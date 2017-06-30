Тоталитарный сектант РПЦ – Александр Дворкин: липовый профессор (2017)

''Сектовед'' Дворкин не профессор, не доктор философских наук и не религиовед. Он — отчисленный с 3-го курса института студент-неудачник, который не имеет ни одного официально полученного в России учёного звания или степени, или даже высшего образования. Об этом свидетельствуют документы из институтского архива, официальные ответы Минобрануки РФ и протоколы судебных заседаний. Однако Дворкин с большим упорством пытается поддерживать вокруг своего имени фиктивный ореол научности.

А.Л.Дворкин очень многое умалчивает и искажает даже в своей официальной биографии, будьте способны отличить факты от лжи. Это видео основано на реальных документах. Источник: http://www.youtube.com/watch?v=Md0bxXhoi8s

Толчком к созданию видео послужила статья «Дворкин apparatus. Поправка на образование»: http://religiousfreedomwatch-ru.org/religious-extremists/alexander-dvorkin/apparatus7

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Последние годы в России просто нагнетался психоз по «сектам». Причем реально опасные для общества секты, буквально сатанинские, преспокойно существовали и существуют до сих пор, их не трогают, про них не говорят. Зато истерия и обвинение в сектантстве поднимаются в отношении людей и организаций, которые представляют альтернативу сложившейся системе в любой сфере: не только в вероисповедании, но и в образе жизни, методах лечения, производстве и продаже альтернативных товаров, и в особенности в политике. Так называемый «список тоталитарных сект», принятый на церковной конференции в 2004 году, показателен: там и проповедующее здоровый образ жизни Общество Порфирия Иванова, и предлагающие альтернативу торговым сетям фирмы (такие как Avon и Zepter), и Школа Светланы Пеуновой, предлагавшая метод избавления от стресса. Заказчики очевидны: те, кому надо, чтоб люди были постоянными клиентами больниц и аптек, покупая дорогущие лекарства; те, кому надо чтоб все общество пользовалось вредными товарами и покупало вредные продукты только в торговых сетях, принадлежащих олигархам; наконец те, кому совершенно не нужны в политике люди и организации, представляющие интересы народа.

Основоположником «антисектантской» истерии является гражданин США Александр Дворкин. Его труд «Сектоведение» – опора всего движения борьбы с инакомыслием под ярлыком «сект». Именно Дворкин придумал термин «тоталитарная секта», придумал «признаки сект», и на этом основании развернулся черный пиар неугодных властям и олигархам организаций. И вот на днях выяснилось, что Дворкин, оказывается, имеет психическое заболевание, которое выражается в том числе в неадекватном восприятии действительности. И получается, что на восприятии действительности неадекватного, психически больного человека базируется целая кампания по травле честных людей и организаций! И этот человек еще и возглавляет религиоведческий совет при Минюсте РФ! При том, что серьезные научные структуры, видимо, давно поняли уровень этого деятеля и, например, запретили ему читать лекции в МГУ.

Принцип тот же, что и истерия борьбы с «врагами народа» при Сталине – «врагами» объявлялись думающие, интеллигентные люди, критиковавшие политику власти и имевшие собственное мнение и влияние на общество; а также те, кто продвигал передовые идеи в науке (как, например, Вавилов). Времена прошли, методы остались те же, название другое.

По дворкинским признакам сектой очень легко признать любую иерархическую структуру, в первую очередь административную, любую политическую партию, любую духовную организацию (не обязательно религиозную). Не говоря уж о самой Московской патриархии РПЦ, которая исторически возникла именно как отколовшееся от главенствующей церкви религиозное течение – «сергианство», что полностью соответствует словарному значению слова «секта». Настоящие секты, опасные для общества и жизни людей, живут в подполье и совершенно не стремятся к публичности, и доказать их причастность к сектам очень сложно, да, судя по всему, у властей и нет такой задачи. То есть под видом «борьбы с сектами» борются не с реальными сектами, а с теми, кто неугоден власти и олигархам. В конце концов, все реальные преступления против человека и общества с избытком предусмотрены уголовным кодексом, и этого вполне достаточно для борьбы с этими реальными преступлениями, где бы они ни совершались – в «секте» или вне «секты». Подробнее: http://lada-rus.ru