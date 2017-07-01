Горбачёв и его фонд

Нобелевский комитет, не покладая рук, работает над непростым выбором. Мира в мире нет, а Нобелевскую премию мира за 2017 год вручать кому-то нужно



Учитывая, что до вручения премии «главному миротворцу» остаётся не так много времени (церемония награждения лауреата/лауреатов пройдёт в декабре, а о победителе станет известно уже осенью), темпы работы комитета интенсифицируются. Ещё бы!.. Надо из списка аж в 318 кандидатов, среди которых 103 международные организации, выбрать того единственного (ну или пару-тройку), чтобы и дальше следовать «заветам» Альфреда Нобеля.

Кстати, как сообщают в самом Нобелевском комитете , в 2016 и 2017 годах наблюдаются абсолютные рекорды по числу номинантов. Как уже было отмечено, в 2017 – 318. В 2016 было ещё больше – 376. Странная, надо признать тенденция: чем напряжённее обстановка в мире, тем больше оказывается персоналий и организаций, которые, как кто-то полагает, вносят огромный вклад в дело мира… Обратная пропорциональность.

Несмотря на то, что полный список номинантов на Нобелевскую премию мира остаётся «секретным», определённого рода информация об отдельных соискателях всё же просочилась в средства массовой информации.

В частности, появлялись сообщения о выдвижении на Нобелевскую премию мира организации «Белые каски». Если «Белые каски» действительно есть в списке из 318 соискателей и если эту организацию в качестве номинанта всерьёз рассматривает Нобелевский комитет, то это может стать очередным доказательством того, что в наше время Нобелевская премия является ещё одним инструментом ведения политических игр.

Рассматривать вопрос вручения премии мира группе лиц, которые перед тем, как надеть белые каски с GoPro, отложили в сторону флаг «Джебхат ан-Нусры» (* террористическая организация, запрещённая в РФ по решению суда) и сняли с плеча автоматы, это не просто перебор, это кощунство по отношению к десяткам тысяч жертв терроризма в Сирии.

Хотя… После вручения Нобелевской премии мира Бараку Обаме удивляться уже не приходится. Назвать главным миротворцем планеты человека, который не приложил к миротворческой миссии ни «грамма» усилий, а после вручения развязавший и ещё несколько кровопролитных конфликтов в разных странах мира… Да за одно только это Нобелевский комитет должен был не просто отозвать своё решение, но и самоликвидироваться как организация… Но нет – Обама с премией, и Нобелевский комитет продолжает «работать».

В одном списке – Мать Тереза, Барак Обама и, к примеру, Михаил Горбачёв… Кстати, о Михаиле Горбачёве как лауреате Нобелевской премии мира 1990 года с официальной трактовкой «В знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».

О каком мирном процессе в 1990 году шла речь, сегодня помнят миллионы граждан стран так называемого постсоветского пространства. Кровопролитные стычки от Прибалтики до Закавказья и Средней Азии, настоящая охота на русское население в целом ряде тогда ещё Советских республик и национальных автономий, фактическая сдача интересов огромной страны расширяющемуся западному военному блоку в обмен на (внимание!) устные гарантии. Устные гарантии!.. Когда даже письменными гарантиями наши западные друзья частенько, простите, подтираются сразу же после их подписания.

И как же сегодня живётся дорогому Нобелевскому лауреату с таким багажом? А неплохо живётся. В издании «Столетие» вышел материал под заголовком «Откуда деньги, Михаил Сергеевич?», в котором упоминается о выставленной на продажу семьёй первого президента СССР роскошной 17-комнатной виллы в Баварии и частично о средствах так называемого «Горбачё-фонда».

Откуда у фонда средства, чтобы в течение более четверти века вести свою деятельность с привлечением экспертов из разных стран мира с весьма размытыми целями этой самой деятельности – вопрос. Причём вопрос, видимо, настолько сложный, что даже вице-президент фонда, дочь Горбачёва, Ирина Вирганская так толком и не смогла объяснить, откуда же деньги, разве что упомянув гонорары за лекции своего отца.

Считать чужие деньги – моветон, а потому лучше всё-таки обратить внимание на те самые упомянутые цели, которые преследует продолжающий активно действовать «Горбачёв-фонд».

И стоит только открыть сайт «Горбачёв-фонда» , как… «Михаил Горбачёв встретился с представителями американской общественности». Новость такая.

При этом в последних отчётах нет ни единого сообщения о том, что Михаил Сергеевич изыскал время и встретился с представителями российской (белорусской, армянской, казахской и пр.) общественности. А ведь у этой общественности, 100 процентов, есть куда больше интересных вопросов к Михаилу Сергеевичу… У коллектива авторов и постоянных читателей «Военного обозрения», которые тоже общественность, например…

В частности, было бы интересно услышать ответ человека, при котором перестала существовать страна, являвшая для большинства из нас общей Родиной, что же конкретно помешало сохранить в единстве Союз, имея для этого все необходимые ресурсы и желание подавляющего большинства её граждан? Что подсказало необходимость подписания «соглашения» о фактическом развале государства, и не считает ли теперь Михаил Горбачёв такого рода подписание государственной изменой?

Вот потому и удобнее этому человеку встречаться с американскими общественниками, а не с нами…

Из материала на сайте фонда:

«12 мая Михаил Сергеевич Горбачев встретился с группой представителей американской общественности. Американцы разных возрастов и профессий приехали в Россию, чтобы возобновить контакты и совместно искать пути выправления отношений между двумя странами. Инициатор поездки Шэрон Теннисон на протяжении нескольких десятилетий участвует в различных проектах «народной дипломатии». На этот раз в планах группы – посещение не только Москвы, но и нескольких регионов России, встречи с политиками, экспертами, рядовыми гражданами.

Приветствуя гостей, М.С. Горбачев сказал: «Сейчас, когда состояние отношений между Россией и США вызывает огромную тревогу, народная дипломатия, активность гражданского общества особенно необходимы. Мы не должны мириться с новым витком напряженности и конфронтации, напоминающей о временах холодной войны. Необходимо действовать, требовать от политиков, лидеров наших стран возобновления серьезного диалога».

М.С. Горбачев подробно ответил на многочисленные вопросы гостей. «Я не занимаю официальных должностей, не представляю российское государство», — сказал он. – «Но я уверен, что опыт тех лет, когда мы совместными усилиями покончили с холодной войной, актуален и сегодня». Он напомнил о словах президента Джона Кеннеди: «Ошибается тот, кто думает, что мир будущего – это Pax Americana. Или это будет мир для всех, или его вообще не будет». Надо уважать друг друга, вести диалог на равных, искать решения накопившихся проблем.»

Про Pax Americana – это, конечно, сильно. Но почему же, поощряя народную дипломатию, у Михаила Сергеевича к американской делегации не возник вопрос: отчего бы Шэрон Теннисон в статусе «народника» не попытаться спросить сначала в самой Америке, до какой точки собираются разрушать отношения с РФ тамошние денежные мешки и представители власти (часто это одни люди…)? Почему американская делегация ищет гражданскую активность в России и совсем не интересуется гражданской активностью по выстраиванию удобоваримых отношений с РФ в США? Или американская делегация знает, кого «окучивать» с целью повторить тот вариант дипломатии, от которого в своё время без ума были Шеварднадзе и Козырев?..

Вместо этого Михаил Сергеевич выпустил 27-й том (старается в литературно-публицистическом плане догнать и перегнать Ильича?..) собрания сочинений. Из 27-го тома все мы в очередной раз должны узнать, как Горбачёва «подставили», и что сам он «всеми силами старался противодействовать путчистам, ельцинистами и прочим-прочим»…

Занимательное чтиво, особенно там, где Горбачёв сообщает, как его лишили телефонной связи, как вокруг были одни только заговорщики, а он исключительно бел и пушист, а потому всё — наговоры. Кому интересно — вот ссылка на горбачёвское описание событий 18 августа 1991 года.

Видимо, теперь — упор на Нобелевскую премию по литературе…