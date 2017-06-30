Сводки от ополчения Новороссии 30 июня 2017
- 10:50 Новости ДНР: ВСУ 44 раза нарушили режим прекращения огня.
- Вчера 23:54 МЧС ДНР: Причиной обрушения здания в Донецке мог быть взрыв.
- Вчера 23:40 Прямые попадания зажигательных снарядов ВСУ по домам на окраине Донецка 29.06.2017.
- Вчера 23:25 Теракт в Донецке.
- Вчера 23:13 Артиллерия ВСУ бьет по Донецку 29.06.2017.
Новости ДНР: ВСУ 44 раза нарушили режим прекращения огня
За прошедшие сутки ВС Украины сорок четыре раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы тринадцати населённых пунктов Республики. Применялись артиллерия, минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.
В результате обстрелов:
Ясиноватский район, пгт. Верхнеторецкое:
ул. Степная 13 – повреждено остекление окон;
ул. Степная 15а – повреждено остекление окон;
ул. Степная 17а – повреждено остекление окон;
ул. Степная 40 – повреждено остекление окон, кровля;
ул. Степная 42 – повреждено остекление окон, кровля;
ул. Степная 48а – повреждено остекление окон, кровля;
ул. Степная 34 – прямое попадание в угол дома, повреждено остекление окон, кровля;
ул. Степная 36 – повреждено остекление окон, кровля.
н.п. Докучаевск:
ул. Буденова 7, кв.5 – повреждено остекление окон;
ул. Центральная 56, кв.12 – повреждено остекление окон;
ул. Мельникова 22, кв.5 – повреждено остекление окон и газопровод;
ул. Мельникова 20 – повреждена кровля;
ул. Рабочая 6а – повреждено остекление окон.
Никитовский район, Горловка, п. Ртутный:
Ул. Черняховского 58 – повреждено остекление окон здания администрации Никитовского района;
Ул. Вознесенского 5а – повреждена котельная, остекление окон;
Ул. Игнатченко 3 – повреждено остекление окон;
Ул. Игнатченко 4 – повреждено остекление окон;
Ул. Дарвина 3 – повреждено остекление окон;
Ул. Короткова 1 – повреждено остекление окон;
Ул. Короткова 3 – повреждено остекление окон;
Ул. Бардина 1 – повреждено остекление окон;
Ул. Одесская 2 – повреждено остекление окон.
К оглавлению | Источник: news-front.info
МЧС ДНР: Причиной обрушения здания в Донецке мог быть взрыв
Причиной частичного обрушения здания Донецкого национального университета экономики и торговли, расположенного в Калининском районе столицы ДНР, могло быть срабатывание взрывного устройства. Предварительные данные о причине происшествия сообщил глава МЧС Республики Алексей Кострубицкий.
«По предварительной информации, сработало взрывное устройство неустановленного образца. Рухнуло несколько этажей», — сказал министр.
По его словам, на месте происшествия сейчас ведутся аварийно-спасательные работы, задействовано 80 человек личного состава и 12 единиц техники.
«После заключения экспертов будет более подробная информация», — добавил глава спасательного ведомства.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Прямые попадания зажигательных снарядов ВСУ по домам на окраине Донецка 29.06.2017
Видео от местных жителей
Несмотря на объявленное «хлебное перемирие», ВСУ так и не прекратили террористические обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
Сегодня вечером 29 июня окраины Донецка вновь под карательными обстрелами ВСУ. На видео зафиксированы прямые попадания зажигательных снарядов по домам мирных жителей.
Ранее, украинские боевики атаковали позиции ДНР в районе села Васильевка вблизи Ясиноватой. В ходе атаки ВСУ потеряли пять человек убитыми, один БМП и БТР.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Теракт в Донецке
В Донецке произошел теракт. Было подорвано здание Донецкого национального университета экономики и торговли.Пе
Первоначально заявлялось про взрыв, затем это опровергали, заявляя, что здание обрушилось по естественным причинам, но вечером МЧС ДНР снова подтвердило версию теракта.
Причиной частичного обрушения здания Донецкого национального университета экономики и торговли, расположенного в Калининском районе столицы ДНР, было срабатывание взрывного устройства. Предварительные данные о причине происшествия сообщил сегодня ДАН глава МЧС Республики Алексей Кострубицкий.
«По предварительной информации, сработало взрывное устройство неустановленного образца. Рухнуло несколько этажей», — сказал министр. По его словам, на месте происшествия сейчас ведутся аварийно-спасательные работы, задействовано 80 человек личного состава и 12 единиц техники.«После заключения экспертов будет более подробная информация», — добавил глава спасательного ведомства.
Ранее сегодня источник в силовых структурах Республики сообщил ДАН, что причиной обрушения здания ДонНУЭТ мог быть подмыв несущих конструкций из-за сильных ливней. Сообщалось также, что в результате происшествия пострадал один человек, эта информация официально пока не подтверждается.
https://dan-news.info/obschestvo/prichin
Странный теракт. Серьезного военного значения здание не имеет, так что если подрыв осуществили украинские спецслужбы, то разве что с целью нагнетания напряженности в республике.
С другой стороны, возможен подрыв незаконно хранимой взрывчатки, которой немало на Донбассе и которая после периода "черных оружеек", хранится по квартирам и огородам.
Плюс возможно теракт готовился на другой день, когда в разрушенном актовом зале могли проходить какие-то мероприятия учащихся, чтобы вызвать большое кол-во жертв.
Будет интересно послушать выводы следствия. Все-таки целенаправленный подрыв учебного заведения это уже терроризм в чистом виде, который не спишешь на войну.
UPD: Зампред Совмина ДНР Трапезников также заявил, о возможном теракте https://dan-news.info/obschestvo/dlya-ra
Экспертная комиссия проведет расследование происшествие в Калининском районе столицы ДНР, где сегодня произошло частичное обрушение здания Донецкого национального университета экономики и торговли. Об этом заявил заместитель председателя Совета Министров ДНР Дмитрий Трапезников. «Предположительно, взрыв произошел от взрывного устройства. Более точные данные мы получим, когда проработает экспертная комиссия и даст наиболее точное заключение. Сейчас уже создана комиссия, которая будет проводить расследование по данному факту», — сообщил зампред Совмина. Он не исключил, что за происшествием может стоять украинская сторона. «Украина в очередной раз показывает свое зверство по отношению к жителям Донбасса», — добавил Трапезников.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Артиллерия ВСУ бьет по Донецку 29.06.2017
Видео от местных жителей
Украинские сторона сегодня вечером открыла огонь из тяжелых орудий по окраине Донецка. Применялись тяжелые минометы, вооружение БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.
«Обстрел Донецка начался в 20:10. ВСУ бьет по окраинам города», — сказал очевидец.
Ранее сегодня сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР более ста минометных мин. Под огонь попали 12 населенных пунктов Республики.
К оглавлению | Источник: news-front.info