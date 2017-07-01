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Демократия в опасности. Урезают бюджет

21:39. 1 июля 2017 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал:


Почему так плохо с демократией в мире? Потому что средства, которые выделяют на борьбу за демократию, судя по всему банально распилили http://thehill.com/homenews/administration/340355-inspector-general-says-state-dept-failing-to-track-foreign-aid.
Госдеп и подконтрольный ему USAID не смогли отчитаться перед американским правительством по вопоросу, куда пошли 30 млрд. долларов выделенных на внешнюю помощь демократическим режимам и на продвижение демократических ценностей. Мол не могут наладить отчетность. Им уже несколько лет говорят – наладьте отчетность и дайте подробный ответ, куда ушли деньги. Они говорят – полноценно не можем. Несмотря на то, что по сравнению с 2015-м годом отмечается некоторым прогресс в деле отчетности, куда пошла большая часть средств, по-прежнему под вопросом. Генпрокурор США еще пару лет назад настаивал на нормальной отчестности, но воз и ныне там. Ввиду этого Белый Дом хочет урезать бюджет на "борьбу за демократию в мире" на 37 %.В Сенате США сенатор Линдси Грэм в ответ заявил, что это было бы катастрофой и они этого не допустят. Ну еще бы.

Эта история поразительно похожа на историю с сотнями миллионов долларов, которые Пентагон выделил на обучение "сирийских повстанцев", по итогам чего выяснилось, что подготовили всего 5 человек, каждый стоимостью по несколько десятков миллионов долларов. Видимо определенные круги связанные с продвижением демократии, уже давно положили с прибором на демократию, окучивая бюджетные средства в стиле "женского батальона Сердюкова" или "героев строительства олимпийских объектов в Сочи". А потом нам наши западники рассказывают, что вот в России коррупции ого-го, а вот в благословенных США, все иначе, хотя на деле, США проникающая на разные уровни власти коррупция просто стыдливо прикрываются термином "лоббизм".  И судя по всему, попыткам Трампа узнать, куда же пошли эти космические деньги, будет дан надлежащий отпор, ибо как представляется, финансово заинтересованные в этом вопросе лица, находятся на высоких постах в законодательной и исполнительной власти США.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: демократия, коррупция, США
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