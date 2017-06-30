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Трамп: Украина попросила США поставить «миллионы тонн угля»‍

03:49. 30 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина запросила у США поставки «миллионов тонн угля».
 
«Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас», — сказал Трамп, выступая в министерстве энергетики США. Его слова передает «РИА Новости».
 
Ранее сообщалось, что Трамп в ближайшее время может объявить о поставках угля на Украину, однако он обнародовал лишь запрос.
 

 

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев закупит 2 млн тонн угля в американском штате Пенсильвания. Власти Украины заявили об отказе покупать уголь Донбасса.
 
http://iz.ru/node/612773
Метки: Новости, Украина
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