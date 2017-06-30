Жадность мажора и мудрость барыги. Ростислав Ищенко

За последние месяцы встречал много материалов о том, как «Гройсман сбросит Вальцмана». Они мне не нравятся. По двум причинам.

Во-первых, не люблю, когда Порошенко называют Вальцманом. Он вполне легально, в соответствии с действовавшим (и действующим, кстати) законодательством носит фамилию матери. И отец его столь же легально перешёл на фамилию жены. Теория же, гласящая, что всё плохое в этом мире придумали евреи за миллион лет до нашей эры и с тех пор только реализовывают этот план (на которую намекают любители вспомнить о «девичьей» фамилии Алексея Порошенко, столь ущербна, как попытки украинских националистов и американских патриотов во всех своих бедах обвинять Россию и русских.

Ведь неважно, кто «обманул» доверчивых украинцев, «хитрые евреи», «злые русские» или даже «коварные европейцы». Важно, что если мы принимаем теорию «всемирного заговора», то миллионы людей поддерживавшие майдан, сотни тысяч участников карательной операции в Донбассе, десятки тысяч терроризирующих страну нацистских боевиков, сотни поджигателей Дома профсоюзов в Одессе и десятки снайперов майдана ни в чём не виноваты. Они пали жертвой того самого «мирового заговора».

Во-вторых, эти материалы не убедительны. Они фиксируют наличие реальных противоречий между президентом и премьером (любым президентом и любым премьером), но не объясняют, почему Гройсман должен вести себя по отношению к Порошенко, как Тимошенко по отношению к Ющенко, а не так, как Азаров по отношению к Януковичу. А это не единственный пример абсолютной лояльности. Столь же лояльным был, например, премьер Пустовойтенко по отношению к президенту Кучме и премьер Ехануров по отношению к президенту Ющенко.

Если уж отношения Порошенко и Гройсмана мне что-то и напоминают в предшествующей украинской политике, то это взаимоотношения премьера Кинаха и президента Кучмы. Кинах сохранял абсолютную формальную лояльность, будучи готовым в любой момент предать. Но момент этот определял не он. Было необходимо, чтобы кто-то другой в достаточной степени расшатал кучмовскую власть, создал Анатолию Кирилловичу пространство для манёвра, и только потом Кинах был готов вовремя переметнутся на сторону побеждающего.

С моей точки зрения, Гройсман никогда не будет активно интриговать с целью занять место Порошенко. Он просто не сможет пробиться в президенты, а вот потерять премьерский пост и с ним всё нажитое «непосильным трудом» – вполне. Но Гройсман, безусловно, Порошенко не друг и не родственник. Пётр Алексеевич нужен Владимиру Борисовичу лишь до тех пор, пока способен работать политическим паровозом и политической крышей. Как только Порошенко пошатнётся, Гройсман вспомнит принцип «падающего толкни!», поскольку «Боливар не вынесет двоих».

Отношения Гройсмана и Порошенко определяются двумя основными моментами.

Первое. Гройсман не имеет личного политического или силового ресурса. Он премьер волею Порошенко. Если на месте Порошенко оказывается другой человек, то у него будет свой кандидат в премьеры. Также Гройману невозможно пробиться в президенты, при таких конкурентах, как Тимошенко, Яценюк и Турчинов, опирающихся на системные партии и/или тысячи до зубов вооружённых и готовых убивать боевиков, обладающих неограниченным финансовым ресурсом, не просто известных Западу, но имеющих там собственных лоббистов, связанных многолетним продуктивным (и очень выгодным финансово) сотрудничеством.

У Гройсмана всего этого нет. Нет у него и поддержки украинских олигархических группировок и серьёзной опоры в СМИ. Круглое лицо, столь же округлые обороты речи и периодические «походы в народ», для общения с им же ограбленными людьми, ничего не дают. Достаточно завтра по трём-четырём главным телеканалам страны рассказать, что в снижении уровня жизни ниже уровня нищеты виноват лично Гройсман и «благодарный народ» будет вешать Владимира Борисовича даже с большим удовольствием, чем Петра Алексеевича.

Второе. Гройсман человек практичный. Государственный пост нужен ему не сам по себе (чтобы жене президентское удостоверение в постели показывать), а исключительно для наживы. В этом отношении должность премьера решает все проблемы Гройсмана. Финансовые потоки распределяет именно премьер. Конечно, при участии правительства, но традиция украинского «ручного управления» финансами, бытовавшая всегда и доведённая до совершенства Николаем Азаровым, делает автограф премьера решающим аргументом. И, конечно, надо обеспечивать решение финансовых и имущественных проблем президента.

Но зато на премьере не лежит ответственность за использование армии против народа, за военные преступления, за попрание конституции. Он, пока все воюют, хозяйством занимается. И, кстати, только ему известно, какой процент на деле получает президент и сколько конкретно оседает в карманах премьера и его команды. Чем сильнее разложены структуры власти в стране, тем больше у премьера возможностей для крысятничества. Кто проверит, кто узнает и кто докажет, если все воруют, а «контролёры» непрофессиональны и коррумпированы?

Президент отвечает за всё и рискует предстать перед украинским судом или международным трибуналом (если благодарный народ не поймает раньше), а премьеру достаётся при дележе столько же, если не больше.

Можно ли, исходя из изложенного, сказать, что Гройсман абсолютно безопасен для Порошенко? Нет. Гройсман для Порошенко значительно опаснее, чем любой открытый враг. Но совсем не потому, что хочет занять место Петра Алексеевича.

Взаимоотношения этих двух человек и их место в современной украинской политике, определяется их прошлым.

Кто такой Порошенко? Порошенко классический мажор. Да, его папа при Союзе отсидел за экономические преступления. В терминах тех лет он назывался «цеховиком». Что-то вроде «подпольного миллионера Корейко». Пётр Алексеевич вырос в семье не просто богатой, а по советским меркам безумно богатой. Его даже смогли определить на учёбу в Киевский институт международных отношений. Для семьи провинциального «цеховика» пробиться в alma mater детей высшей республиканской номенклатуры было не проще, чем сегодня сыну зажиточного фермера с Алтая поступить в МГИМО.

Порошенко с детства привык к тому, что ему всё дано, всё положено по праву рождения и его честолюбию не было пределов. Подогревалось оно и пренебрежительным отношением сверстников в школьные годы. Маленький Петя (как, кстати, и маленький Сеня Яценюк) уже в детстве мечтал занять самый высокий пост в стране и доказать всем этим «недотыкомкам» дружбу какого человека они так неосмотрительно отвергли. Поэтому жадность Порошенко (а он очень жаден) пасовала в тот момент, когда речь шла о возможности получить должность.

Он рвался в министры уже при Кучме. Прорвался при Ющенко. Унижался перед Януковичем, давал взятки самым мелким чиновникам из имевших доступ в кабинет Виктора Фёдоровича, но всё-таки пробился в министры вновь. Наконец, его мечта сбылась и после майдана, обойдя на повороте коллег, он стал президентом. Подчёркиваю, если для Гройсмана любая должность ценна только с точки зрения минимизации ответственности и увеличения дохода, то для Порошенко президентство было ценно само по себе: пусть гады увидят как он с самим Трампом фотографируется.

В противоположность Петру Алексеевичу семья Гройсмана, хоть и не бедствовала, но зажиточной её можно было назвать только оценивая с провинциальной винницкой позиции. Мальчик в детстве успел поработать слесарем, а высшее образование (неполное) получил в никому не известном провинциальном винницком ВУЗе, уже будучи руководящим сотрудником в бизнесе своего отца.

Дорогу к деньгам перед семейством Гройсманов открыл распад СССР и начавшаяся приватизация. Главный бизнес – винницкий вещевой рынок «Юность», принадлежащий им с 1994 года.

Надо ли объяснять как тяжела была судьба провинциального барыги, владевшего рынком в лихие 90-е. Надо было выжимать дань с арендаторов, платить бандитам, чиновникам, отбиваться от конкурентов. Гройсману некогда было думать о высокой политике. Он выживал.

Пётр Порошенко с конца 90-х стал признанным хозяином Винницы и области, а Гройсманы пристроились в его вассалы. Очевидно они были достаточно хитры и изворотливы, чтобы и хозяин был доволен и их закрома не оскудевали. А с учётом вышеупомянутой патологической жадности Порошенко это было не просто.

Тем не менее, Порошенко последовательно сделал Гройсмана (за деньги Гройсмана, разумеется) мэром Винницы, председателем Верховной Рады Украины и, в конечном итоге, премьер-министром.

У Гройсмана не было оснований обижаться на сеньора. Тот добросовестно заботился о благополучии пронырливого вассала. Но у Гройсмана не было оснований и испытывать к нему чувство особой благодарности. Порошенко продвигал Гройсмана только туда и только в тех случаях, где и когда это могло принести дополнительный доход Порошенко. Владимир Борисович давно отработал Петру Алексеевичу все его благодеяния.

Но так же, как мажор Порошенко был уверен и до сих пор уверен, что ему по праву принадлежит всё, а остальные должны быть счастливы, что он обратил на них внимание и дал им хоть что-то, барыга Гройсман ещё практикуясь на вещевом рынке, познал суровую правду жизни: если «крыша» стала «протекать» её меняют без всякой рефлексии. Дело вассала служить сеньору, но только до тех пор, пока сеньор обеспечивает защиту вассала и реализацию его интересов. Сеньор ослабел – надо его добить, чтобы понравиться новому сеньору. Ничего личного – бизнес.

Сейчас Порошенко критически слаб. Внутри страны его травят национал-радикалы с одной стороны, а Тимошенко и разнообразная оппозиция, с другой. Его искренне ненавидит народ. У него нет уверенности в верности силовиков. Те такие же умные, как Гройсман – не раз предавали до Порошенко, предадут и Порошенко. Была надежда на Запад, но в ходе последнего турне стало очевидно, что Запад не поддержал его. Своим демонстративным пренебрежением к Петру Алексеевичу в частности и к Украине в целом западные лидеры послали в Киев чёткий сигнал: делайте что хотите, нам плевать кто у вас будет президентом и будет ли у вас вообще президент. Разбирайтесь сами, как знаете, а мы умываем руки.

Власть Порошенко зашаталась. Критически зашаталась. Теоретически он может убить своих врагов. Но, как правило, в подобных ситуациях, объединившаяся элита отдаёт на расправу непопулярного президента, чтобы сохранить свои имущество, привилегии и власть.

Гройсман – часть элиты. Его задача заключается не в том, чтобы умереть за Порошенко, а в том, чтобы договориться со сменщиками Порошенко о сохранении «заработанного» на премьерском посту. Ему не надо рваться в президенты, ему надо предать действующего президента так, чтобы следующий не интересовался источниками доходов и природой состояния самого Гроймана. Поэтому чем больше будет его вклад в свержение Порошенко, тем меньше ему придётся платить за свободу и безопасность собственными активами. В идеале, если проявить разумную наглость, можно ещё что-то из порошенковского имущества потребовать.

Гройсман занимает ключевую позицию в системе власти Порошенко. Публичное дистанцирование Гройсмана от режима может проходить в разных формах. Например, в виде перехода в оппозицию президенту с опорой на парламент. Или в виде подачи прошения об отставке. Или в виде подпольных интриг и саботажа указаний Порошенко. В любом из этих случаев, действия премьера, будь они скрытыми от Порошенко или явными, не будут тайной для бюрократии и послужат сигналом: с этим всё, ставим на следующего.

Работает ли Гройсман с оппозицией? Работает. Достаточно посмотреть на то, как эффективно оппозиция отрабатывает в информационном пространстве ещё не сделанные Порошенко шаги (визит в США был назван провальным до его начала и программа была известна раньше, чем её подтвердил Белый дом), чтобы понять, что утечка идёт из совершенно конфиденциального источника, которому известно всё, но который невозможно заподозрить.

Гройсману о Порошенко известно всё, даже то, что ему официально никто не сообщал. Просто потому, что все телодвижения президента, его администрации и любых государственных структур финансируются правительством, то есть санкционируются подписью Гройсмана. Свои деньги Порошенко никогда ни за что не платит. Значит и лоббистов в США нанимал за счёт бюджета. А механизм утверждения расходов таков, что на стол премьеру в любом случае ляжет подробная раскладка: кому, сколько и за что заплачено. Иначе как откаты получать.

Владимир Борисович – не ребёнок. Он прошёл тяжёлую школу выживания на провинциальном вещевом рынке. Он понимает, что если выступить раньше, то Порошенко посадит, а его преемник не выпустит. Если выступить позже, то могут объявить соучастником преступлений свергнутого президента и хорошо, если отделаешься тюрьмой и конфискацией. Поэтому сдавать патрона он начал не сегодня. Но открыто он выступит не завтра. Он опытный, он почувствует нужный момент.

И выступит он не из ненависти к Порошенко, не конкурируя с ним за президентский пост. Просто ради того, чтобы то, что «заработал» Гройсман при помощи Порошенко осталось у Гройсмана после того, как Порошенко не будет, а Украина начнёт официально бороться с преодолением «наследия порошенковщины».

Просто, когда Порошенко в Киевском ИМО иностранные языки изучал, Гройсман в Виннице на вещевом рынке «плавать» учился. Владимир Борисович всех украинских политиков купит, продаст и опять купит, но уже дешевле. По крайней мере он так думает.

Ростислав Ищенко, «Альтернатива»

Источник: news-front.info