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ВЦИОМ: Каждому десятому россиянину не хватает денег даже на еду

03:56. 30 июня 2017 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:

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По опросу ВЦИОМ, в июне 2017 года доля россиян, которым не хватает средств на еду и одежду, достигла 39 процентов. Среди них 54 процента составили люди пенсионного возраста, 46 процентов - жители сельской местности. Десятая часть опрошенных социологами или 10 процентов признали, что у них часто не хватает средств даже на приобретение продуктов. 29 процентов респондентов говорили о том, что у них не хватает денег на одежду.

Рост бедности по сравнению с 2014 годом составил 11 процентов. Выросла и доля тех, кто может себе позволить покупать продукты и одежду, но для кого затруднительна покупка крупной бытовой техники и мебели (41 процент). Позволить себе большее сегодня могут лишь 17 процентов опрошенных (среди москвичей и петербуржцев - 33%).
 
В целом опрос ВЦИОМ показал резкое сокращение потребительских возможностей россиян, которым пока не удается выйти на прежний уровень потребления.
 
https://rg.ru/2017/06/29/vciom-kazhdomu-desiatomu-rossiianinu-ne-hvataet-deneg-dazhe-na-edu.html
Метки: Новости, экономика
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