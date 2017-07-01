Демократия в опасности. Урезают бюджет

...не ошибка и опасность вовсе не опасность. Но попробуйте убедить...составляет главную расходную статью бюджета. Но что же ...страховые компании действительно хотели урезать расходы, они бы поддерживали...на равных. Но эта "демократия" должна прекратить свое действие...