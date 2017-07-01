Что будут обсуждать Путин с Трампом?

Сюжетов, на первый взгляд, немало. Украина, Сирия, санкции, Европа, Китай и пр. Только вряд ли эти темы будут главными – для этого есть другие уровни и иные каналы.Что желает сделать для Америки Трамп? Вернуть обратно производство, проводить необходимые инфраструктурные проекты? А как можно выходить из системного кризиса, имея государственный долг в 20 000 миллиардов долларов? Непросто.Сторонники Клинтон, займи они Белый дом, постарались бы устроить крупную войну на планете, а затем, сославшись на форс-мажор, отказаться выплачивать долги. Трамп такой самоубийственной войны не желает, поэтому надо избавляться от долга другими способами.