В Германии утвердили штрафы до €50 млн за разжигающий ненависть контент

В Германии бундестаг принял законопроект, предусматривающий штрафы для соцсетей в размере до €50 млн, если они не будут оперативно удалять посты с недопустимым контентом.

Как сообщает BBC, c октября 2017 года социальные сети с более чем 2 млн пользователей должны удалять посты, разжигающие ненависть, и другие недопустимые материалы в течение суток.

Новое законодательство устанавливает штраф за неудаление контента в €5 млн, однако его размер может вырасти до €50 млн в зависимости от серьёзности нарушения.

В заявлении Facebook отмечается, что компания разделяет политику немецкого правительства по борьбе с ненавистью в интернете, однако в нынешнем виде закон не будет способствовать решению социальной проблемы.