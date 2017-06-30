Сводки от ополчения Новороссии 30 июня 2017

Новости ДНР: ВСУ 44 раза нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки ВС Украины сорок четыре раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы тринадцати населённых пунктов Республики. Применялись артиллерия, минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

В результате обстрелов:

Ясиноватский район, пгт. Верхнеторецкое:

ул. Степная 13 – повреждено остекление окон;

ул. Степная 15а – повреждено остекление окон;

ул. Степная 17а – повреждено остекление окон;

ул. Степная 40 – повреждено остекление окон, кровля;

ул. Степная 42 – повреждено остекление окон, кровля;

ул. Степная 48а – повреждено остекление окон, кровля;

ул. Степная 34 – прямое попадание в угол дома, повреждено остекление окон, кровля;

ул. Степная 36 – повреждено остекление окон, кровля.

н.п. Докучаевск:

ул. Буденова 7, кв.5 – повреждено остекление окон;

ул. Центральная 56, кв.12 – повреждено остекление окон;

ул. Мельникова 22, кв.5 – повреждено остекление окон и газопровод;

ул. Мельникова 20 – повреждена кровля;

ул. Рабочая 6а – повреждено остекление окон.

Никитовский район, Горловка, п. Ртутный:

Ул. Черняховского 58 – повреждено остекление окон здания администрации Никитовского района;

Ул. Вознесенского 5а – повреждена котельная, остекление окон;

Ул. Игнатченко 3 – повреждено остекление окон;

Ул. Игнатченко 4 – повреждено остекление окон;

Ул. Дарвина 3 – повреждено остекление окон;

Ул. Короткова 1 – повреждено остекление окон;

Ул. Короткова 3 – повреждено остекление окон;

Ул. Бардина 1 – повреждено остекление окон;

Ул. Одесская 2 – повреждено остекление окон.

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МЧС ДНР: Причиной обрушения здания в Донецке мог быть взрыв

Причиной частичного обрушения здания Донецкого национального университета экономики и торговли, расположенного в Калининском районе столицы ДНР, могло быть срабатывание взрывного устройства. Предварительные данные о причине происшествия сообщил глава МЧС Республики Алексей Кострубицкий.

«По предварительной информации, сработало взрывное устройство неустановленного образца. Рухнуло несколько этажей», — сказал министр.

По его словам, на месте происшествия сейчас ведутся аварийно-спасательные работы, задействовано 80 человек личного состава и 12 единиц техники.

«После заключения экспертов будет более подробная информация», — добавил глава спасательного ведомства.

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Прямые попадания зажигательных снарядов ВСУ по домам на окраине Донецка 29.06.2017

Видео от местных жителей

Несмотря на объявленное «хлебное перемирие», ВСУ так и не прекратили террористические обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Сегодня вечером 29 июня окраины Донецка вновь под карательными обстрелами ВСУ. На видео зафиксированы прямые попадания зажигательных снарядов по домам мирных жителей.

Ранее, украинские боевики атаковали позиции ДНР в районе села Васильевка вблизи Ясиноватой. В ходе атаки ВСУ потеряли пять человек убитыми, один БМП и БТР.

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Теракт в Донецке

В Донецке произошел теракт. Было подорвано здание Донецкого национального университета экономики и торговли.ПеПервоначально заявлялось про взрыв, затем это опровергали, заявляя, что здание обрушилось по естественным причинам, но вечером МЧС ДНР снова подтвердило версию теракта. https://dan-news.info/obschestvo/prichin oj-obrusheniya-zdaniya-v-donecke-byl-vzr yv-predvaritelnye-dannye-mchs.html – цинкСтранный теракт. Серьезного военного значения здание не имеет, так что если подрыв осуществили украинские спецслужбы, то разве что с целью нагнетания напряженности в республике.С другой стороны, возможен подрыв незаконно хранимой взрывчатки, которой немало на Донбассе и которая после периода "черных оружеек", хранится по квартирам и огородам.Плюс возможно теракт готовился на другой день, когда в разрушенном актовом зале могли проходить какие-то мероприятия учащихся, чтобы вызвать большое кол-во жертв.Будет интересно послушать выводы следствия. Все-таки целенаправленный подрыв учебного заведения это уже терроризм в чистом виде, который не спишешь на войну.UPD: Зампред Совмина ДНР Трапезников также заявил, о возможном теракте https://dan-news.info/obschestvo/dlya-ra ssledovaniya-obrusheniya-zdaniya-donnuet-s ozdana-ekspertnaya-komissiya-zampred-sov mina.html

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Артиллерия ВСУ бьет по Донецку 29.06.2017

Видео от местных жителей

Украинские сторона сегодня вечером открыла огонь из тяжелых орудий по окраине Донецка. Применялись тяжелые минометы, вооружение БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

«Обстрел Донецка начался в 20:10. ВСУ бьет по окраинам города», — сказал очевидец.

Ранее сегодня сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР более ста минометных мин. Под огонь попали 12 населенных пунктов Республики.

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