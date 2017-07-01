С «Обществом баварских иллюминатов связано множество различных заговоров. Причиной этих заговоров было стремление к господству над нашим огромным миром, к контролю над мыслями людей, наукой и денежным оборотом. Есть мнение, что активная деятельность этих лож оказала огромное воздействие на революции в Европе в девятнадцатом веке. Деятели тайных обществ противостояли государственной власти, устраивали заговоры против неё. Следовательно, практика подобных движений подтолкнула людей к проведению различного рода революций.

Конспирология — совокупность гипотез, которые пытаются объяснить последовательность общественно значимых событий, определенные исторические явления, или ход истории в целом как результат заговора со стороны некоторой группы людей, управляющих этим процессом из корысти, амбиций или иных групповых, клановых и др. интересов…

Иллюминаты — это организация, деятельность которой направлена на управление всем миром. Но их члены считали, что они несут свет людям, только положительное: равноправие, законность, порядок. Орден иллюминатов направлен на установление власти своих сторонников. И когда их власть будет установлена, то будет создана своя идеология и религия, свой аппарат управления Миром и так далее. Они всегда придерживаются строгих, особенных, своих правил. Все обряды и ритуалы проводились с учётом своих обычаев. За несоблюдение членов общества могли изгнать — в лучшем случае, а в худшем убить.

Весь смысл тайной деятельности масонов (иллюминатов) заведомо примитивен и до смешного прост — специально создавать и настойчиво культивировать всевозможные несоответствия изнутри всех вероучений, наук, политических партий и любых общественных организаций, чтобы ссорить и разделять людей, а затем долго и планомерно контролировать их всех за счёт спланированной борьбы друг с другом…

Конечной задачей, которую ставят перед собой иллюминаты, является Новый Мировой Порядок. Подразумевается объединение всех государств под началом единого мирового правительства.

Ему должна быть подконтрольна вся планета при полном упразднении национальных, государственных, экономических, культурологических, нравственных, религиозных границ. Основу Нового Мирового Порядка должна составить единая безналичная электронно-денежная система, контролируемая мировым правительством через сеть суперкомпьютеров с искусственным интеллектом.



Эта концепция включает в себя следующий обязательный пункт: каждая личность общества должна быть унифицирована, представляя собой полностью контролируемый объект. Важной частью этой доктрины является концепция «Золотого миллиарда», согласно которой население планеты должно быть сокращено различными способами до контролируемого минимума — одного миллиарда человек.



В этом мире будет только две категории людей: управляющая «элита», среди которой будут растворены «хозяева системы» и полностью контролируемые люди, обслуживающие «элиту». Все несогласные окажутся вне закона…

Конечная цель этих организаций — создание такого порядка, при котором будет возможность контролировать абсолютно каждого для сохранения своего господствующего положения в мире.

Иллюминаты, как считают конспирологи, создали для достижения своих целей такие искусственные государства, как США, Швейцария, Израиль, Кувейт, Панама, многие страны Африки, все арабские и латиноамериканские страны. Швейцария была создана в качестве нейтральной страны с целью сохранения во время войн иллюминатами своих сокровищ.

В Америке первоначально были основаны тринадцать колоний, а американский флаг первоначально состоял из тринадцати звезд (сегодня тринадцати полос). У американского символа — Орла в когтях тринадцать стрел. Первый американский банк был основан в штате Вирджиния при непосредственном участии Ротшильдов. Активы США принадлежат Ватикану.

Поэтому неудивительно, что им удавалось неоднократно менять власть в различных государствах мира, стравливать народы в войнах, извлекая из всего этого огромные прибыли и приближаясь к своей цели. В качестве информации к размышлению на темы конспирологии предлагаем каждому провести следующий эксперимент.

Итак. Набираем на латинице слово «Иллюминаты» — Illuminati. Теперь переворачиваем — получаем слово — itanimulli. А теперь заходим на сайт — itanimulli.com (не делаем ссылки, чтобы вы сами убедились). И попадаем на сайт Национальной Службы Безопасности США — National Security Agency, НСА (оно же «No Such Agency»). Вот так Большой брат следит за тобой.

ЛЕКАРСТВО ОТ КОНСПИРОЛОГИИ

Если взглянуть на образ общественной системы, который мы приводили в предыдущем разделе, описывающем «Коспирологический взгляд» на устройство общества, то можно увидеть, что эта схема подходит под него:



На вершине —мировое правительство, верховный орден или любая другая группка людей, осуществляющая контроль над всем мироустройством;



Ниже — их периферия в виде тех или иных тайных орденских структур, транслирующих те или иные символические системы, которые подхватывает и тиражирует масс-культура, осуществляя функцию оповещения посвящённых в «таинство знаков»;



Ниже них — спонсирующие и обучающие структуры тех или иных финансовых олигархий, крупных образовательных учреждений, вроде Оксворда или Кембриджа и т.п.;



Ещё ниже —организующие массы разнообразные общественные организации, включающие и государственные системы;



И в самом низу — стадо, толпа людская, подчиняющаяся всей описанной выше системе.



Данное описание подразумевает существование неких структурных каналов передачи информации с высших уровней — низшим. И многие конспирологи с упоением, достойным лучшего применения роются, копаются в тоннах информационного мусора, в надежде отыскать такого рода структурные связи.



А находя какие-то фрагменты таких структурных связей между отдельными группами на разных уровнях этой условной пирамиды, начинают с бешенным, упрямством, граничащим с одержимостью приставать к окружающим с рассказами о том, что вокруг сплошной жидо-масонский заговор.



Некоторые идут на подлоги, как, например, Джон Финли из города Прово штата Юта (опровержение —https://itanimullihoax.wordpress.com/ , вероятно, это именно тот Финли, что баллотировался в мэры Прово — http://www.heraldextra.com/news/local/c entral/provo/futuristic-thinker-john-fen ley-wants-a-more-free-provo/article_6c4f 36f1-1db3-5f57-8515-8006acef2061.html), сделавший так, что домен (itanimulli.com) переадресуется на сайт Национальной Службы Безопасности США (https://www.whois.com/whois/itanimu lli.com).

Однако, конспирологи и к ним примкнувшие либо не знают, либо не понимают того, что управление может осуществляться различными способами:

Cтруктурный способ управления — это когда управляющий сигнал передаётся по уже сложившейся структуре, подобно приказу в армейской иерархии. Бесструктурный способ управления — когда управляющий сигнал передаётся не по готовой заранее структуре, а безадресно распространяется в обществе, вызывая формирование целесообразных целям управления структур из тех элементов, кто «резонирует» с сутью этой распространяемой безадресно информации.

В чём выражает себя эта бесструктурная «система»?

В первую очередь, это те образные представления, которые ребёнок подчерпывает из окружающей его с рождения культуры, через родителей, близких друзей, сказки, книги, живопись, фильмы. Эти образные представления становятся основой его мировоззрения. А дополняясь нравственными оценками «нравится/не нравится/безразлично», они формируют систему нравственности человека, его нравственные стандарты.



Можно назвать это «базовыми стереотипами», на которых как на кирпичиках фундамента выстраивается всё здание мировоззрения, вся психика. Верхние этажи мировоззрения легко перестраивать, а добраться до фундамента — очень тяжело, поэтому чем раньше культура сможет инсталлировать себя в психику детей, тем сложнее будет это изменить в будущем.

Поэтому чрезвычайно важны те образы, которые попадают в психику ребёнка в самом детстве через сказки, мультфильмы, книги. Эти произведения закладывают те сценарии, которым ребёнок в дальнейшем по жизни будет следовать чисто бессознательно, на автомате, если сам не задумается над своим поведением и волевыми усилиями не изменяет его: выходит из одних сценариев, впитанных в несознательном возрасте, чтобы осмысленно влиться в другие, более праведные, если конечно он стремится стать лучше, а не встал на путь деградации.

Концептуальная власть — власть идей устройства общества, которые господствуют на протяжении долгого времени, и власть людей, которые такие идеи способны формулировать, изменять и внедрять в жизнь общества.

Концептуальная власть активно работает с психикой детей, внедряя в неё соответствующие ей образы, символику, вводя их в определённые матрицы жизни, формируя таким образом многовариантный сценарий жизни всего человечества, если конечно вышла на глобальный уровень ответственности.

Из примеров прошлого можно взять увлекательную книгу «Гаргантюа и Пантагрюэль», которая сегодня считается детской, но в некоторых кругах оценивается как серьёзнейший алхимический трактат (http://golovin.evrazia.org/?area=wo rks&article=39) или сказки братьев Гримм (http://www.liveinternet.ru/users/40337 31/post322695671/). В кинематографе, в том числе и детском, разнообразной символики — просто навалом (http://conspiracytheory.mybb.ru/viewto pic.php?id=48).

Из подросткового фильма «Перси Джексон и похитители молний»

Задача проста — внедрить в психику положительное отношение к символам различных структур, к образам, связанным с той или иной системой посвящений и продвигаемой концепцией жизни общества, а главное — внедрить базовые стереотипы отношения к явлениям окружающей жизни соответствующие именно этой концепции. Но думать, что эта система работы с образными представлениями людей о мире — разработка последних веков, неверно, поскольку с мировоззрением людей работали и в древности. Подробнее об этом смотрите семинар «Виды власти и перспективы концептуальной власти» (http://newyouthpolicy.org/ru/media-ru/1 16-sseminar03).

Как управлять миром, не привлекая внимания санитаров?

И тут возникает интересный момент, связанный с бесструктурным управлением, коллективным бессознательным и взаимосвязями в нём между его различными сегментами, к которым привязываются те или иные символы (самые распространённые из них — архетипы).

Дело в том, что в символических системах зачастую существует определённая иерархия символов.

Иерархия героев-символов Marvel (иерархия героев DC )

В принципе, ничего особо не поменялось в методах управления толпой (на первый взгляд). Есть основные символы (или герои их несущие или олицетворяющие), а есть второстепенные.

Или ещё такой вариант.

А если есть иерархия символов, значит есть и иерархия сегментов коллективного бессознательного, которые связаны с этими символами.

Поэтому может и не быть никаких видимых структурных связей между различными уровнями, что символизируется оторванностью от основной пирамиды, парящего над ней «глаза».

Если индивид бессознательно считает какие-то символы и всё с ними связанное (людей, события, здания) — высшим, верховным (именно поэтому символы транслируются в первую очередь детям — нет критического мышления), то его бессознательное будет подчинено бессознательному тех групп, которые себя ассоциируют с этими символами.



Они сами, в принципе, могут не знать о том, что они чем-то управляют. Они могут просто поддерживать какие-то традиции в своём кругу, связанные с «верховными» символами, но их мыслительный процесс, через каскад взаимосвязей сегментов коллективного бессознательного будет воздействовать на других. И тогда, представленная картинка может трактоваться иначе:



Наверху — «хозяева системы», которые представляют те или иные варианты будущего, возможно и не намеренно, а просто живя свои жизни;



Периферия, завязанная на них через коллективное бессознательное и связанные с ним символические системы, в режиме «принтера» распечатывает пришедшие им образы в той или иной лексике и транслирует прочим;



Некоторые финансовые воротилы, будучи людьми посвящёнными в некоторые вопросы или же просто будучи суеверными, верящими тем или иным слухам, знакам, бессознательно «ведётся» на эти «распечатки» и поддерживают мероприятия и проекты, связанные с транслируемыми сверху сценариями;



Далее рядовые организаторы занимаются пиаром этих мероприятий и проектов среди толпы;



А толпа «хавает», по большей части бездумно соучаствуя в мероприятиях, проектах и объемлющих их сценариях.



Воздействие любой символической системы на бессознательное человека происходит помимо его воли, если только он не обращает в какой-то момент своё внимание на неё. Когда человек замечает это воздействие, это влечёт за собой — идентификацию такой символической системы, как именно некой системы, воздействующей на психику.

Когда человек начинает различать и отличать эту систему от всего прочего, то он может:



либо поддаться ей, считая, что «всё схвачено» и «вокруг сплошные масоны», удариться таким образом в оголтелую конспирологию, выискивая символы везде, где только можно и нельзя, чему уже много разнообразных мемов в сетях;



либо понять, что система существует, что через неё пытаются на него воздействовать, но станет отслеживать это воздействие и волевым порядком будет следить за своим поведением, исключая те алгоритмы, которые ему нравственно неприемлемы.



Мы здесь не согласны с теми, кто считает, что заговоров не существует, а конспирология основана на идиотизме. В конспирологии есть рациональное зерно.

Однако, ударяться в другую крайность, считая, что масоны или иллюминаты могут осуществить свой план и успешно его осуществляют в нынешних информационных условиях — это непонимание нынешней ситуации.

Почему в одну реку не войти сухим дважды?

Мы живём во время смены одной общественной системы другой, причём происходит не смена обёртки существующей толпо-«элитарной» системы отношений, как это уже происходило в истории: рабовладельческий строй сменил феодализм, его — буржуазный либерализм и т.п., а меняется концепция устройства общества.

Меняется и отношение людей к происходящему вокруг них, в результате чего после второй половины XX-го века происходит смена логики социального поведения людей.

Стратегия династического наследования и сокрытия знаний стала проигрышной. Её эффективность отчасти сохраняется в тех областях, где пока удаётся скрывать информацию, но уже и там зачастую самоучки самородки выигрывают у наследных профессионалов или выкормышей спецслужб и орденский структур. В школах, если учитель, как человек — плох, то к нему будет и соответствующее отношение со стороны класса — никакого преклонения перед авторитетами теперь нет. Теперь умение постоянно учиться новому — залог успеха.

Для иллюстрации скорости развития технологий обратимся к информации главного футуролога компании «Cisco» Дэйва Эванса (Dave Evans), на конец 2009г.:



Сегодня мы знаем 5% того, что нам станет известно через 50 лет. Другими словами, 95% знаний, которые будут доступны людям к 2060 году, станут результатом открытий, сделанных в предстоящие 50 лет.



В ближайшие 2 года объём информации в нашем мире будет ежегодно увеличиваться в шесть раз, а объём корпоративных данных в тот же период будет ежегодно возрастать в 50 раз.



В течение двух следующих лет объём информации во Всемирной сети будет удваиваться каждые 11 часов.



К 2015 году человечество будет ежегодно создавать контент, объём которого в 92,5 миллиона раз превышает объём информации, хранящейся в библиотеке Конгресса США (считается самым большим в мире хранилищем информации).



В изменившейся логике социального поведения человек либо осваивает новые знания, пересматривает и изменяет свои стереотипы, либо оказывается на свалке истории. Чтобы приспосабливаться, человеку необходимо уметь овладевать новыми знаниями непрерывно в течение всей жизни, а для этого надо уметь учиться самостоятельно. Надо вырабатывать метод освоения новых знаний.

Основной принцип порабощения человечества реализуется исходя из использования монополии на знание. Когда небольшая кучка людей наверху социальной пирамиды обладает всей полнотой знаний человечества, и чем ближе к основанию этой пирамиды, тем меньше знаний даётся людям. По сути можно рассмотреть две условные пирамиды: одна — пирамида власти с вершиной направленной вверх, другая –— пирамида знаний с вершиной обращённой вниз. Толпо-«элитаризм» функционирует по принципу:

«Каждый в меру своего понимания общего хода вещей работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше».

Закон времени приводит к краху эту систему пирамид. Современному рабовладельцу, хозяину рабочих (слово рабочий однокоренное со словом раб), чтобы его рабы лучше работали и приносили «прибыль», необходимо непрерывно давать новые знания. Но если рабы будут всё больше и больше знать, то они перестанут быть рабами. Сегодня знания любой степени сложности доступны любому, было бы желание их освоить. Поэтому наиболее ценным становится умение учиться самостоятельно, а также умение учить учиться.

Ироничность ситуации заключается в том, что сегодня желание освоить новые знания только помогает быть более эффективным в новых информационных условиях, поскольку получение целостного знания — это автоматический процесс, происходящий на бессознательной основе. И вот почему.

Так как сегодня каждый пропускает через себя огромный поток информации, осваивает какие-то новые сферы деятельности, то он, неизбежно, будет сталкиваться с проблемой «укладки» в своё мировоззрение всё новой и новой поступающей информации.



А так как нашей психике свойственно выстраивать взаимосвязи между информационными модулями, то, с течением времени, картина мира в психике человека будет всё более и более целостной. К тому же, поскольку в каждой отрасли объём фактуры очень большой, а сама она быстро устаревает, то по-наследству, детям, будет передаваться не фактура того или иного мировоззрения, а его скелетная основа — как раз та самая целостная система восприятия:



человека, как части биосферы планеты, взаимосвязанной с процессами в космосе;



внутренних связей всей частей, из которых состоит человек, и знания о применении всех умений человека (известных и неизвестных пока нам) в комплексе;



функциональных связей психики каждого с коллективными психиками, вплоть до ноосферы или даже выходящих за её рамки;



общественных процессов, влияющих на развитие культуры человечества в целом;



всех отраслей народного хозяйства, как единого комплекса, которым можно управлять по своему усмотрению, используя для этого сложные системы и вычисления, например, межотраслевых балансов с многотысячной номенклатурой производимой и потребляемой продукции;



всех управленческих закономерностей, которые описываются на сегодняшний момент в Достаточно общей теории управления (пособие факультета прикладной математики и процессов управления СПбГУ).



Это неизбежное будущее, которое не зависит от наших «хотелок» и «нехотелок» чего-то там изучать, самообразовываться и развиваться. Так будет, пока сохраняется текущее информационное состояние общества, которое изменить к старому режиму информационного обмена, когда через однородную технологическую среду проходило несколько поколений людей — уже практически невозможно (разве что ядерной войной, но это чревато более суровыми последствиями для цивилизации, чем просто возврат в прошлое информационное состояние и то — «в одну реку не войти сухим дважды»).

Толпо-«элитаризм» как система медленно уходит в прошлое, а значит уйдёт в прошлое и связанная с ним система символики, система орденских структур и прочей атрибутики.

Значит ли это, что символы вообще уйдут из нашей жизни? Конечно, нет, но изменится их предназначение, взаимосвязи с коллективным бессознательным планеты, ноосферой.

Лучше всего это изменение качества жизни будущего символически (да, именно так!) показывает финал фильма «Москва 2017» (“Branded” — в англоязычном прокате), который мы настоятельно советуем всем посмотреть (http://kinogo.club/96-moskva-2017-2 012.html).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Cимволы аккумулируют чeловeчecкий опыт, отмeчая eго ключeвыe момeнты. Имeнно по этой причинe чeловeчecтво порождаeт cимволы и cражаeтcя за cимволы, которыe выcтупают в видe краeугольных камнeй, раздeляющих типы жизнeдeятeльноcти и cоциальныe группы (иллюминаты только одна из таких групп). Имeнно поэтому важно понимать cуть cимволов в каждую иcторичecкую эпоху и владeть иcкуccтвом (или тeхнологиeй) cимволизации.

Мир движется по спирали воcходящeго развития и на каждом витке можно увидеть аналоги событий, восходящих к пра-cо-бытиям. В этом спиральном восхождении символы являются элементами, во многом принадлежащими сразу всем временам.

Символы нecут на ceбe эту печать времён, выступая в роли cкрeп между разными иcторичecкими периодами. Но при cмeнe иcторичecких эпох, алгоритмика взаимодействия символов друг c другом мeняeтcя, что и являeтcя знаком cмeны концептуального содержания времени, фундаментального изменения общecтвeнной дeйcтвитeльноcти.

В заключение хочется, чтоб вы хорошенько подумали о том, что частенько то, о чём мы тут рассуждаем и спорим, является реальностью и вполне просто подтверждается.

Остальным — это проблемы вашего самообразования.



ИАЦ

***



Источник.