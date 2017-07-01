Что будут обсуждать Путин с Трампом?
08:58. 1 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Сюжетов, на первый взгляд, немало. Украина, Сирия, санкции, Европа, Китай и пр. Только вряд ли эти темы будут главными – для этого есть другие уровни и иные каналы.
Что желает сделать для Америки Трамп? Вернуть обратно производство, проводить необходимые инфраструктурные проекты? А как можно выходить из системного кризиса, имея государственный долг в 20 000 миллиардов долларов? Непросто.
Сторонники Клинтон, займи они Белый дом, постарались бы устроить крупную войну на планете, а затем, сославшись на форс-мажор, отказаться выплачивать долги. Трамп такой самоубийственной войны не желает, поэтому надо избавляться от долга другими способами.
Заработать эти 20 триллионов и выплатить… ростовщикам??! Не под силу, да и неправильно это.
Резко отказываться от навязанного банкирами неамериканского доллара тоже нельзя: последствия хаоса на планете могут сравняться с разрушениями от крупной войны.
Т.е. начать выпускать именно американский доллар взамен доллара ФРС не получится, потому что это и будет тот самый резкий отказ от нынешней мировой валюты. Но и продолжать стагнировать в рамках нынешней долларовой системы уже долго не получится.
Значит, за помощью надо обращаться к Путину – других-то известных серьёзных игроков на планете нету! К Путину, который сам заинтересован в отвязке рубля от доллара ФРС. Вспомним, как в начале нулевых именно это безуспешно попытался сделать тогдашний новый президент РФ.
Значит, на встрече лидеров двух супердержав речь пойдёт об ФРС, о её долларе. И неважно, что в официальных коммюнике об этом не будет сказано. Понятно, что проблема ФРС уже сто лет как наболевшая. Как для всех стран мира, так и для самих Соединённых Штатов.
Как возможный итог – объявление ФРС преступной организацией с целью конфискации всех активов её участников. Но это не завтра, а на среднесрочную перспективу.
Неужели Америка, как страна, а не географическая зона для свитого на её территории гнезда ростовщиков, – неужели страна откажется вернуть себе то, что было у неё украдено за столетие? Вряд ли…
Резко отказываться от навязанного банкирами неамериканского доллара тоже нельзя: последствия хаоса на планете могут сравняться с разрушениями от крупной войны.
Т.е. начать выпускать именно американский доллар взамен доллара ФРС не получится, потому что это и будет тот самый резкий отказ от нынешней мировой валюты. Но и продолжать стагнировать в рамках нынешней долларовой системы уже долго не получится.
Значит, за помощью надо обращаться к Путину – других-то известных серьёзных игроков на планете нету! К Путину, который сам заинтересован в отвязке рубля от доллара ФРС. Вспомним, как в начале нулевых именно это безуспешно попытался сделать тогдашний новый президент РФ.
Значит, на встрече лидеров двух супердержав речь пойдёт об ФРС, о её долларе. И неважно, что в официальных коммюнике об этом не будет сказано. Понятно, что проблема ФРС уже сто лет как наболевшая. Как для всех стран мира, так и для самих Соединённых Штатов.
Как возможный итог – объявление ФРС преступной организацией с целью конфискации всех активов её участников. Но это не завтра, а на среднесрочную перспективу.
Неужели Америка, как страна, а не географическая зона для свитого на её территории гнезда ростовщиков, – неужели страна откажется вернуть себе то, что было у неё украдено за столетие? Вряд ли…
Источник: ss69100.livejournal.com
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Это два противовеса, которые ничего, кроме забалтывания людей и разграбления России, делать не собираются. Наобещают кучу всего несбыточного, поупражняются в остроумии и разъедутся…
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Что обсуждать, что обсуждать, позу обсуждать, в которую станет США, что бы России их удобнее было ИМЕТЬ.
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США с 1947го года получает от алиенов задания по завоеванию Земли, за то и пользуется новейшими технологиями.
Путин получит от Трампа секретные указивки, что и как делать ради США. Естессно -в СМИ такая инфа не пойдёт. Увидим на деле, какую жопу нам они подписали.
Полагаю -требование побыстрее начать чипизацию населения, через добровольное принуждение. Ну и выделить какие-нибудь территории для расселения неруси и добычи ресурсов зарубеж.
Также может обсуждаться вопрос о закупке новейшего русского вооружения через третьи страны.
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Они думают, что оставшиеся 11 лет их существования как-то им помогут… У этого примитива на уме лишь призрачное материальное обогащение…