Главная » Видео, История, Образование, Психология, Экономика

Тоталитарный сектант РПЦ – Александр Дворкин: липовый профессор (2017)

16:16. 30 июня 2017 Просмотров - 39 Один комментарий Опубликовал:

dv

''Сектовед'' Дворкин не профессор, не доктор философских наук и не религиовед. Он — отчисленный с 3-го курса института студент-неудачник, который не имеет ни одного официально полученного в России учёного звания или степени, или даже высшего образования. Об этом свидетельствуют документы из институтского архива, официальные ответы Минобрануки РФ и протоколы судебных заседаний. Однако Дворкин с большим упорством пытается поддерживать вокруг своего имени фиктивный ореол научности.

А.Л.Дворкин очень многое умалчивает и искажает даже в своей официальной биографии, будьте способны отличить факты от лжи. Это видео основано на реальных документах. Источник: http://www.youtube.com/watch?v=Md0bxXhoi8s

Толчком к созданию видео послужила статья «Дворкин apparatus. Поправка на образование»: http://religiousfreedomwatch-ru.org/religious-extremists/alexander-dvorkin/apparatus7

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Последние годы в России просто нагнетался психоз по «сектам». Причем реально опасные для общества секты, буквально сатанинские, преспокойно существовали и существуют до сих пор, их не трогают, про них не говорят. Зато истерия и обвинение в сектантстве поднимаются в отношении людей и организаций, которые представляют альтернативу сложившейся системе в любой сфере: не только в вероисповедании, но и в образе жизни, методах лечения, производстве и продаже альтернативных товаров, и в особенности в политике. Так называемый «список тоталитарных сект», принятый на церковной конференции в 2004 году, показателен: там и проповедующее здоровый образ жизни Общество Порфирия Иванова, и предлагающие альтернативу торговым сетям фирмы (такие как Avon и Zepter), и Школа Светланы Пеуновой, предлагавшая метод избавления от стресса. Заказчики очевидны: те, кому надо, чтоб люди были постоянными клиентами больниц и аптек, покупая дорогущие лекарства; те, кому надо чтоб все общество пользовалось вредными товарами и покупало вредные продукты только в торговых сетях, принадлежащих олигархам; наконец те, кому совершенно не нужны в политике люди и организации, представляющие интересы народа.

Основоположником «антисектантской» истерии является гражданин США Александр Дворкин. Его труд «Сектоведение» – опора всего движения борьбы с инакомыслием под ярлыком «сект». Именно Дворкин придумал термин «тоталитарная секта», придумал «признаки сект», и на этом основании развернулся черный пиар неугодных властям и олигархам организаций. И вот на днях выяснилось, что Дворкин, оказывается, имеет психическое заболевание, которое выражается в том числе в неадекватном восприятии действительности. И получается, что на восприятии действительности неадекватного, психически больного человека базируется целая кампания по травле честных людей и организаций! И этот человек еще и возглавляет религиоведческий совет при Минюсте РФ! При том, что серьезные научные структуры, видимо, давно поняли уровень этого деятеля и, например, запретили ему читать лекции в МГУ.

Принцип тот же, что и истерия борьбы с «врагами народа» при Сталине – «врагами» объявлялись думающие, интеллигентные люди, критиковавшие политику власти и имевшие собственное мнение и влияние на общество; а также те, кто продвигал передовые идеи в науке (как, например, Вавилов). Времена прошли, методы остались те же, название другое.

По дворкинским признакам сектой очень легко признать любую иерархическую структуру, в первую очередь административную, любую политическую партию, любую духовную организацию (не обязательно религиозную). Не говоря уж о самой Московской патриархии РПЦ, которая исторически возникла именно как отколовшееся от главенствующей церкви религиозное течение – «сергианство», что полностью соответствует словарному значению слова «секта». Настоящие секты, опасные для общества и жизни людей, живут в подполье и совершенно не стремятся к публичности, и доказать их причастность к сектам очень сложно, да, судя по всему, у властей и нет такой задачи. То есть под видом «борьбы с сектами» борются не с реальными сектами, а с теми, кто неугоден власти и олигархам. В конце концов, все реальные преступления против человека и общества с избытком предусмотрены уголовным кодексом, и этого вполне достаточно для борьбы с этими реальными преступлениями, где бы они ни совершались – в «секте» или вне «секты». Подробнее: http://lada-rus.ru

Узнай правду! «Обманутая Россия» - независимые расследования самых запретных тем... - http://обманутая-россия.рф

Метки: власть, геноцид, государство, Калашников, Культура, Левашов, Мальцев, медицина, навальный, наука, образование, Пеунова, политика, религия, Россия, Рохлина, Русь, система, Тартария, экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Разоблачение сектоведения Дворкина
... истерии является гражданин США Александр Дворкин. Его труд «Сектоведение» ...«сект». Именно Дворкин придумал термин «тоталитарная секта», придумал ...всех, кого посчитают «сектантом», их родственников и даже...самой Московской патриархии РПЦ, которая исторически ...
Последовательницу «сектоборца» Дворкина лишат докторской степени?
... считать «сектоборцем» из команды Александра Дворкина. Программа «Новые религиозные движения»,... ярыми приверженцами РПЦ, внедрившими в наше общество понятие «тоталитарная секта» -...народа», а теперь, видимо, сектантов. Если вы отмахиваетесь рукой, надеясь...
Кто борется против "сект". К вопросу о Дворкине
... истерии является гражданин США Александр Дворкин. Его труд «Сектоведение» ...«сект». Именно Дворкин придумал термин «тоталитарная секта», придумал ...всех, кого посчитают «сектантом», их родственников и даже...самой Московской патриархии РПЦ, которая исторически ...
Центр Дворкина поймали на дезинформировании [Липовые секты]
... истерии является гражданин США Александр Дворкин. Его труд «Сектоведение» ...«сект». Именно Дворкин придумал термин «тоталитарная секта», придумал ...всех, кого посчитают «сектантом», их родственников и даже...самой Московской патриархии РПЦ, которая исторически ...
СМИ и церковь принадлежат власти - единый информационный ресурс
... истерии является гражданин США Александр Дворкин. Его труд «Сектоведение» ...«сект». Именно Дворкин придумал термин «тоталитарная секта», придумал ...всех, кого посчитают «сектантом», их родственников и даже...самой Московской патриархии РПЦ, которая исторически ...
Секты - плод больного воображения? [Паразитическая система]
... истерии является гражданин США Александр Дворкин. Его труд «Сектоведение» ...«сект». Именно Дворкин придумал термин «тоталитарная секта», придумал ...всех, кого посчитают «сектантом», их родственников и даже...самой Московской патриархии РПЦ, которая исторически ...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>