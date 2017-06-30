Возвращение к корням
11:54. 30 июня 2017 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В американской военной академии Вест-Пойнт вышел доклад центра по борьбе с терроризмом, где анализируются перспективы ведения Халифатом террористической деятельности после его разгрома как государства.
Авторы верно отмечают главную тенденцию – Халифат после разгрома его гос.структур не будет уничтожен, а многие мероприятия проводимые им сейчас на тех территориях, откуда его уже изгнали, говорят о том, что "черные" готовятся к многолетней террористической войне на территории Ирака, возвращаясь так сказать к корням.
Некоторые тезисы доклада.
1. Руководство Халифата предвидит свой военный разгром и ведет подготовку к длительной диверсионно-террористической войне на территории Сирии и Ирака.
2. В освобожденных городах есть большие проблемы с разбором завалов и разминированием, не говоря уже о продолжающихся атаках боевиков. Мэр Фаллуджи даже спустя несколько месяцев после освобождения жил в Эрбиле.
3. Всего в освобожденных городах после изгнания Халифата произошло 1468 нападений и терактов (данные на апрель 2017). Причем в ряде случаев. боевики дозируют нападения, приберегая ресурсы для скоординированных действий.
4. Примечательным моментом является то, что только 5% этих атак составляют смертники, более 50% это атаки снайперов, пуски ракет и мин, а также минирование машин (приводится пример Рамади с "липкими бомбами")
5. Приоритет для атак смертников, города, которые с точки зрения идеологов Халифата отступили от принципов ислама. Покарание неверных, одна из основных мотиваций для атак смертников.
Плюс занимательная инфографика и статистика.
Атаки на города освобожденные от Халифата. Обращает на себя внимание огромное количество жертв "черных" даже после формального освобождения этих городов.
Типа совершаемых атак. Что примечательно, смертники составляют лишь ограниченный процент таких атак.
Отмечается, что произошла некоторая стабилизация кол-ва атак смертников, хотя по сравнению с 2015 годом произошел сильный рост числа атак смертников.
Среди смертников пока преобладают "бомбисты".
Теракты в освобожденных городах в динамике. В ряде случаев можно отметить регулярный характер проводимых атак.
Военные цели.Тут ничего удивительного – атакуют в первую очередь иракскую армию и шиитскую милицию, и немного Пешмергу.
А это уже расклад по провинциям.
https://ctc.usma.edu/posts/the-fight-goe
https://ctc.usma.edu/v2/wp-content/uploa
Источник: colonelcassad.livejournal.com