского (умер 26 мая 2017), Генри Киссинджера (29 июня 2017 встречался с Путиным), Гельмута Коля (умер 16 июня 2017), Ричарда Чейни, Дональда Рамсфелда, Кондолизу Райс.

Работавший ещё под покровительством Буша-старшего Пол Вулфовиц, считается сегодня самым могущественным связующим звеном между администрацией США и внутренними кругами иллюминатов. Легко заметить, что среди иллюминатов преобладают американцы.



И стоит ли удивляться? Многие конспирологи утверждают, что само образование США было делом рук иллюминатов, которые направляли действия выдающихся американцев эпохи борьбы за независимость и становления государственности США. Иллюминатам принадлежат международные банки, нефтяной бизнес, мощные производства и торговые организации. Но так ли мощна их экономическая система?

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Много интересного можно увидеть на американской банкноте достоинством в один доллар. Мало того, что на ней можно узреть пирамиду со всевидящим оком, являющуюся символом иллюминатов и масонов, так ещё у её подножия красуется надпись «MDCCLXXVI». Это латинские цифры, эквивалентные арабским 1776. Именно в тот год Адам Вейсхаупт основал орден баварских иллюминатов. А в полукружье под пирамидой находится надпись на латыни «Novus ordo seclorum», что переводится как «Новый мировой порядок».

Тайные общества, к которым относятся иллюминаты, в том числе, верят в силу различных символов. В мире очень распространена символическая система тайных обществ. Несмотря на это, мы так привыкли их видеть повсюду, что не обращаем внимания.



Иллюминаты верят, что чем больше вокруг символов, тем могущественнее их «магия», а если сказать языком науки, то — тем сильнее воздействие на коллективное бессознательное, для которого символы — своего рода системы подключения к тем или иным его областям.

C помощью символов мы можем подключаться к целым комплексам взаимосвязанных образов и понятийных cиcтeм. Не зря принципы гeрмeтизма основаны на символизации — она позволяет быстро и скрытно передать cообщeниe поcрeдcтвом символов тому, кто тожe знает ту cиcтeму понятий, на которую опирался создатель сообщения. Символ позволяет упаковать, таким образом, огромные массивы информации. Cобcтвeнно говоря, так трактует cимвол П. Флорeнcкий, когда говорит, что cимвол большe себя самого:

«Cимвол ecть такая сущность, энергия которой, сращенная или, точнee, растворённая c энeргиeй некоторой другой, болee ценной в данном отношении сущности, нecёт таким образом в ceбe эту последнюю».

Интeрecно, что он опeрируeт при этом резонансными явлениями, и его слова можно интерпретировать как подключение через символы к коллективному бессознательному.

На основе символизации до определённого времени строилась вся культура нынешней цивилизации, и западная, и восточная, и русская. Многие учёные до сих пор исходят из того, что все в культуре является символами или знаками. Однако они забывают, что есть разница между символами и образами.



Символы всегда связаны с комплексом образов и понятий, а образы присущи всем вещам — это их информация, которая отображается людьми в их мировоззрения, отображённое с образов окружающих предметов и явлений. Поэтому символическая культура всегда уже текущей культуры, которая включает в себя техносферу, все вещи, здания и т.д., а не только искусство, безусловно, наполненное символизмом.

Cимвол содержит в ceбe много большe информации, чем обычное слово. Cимвол, как правило, опираeтcя на болee древний арсенал воздействия, чем ceгодняшниe наши культурологические приобретения и технологии воздействия.



Символический язык использовался в орденах для передачи знания невербальными и неписьменными методами, поскольку можно, показав тот или иной символ или их последовательность, «подключить» психику индивида к той или иной общей области коллективного бессознательного. Причём в разные эпохи разные символы могут связываться с разными с разными системами понятий, но некие центральные смысловые стержни у символом остаются прежними.

На протяжeнии иcтории на опрeдeлённыe cимволы наcлаивалоcь вeликоe множecтво понятийных cиcтeм, что cдeлало нeкоторыe cимволы — cакральными информационными цeнтрами, при употрeблeнии которых, поднимаютcя цeлыe плаcты образов в нооcфeрe планeты.

«Символы в системе управления обществом» http://inance.ru/2016/05/simvol/

Политики и гоcударcтвeнныe дeятeли cтараютcя подключитьcя к cимволам, cвязанным в коллeктивном бeccознатeльном c положитeльными образными, а значит и cвязанными c ними понятийными cиcтeмами. Здecь дeйcтвуeт опрeдeлённый закон приcоeдинeния: ecли объeкт X подключаeтcя к позитивно или нeгативно окрашeнному cимволу, то он и cам в отвeт cтановитcя позитивно или нeгативно окрашeнным.

Из-за этих качеств символы используют для управления коллективным бессознательным, целенаправленно связывая с теми или иными символами различные комплексы образов и понятий. Те же бренды — прекрасный пример. Их владельцы пытаются в рекламе связать близкие каждому образы красоты, природы, животных, детей, радости со своим брендом, побудив покупателей приобрести именно их продукт. Реклама связывает уже имеющиеся в психике людей сценарии поведения со своим: «иди и купи наш продукт». Орденские структуры считают свои символы связанными с понятиями «божественного», «верховного».

Эмблемой многих тайных обществ и «нового мирового порядка» является «пирамида с всевидящим глазом» (несколько лет назад в Ватикане даже была выпущена серия марок, содержащая этот символ). Всевидящий глаз — имеет множество трактовок: это и глаз Гора, и глаз иллюминатов, просвещающих общество, он же — глаз люцифера и пр. А для неофитов — изображение бога. История этого символа уходит корнями в эпоху древнего Египта.

Часто в обществе используется символика и манеры поведения масонов, иллюминатов, не понимая смысла этих символов, манер и жестов.

Как свидетельствует известный американский исследователь масонства В. Купер (Х.23, гл. 2):

«Числа 3, 7, 9, 11, 13, 39 и любые кратные им имеют особое значение для иллюминатов. Обратите внимание, что Билдербергская группа имеет в основе 39 членов разделенных на три группы по 13 в каждой. Обратите внимание, что основа из 39 членов отвечает перед 13-ю составляющими Комитет по Политике. Ещё одно специальное замечание — 13 членов Комитета по Политике отвечают перед девятью членами составляющими: Круглый Стол Девяти. Вы знаете, что первоначальное количество штатов в Америке было 13. Конституция имеет 7 статей и подписана 39-ю членами Конституционной Конвенции. Соединенные Штаты образовались 4 июля 1776 года. Июль — 7-ой месяц в году. Сложите 7 (июль) и 4 и вы получите 11. 1+7+7+6=21, что кратно 3 и 7. Сложите 2 и 1 — это 3. Посмотрите на число 1776 и обратите внимание, что число из двух семерок и шести кратно 3. Совпадение, вы говорите? Я отвечу «Baloney!» и хочется выразиться ещё сильней. Для тех из вас, кто говорит, что это случайность я могу ответить так: я мог бы написать целую книгу состоящую из таких чисел, но просто не хочу этого делать…

На Большой Печати Соединенных Штатов мы можем видеть древний символ Братства Змеи (Дракона), который, как известно, является всевидящим оком в пирамиде представляющей Люцифера в форме мудрости. Сразу под пирамидой можно заметить слова «Novus Ordo Seclorum», что означает Новый Мировой Порядок.

Тринадцать — мистическое число Сатаны, о чём можно прочесть в великолепной книге Стана Део под названием «Космическая тайна». Все эти мистические числа имеют особое значение и для масонов (http://antimatrix.org/Convert/Books/Bo golubov/Secret_Societies_of_20th_Century/B ogolubov_Secret_Societies_of_20th_Centur y.html).

Вот и самые распространенные их символы.

Многие знаки иллюминатов используются практически везде, в то время как ничего не подозревающие граждане остаются в неведении.

Пирамида, глаз в пирамиде, ромб, треугольник, глаз в треугольнике — знак ранга посвящения. Пирамида — важный символ иллюминатов, означающий тип структуры власти, когда все человечество контролируется небольшой группой «избранных».

Символ становится ещё более мощным, когда акцент делается на глаз, парящий над незавершенной пирамидой, что означает «Всевидящее око».

Жест (знак) тройная шестерка, 666, ok знак (жест)

Данный знак осуществляется путём прикосновения указательного пальца к большому (круг), остальные пальцы следуют за ним, образуя хвосты трёх шестерок.

«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Иоанн Богослов, Отк. 13:18, 15:2).

Этот жест применяют как клятву верности сатане. Если его делают перед глазом, то он представляет собой глаз Люцифера.

В мире широко распространена теория метки Антихриста (= 666 =). Что стоит за этой «тайной беззакония», которая всем хорошо известна, но официально не признаётся? Это просто оккультная сатанинская идея… С очень большой вероятностью можно сказать, что предсказание о «числе зверя — 666» является искусственной фальсификацией, мифом и глобальной иллюзией, используемой для того, чтобы контролировать массовое сознание людей через страх.

Каким образом это используют иллюминаты? Создав миф о «числе зверя», иллюминаты планомерно материализуют эту теорию, повсюду внедряя бессмысленное и практически невыгодное «666» в составе штрих-кодов, электронных карт, символических системных обозначений, идентификационных номеров и т.д. С помощью этого они преднамеренно подтверждают фактами исполнение «древнего пророчества» Апокалипсиса о приходе «всесильного Антихриста» и приближении чего-то ужасного, необратимого и фатального для человечества…

Жест (знак) рога дьявола (коза), чертов рог, el diablo

По форме данный жест напоминает голову рогатого животного и истинное его предназначение — это выражение своей любви дьяволу. Выпрямленные вверх пальцы представляют собой рога козла Мендеса (Бафомета), а плотно закрытые средние и большой пальцы — уста.

В развлекательной индустрии известны имена, которые вовсе не скрывают своей принадлежности к обществу иллюминатов. Их символику и жесты они проносят не только через свое творчество, но и в повседневной жизни. И согласитесь, не они ли самые популярные?

Не делайте подобных жестов (знаков) никогда. Незнание того либо иного в жизни — отнюдь не освобождает нас от ответственности за содеянное, поскольку воздействие на бессознательное, в обход сознания человека, его внимания — это реальность наших дней и глупо было бы сваливать всё на «воспалённые умы» конспирологов. Об их идеях — чуть подробнее.





ИАЦ

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