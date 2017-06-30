В Германии утвердили штрафы до €50 млн за разжигающий ненависть контент
22:41. 30 июня 2017 Просмотров - 94 7 коммент. Опубликовал: brahman
В Германии бундестаг принял законопроект, предусматривающий штрафы для соцсетей в размере до €50 млн, если они не будут оперативно удалять посты с недопустимым контентом.
Как сообщает BBC, c октября 2017 года социальные сети с более чем 2 млн пользователей должны удалять посты, разжигающие ненависть, и другие недопустимые материалы в течение суток.
Новое законодательство устанавливает штраф за неудаление контента в €5 млн, однако его размер может вырасти до €50 млн в зависимости от серьёзности нарушения.
В заявлении Facebook отмечается, что компания разделяет политику немецкого правительства по борьбе с ненавистью в интернете, однако в нынешнем виде закон не будет способствовать решению социальной проблемы.
Источник: news-front.info
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В германии виновата соц.сеть, а у нас люди
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А как быть с библией?
«Убивай всех, никого не оставляй в живых» (Второзаконие, гл. 2:34, 3:3).
«Ложь сделали мы своим укрытием (бастионом)» Библия, (Исайя, гл. 28:15).
2.1 “А в городах сих народов, которых Господь Бог твой даёт тебе во вла-дение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, и Гергесеев, как по-велел тебе Господь Бог твой. ” (Второзаконие 20:16-17).
2.2 «Итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте; а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя» (Числа 31:17-18).
2.3 “Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь, Бог твой, даёт тебе для жительства, что появились в нём нечестивые люди … говоря: “пойдём и будем служить богам иным, которых вы не знали”, … то … порази жителей того города остриём меча, предай заклятию его и всё, что в нём, и скот его порази остриём меча; всю же добычу его собери на средину площади его и сожги огнём город и всю добычу его во всесожжение Господу, Богу твоему …” (Второзаконие 13:12-16).
2.4 Призывают иудеи убивать и пророков: “… а пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего …” (Второзаконие 13:5).
2.5 Не жалеют иудеи и своих родных, если они увлекаются чу-жой верой: “Если твои родные призывают тебя поклоняться иным богам …то убей их … побей их камнями до смерти” (Второзаконие 13:6-10).
2.6 «И сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый лю-дей своих, прилепившихся к Ваал-Фегору» (Числа 25:5).
2.7 «Если найдётся среди тебя … мужчина или женщина, кто … пойдёт и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному… то побей их камнями до смерти» (Второзаконие 17:2-5).
2.8 «Кто украдёт человека из сынов Израилевых…, то должно предать его смерти» (Исход 21:16). Обратим внимание, что данная норма предполагается только для сынов Израилевых, других людей можно воровать. Это очевидный еврейский расизм.
2.9 «Ворожеи не оставляй в живых (Исход 22:18).
2.10 «Приносящий жертву богам, кроме одного господа, да будет истреблён (Исход 22:20).
2.11 «Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти» (Исход31:15).
3.1 «И предал Господь, Бог наш, в руки наши и Ога, царя Васанского, и весь народ его; и мы поразили его, так что никого не осталось у него в живых… и предали мы их заклятию, как поступили с Сигоном, царём Есевонским, предав заклятию всякий город с мужчинами, женщинами и детьми» (Второзаконие 3:3-6).
3.2 “И поразили они его и сынов его и весь народ его, так что ни одного не осталось живого, и овладели землёю его … (Числа 21:35).
3.3 “И предали заклятию все города, мужчин и женщин и детей, не оставили никого в живых” (Второзаконие 2:34).
3.4 Патологическое зверство иудеев не знает аналогов в мировой истории. Перед тем как войти в Землю Обетованную Моисей послал на разведку Иисуса Навина и Халева Иефоннина. Вернувшись, те стали побуждать евреев к завоеванию в таких выражениях:
3.5 «…не бойтесь народа земли сей; ибо он достанется нам на съедение» (Числа 14:9).
3.7 Во времена царя Давида иудеи зверски и с патологическим садизмом уничтожили всё население Равы Аммонитской, бросив людей заживо под пилы, под железные молотилки, под железные топоры и в обжигательные печи (2 Царств 12:31).
Таким образом, крематории создавались иудеями задолго до Гитлера. Вот откуда идёт так называемый Холокост.
«Убивай всех, никого не оставляй в живых» (Второзаконие, гл. 2:34, 3:3).
«Ложь сделали мы своим укрытием (бастионом)» Библия, (Исайя, гл. 28:15).
2.1 “А в городах сих народов, которых Господь Бог твой даёт тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, и Гергесеев, как повелел тебе Господь Бог твой. ” (Второзаконие 20:16-17).
2.2 «Итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте; а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя» (Числа 31:17-18).
2.3 “Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь, Бог твой, даёт тебе для жительства, что появились в нём нечестивые люди … говоря: “пойдём и будем служить богам иным, которых вы не знали”, … то … порази жителей того города остриём меча, предай заклятию его и всё, что в нём, и скот его порази остриём меча; всю же добычу его собери на средину площади его и сожги огнём город и всю добычу его во всесожжение Господу, Богу твоему …” (Второзаконие 13:12-16).
2.4 Призывают иудеи убивать и пророков: “… а пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего …” (Второзаконие 13:5).
2.5 Не жалеют иудеи и своих родных, если они увлекаются чужой верой: “Если твои родные призывают тебя поклоняться иным богам …то убей их … побей их камнями до смерти” (Второзаконие 13:6-10).
2.6 «И сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фегору» (Числа 25:5).
2.7 «Если найдётся среди тебя … мужчина или женщина, кто … пойдёт и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному… то побей их камня-ми до смерти» (Второзаконие 17:2-5).
2.8 «Кто украдёт человека из сынов Израилевых…, то должно предать его смерти» (Исход 21:16). Обратим внимание, что данная норма предполагается только для сынов Израилевых, других людей можно воровать. Это очевидный еврейский расизм.
2.9 «Ворожеи не оставляй в живых (Исход 22:18).
2.10 «Приносящий жертву богам, кроме одного господа, да будет истреблён (Исход 22:20).
2.11 «Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти» (Исход31:15).
3.1 «И предал Господь, Бог наш, в руки наши и Ога, царя Васанского, и весь народ его; и мы поразили его, так что никого не осталось у него в живых… и предали мы их заклятию, как поступили с Сигоном, царём Есевонским, предав заклятию всякий город с мужчинами, женщинами и детьми» (Второзаконие 3:3-6).
3.2 “И поразили они его и сынов его и весь народ его, так что ни одного не осталось живого, и овладели землёю его … (Числа 21:35).
3.3 “И предали заклятию все города, мужчин и женщин и детей, не оставили никого в живых” (Второзаконие 2:34).
3.4 Патологическое зверство иудеев не знает аналогов в мировой истории. Перед тем как войти в Землю Обетованную Моисей послал на разведку Иисуса Навина и Халева Иефоннина. Вернувшись, те стали побуждать евреев к завоеванию в таких выражениях:
3.5 «…не бойтесь народа земли сей; ибо он достанется нам на съедение» (Числа 14:9).
3.7 Во времена царя Давида иудеи зверски и с патологическим садизмом уничтожили всё население Равы Аммонитской, бросив людей заживо под пилы, под железные молотилки, под железные топоры и в обжигательные печи (2 Царств 12:31).
Таким образом, крематории создавались иудеями задолго до Гитлера. Вот откуда идёт так называемый Холокост.
Да и ООНу тогда надо менять свои формулировки…
Для всех жидов, коммунистов, антифашистов, гомосексуалистов, христиан и прочих, любящих писать политические доносы, напоминаем нормы действующего законодательства:
Статья 19 Всеобщей Декларации Прав Человека, утверждённой ООН от 10 декабря 1948 года: “Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ”.
То есть, человек имеет право на любые убеждения: фашистские, антифашистские, сионистские, антисемитские, расистские, антирасистские, христианские, антихристианские и т.д. И имеет право распространять свои убеждения любыми средствами.
Таким образом, все законы или подзаконные акты, ограничивающие распространение правдивой информации под ширмой “разжигания или возбуждения национальной, расовой или религиозной розни”, противоречат Декларации Прав Человека и юридически ничтожны, как законодательные акты более низкого уровня.
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Всё сионское -можно. А вот нееврейская ненависть должна пресекаться. Гой должен быть тупым и покорным, никакой ненависти ))
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Каково хорошо сейчас германским пидopaм!
Никакой ненависти в соцсетях, одно почтение! Что значит ЗАкон.. ))))))))
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С точки зрения иудаизма, “исправление мира”, к которому иудеи стремятся из века в век — это повсеместное убивание духовных корней других народов, опошление и уничтожение основ чуждой иудеям нравственности иных народов, это насаждение повсюду разврата и создание гей-сообществ. Что мы и видим повсеместно!
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В книге знаменитого психиатра — Августа Фореля “Половой вопрос” автор доказывает, что везде и всегда масонство связано с еврейством, что масоны — это гомосексуалисты, и что гомосексуалисты всегда склонны создавать тайные общества и тайные братства масонского типа. Большинство членов конгресса США являются масонами, в сенате США их подавляющее большинство, а в нижней палате, палате представителей — 48%. Большинство судей Верховного суда Америки тоже масоны, что большинство губернаторов в Америке — тоже масоны и все они обычно гомосексуалисты с выраженным «комплексом власти». Но, чтобы понять, насколько эта тема запретная и засекреченная, приведён один очень показательный пример — Г. Киссинджер.
Во-первых — он самый известный еврей в американской политике за последние 30 лет.
Во-вторых — он педераст.
В-третьих — он масон 33 градуса.
В-четвертых — он сын раввина.
На примере Генри Киссинджера мы ясно видим, что из себя представляет масонство и почему всегда говорят, что масонство это непременно жидо-масонство, а Бнайт Брит — американское гестапо!”
Дегенераты — более эффективны в разрушении стран, чем ядерное оружие. Они почти также эффективны (но одновременно и также опасны!) как биологическое оружие. К тому же дегенераты, как правило, ненавидят нормальных людей”.
Дегенераты, вовлечённые в “холодную войну”, это “пятая колонна” врагов любого Отечества. Так сказать, это низшая каста разрушителей народной нравственности и духовных корней самых разных народов.
Есть и высшая каста разрушителей народной нравственности и духовных корней самых разных народов — “шестая колонна” — так называемые масоны. Они образуют ВСЕМИРНУЮ КАСТУ ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ и занимают, благодаря хорошему образованию и протекции, самые высокие места в любом обществе.
Существует целый ряд болезней, которыми болеют, практически, только евреи. Так, среди больных семейной дизавтономией Рейли-Дея и эссенциальной пентозурией евреи составляют 99%! Из больных амавротической идиотией, дефектов Фактора РТА (Х1), губчатой дегенерацией мозга Ван-Богарт-Бертранда и ещё целым рядом нервно-психических за-болеваний с тяжёлой симптоматикой, евреи составляют 80-90%.
Вот они и взялись огораживать себя от всяческой критики…
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А и незачем пидopoв критиковать. Нож есть, дубина и подручные средства. Если мозг включить, можно обойтись без критики ))
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Убийства уже были, ноник чему хорошему не привели, толькоусиление подавления сопротивления. Как они нас завоевали тихо , без крови. Вот уних учиться надо. Как они действуют? Не нравится так, давай я тебя по другому обработаю, медленно, новерно, а мы чуть , что в лоб, а нам нас обидели, мы мирные люди. Надо стать мирным, но с другой стороны. Ты так, а я вот как, ты с двойным дном, а у меня многомерность. :-):-)