Возвращение к корням

... году, когда работал над книгой «Возвращение Прародины». Тогда он представлялся мне... больше. Нигде. До самого конца» («Возвращение Прародины»). Тогда стало понятно, что... своих «знаменитых» дворянских датско-шведских корнях почему-то тоже умалчивает. А...