Вечер с Владимиром Соловьевым о Сталине

Фигура Сталина и её популярность в нашем народе дает постоянную пищу для дискуссий. Вот и в очередном выпуске программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» обсуждались данные последних соцопросов. Они показали, что список наиболее популярных деятелей России выглядит так: Сталин, Путин, Пушкин.

Во второй части программы прозвучали разные оценки этого.

Я сказал следующее…

Демонизация Сталина бьет по государству. Логика очень простая. Был Советский Союз. Во главе Советского Союза якобы находился преступник. Значит, государство совершало преступления. Значит, государство было преступником. Значит, все, что совершил Советский Союз, преступно. Отсюда – верните, пожалуйста, Калининград, отдайте Курилы, лишитесь права вето в ООН, разоружитесь, кайтесь.

Приходят за сегодняшними нашими ресурсами, за душами наших детей. Только делают это хитро, делают это через Сталина. Мы с вами не должны на все это покупаться. Мы с вами сегодняшние не совершали никаких преступлений, нам не за что каяться. В отношении человека, который уничтожил нацизм, постоянно делаются попытки с этим нацизмом его соединить образно. Государство не должно каяться.

Впрочем, вы сами все увидите…

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Мои слова в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым»

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Источник: nstarikov.ru