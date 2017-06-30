Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 июня 2017

Война за сирийское наследство. Павел Волков

Похоже, что гражданская война в Сирии постепенно переходит к своему заключительному этапу. Уже всем понятно, что уничтожение последних оплотов ИГ* – вопрос времени и схем политических договоренностей, которые сейчас во многом зависят от переговоров о т.н. зонах деэскалации.

Если верить «Интерфаксу», две из четырех планируемых зон уже определены. В них войдут Восточная Гута и территории в районе Хомса. С севером и югом ситуация сложнее, т.к. турки бьются над контролем за прилегающими к их границам районами, а Израиль с Иорданией имеют интересы в пограничной с этими странами провинции Дераа.

В общем, все игроки начали проверку своих сил и возможностей получить кусочек Сирии после победы над ИГ, и столкновение империалистических интересов может стать не менее кровавым, чем война с халифатистами.

Ирану нужен коридор к Средиземному морю через Сирию и Ирак (который тоже находится на грани распада), Израилю – чтобы Иран его не получил, а также чтобы у ХАМАС не было доступа к Голанским высотам. Турции нужен север Сирии, чтобы задавить курдское государствообразование. Американцам интересно превосходство их марионеточных Демократических сил Сирии над армией Асада и непрекращающаяся война всех против всех. Россия же выступает за целостность САР в любой конфигурации вплоть до федеративного договора с проамериканскими повстанцами и курдами.

Довольно успешно развивается наступление сирийских войск из района повторно освобожденной Пальмиры на осажденный Дейр-эз-Зор на востоке страны. Если этот маневр будет реализован, то сирийское правительство восстановит контроль над центральными районами страны на всей протяженности от границы с Ираком до границы с Ливаном. А это значит, что неподконтрольные правительству Асада территории на юге и севере страны будут изолированы друг от друга.

Видимо, этот маневр правительственной армии Дамаска сильно обеспокоил руководство США. Такой успех, некоторым образом напоминающий марш-бросок российских десантников в приштинский аэропорт в 1999 году, требует ответа.

Так, 27 июня Белый дом вдруг заявил, что имеет данные о приготовлениях Башара Асада к повторной (факт предыдущей так и не был доказан) химической атаке, в которой могут массово пострадать мирные жители. В случае же, если это таки произойдет, американцы угрожают президенту Сирии взыскать с него «высокую цену».

На предсказуемый вопрос: «Какие ваши доказательства?» – официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт так же предсказуемо ответила, что ни говорить что-то конкретное о химическом оружии, ни предъявлять доказательство Вашингтон не собирается.

Вслед за воинственными заявлениями Белого дома бряцать оружием стал и Реджеп Тайип Эрдоган, которого явно напрягает как американская поддержка курдов, так и военные успехи этого альянса. Он угрожает провести еще одну операцию на севере Сирии. На этот раз, видимо, речь идет о вводе турецкого контингента в приграничную сирийскую провинцию Идлиб.

Еще более взрывоопасная ситуация складывается на юге Сирии.

Здесь в конце прошлой и начале нынешней недели неоднократные удары по правительственным войскам и подразделениям ополченцев наносила Армия обороны Израиля.

Неверным было бы предположение, что Тель-Авив действует в интересах исламистов.

Дело не в этом, но только в холодных и циничных национальных интересах, что, впрочем, относится и ко всем остальным участникам «войны за сирийское наследство».

Международное агентство «Спутник» не исключает, что активизация «израильской военщины» связана с недавними заявлениями Сейеда Хашем Мусави, пресс-секретаря иракской шиитской группировки «Харакат Хезболла аль-Нуджаба», поддерживаемой Корпусом стражей исламской революции Ирана.

По его словам, КСИР вместе с иракскими шиитами готовы к вторжению на Голанские высоты и ждут лишь отмашки из Тегерана и запрос от Дамаска. Ряд источников сообщает, что данные группировки уже находятся на позициях рядом с Голанскими высотами.

Если это так, то опасения Израиля могут оказаться не такими уж беспочвенными, тем более что расклад сил после истребления ИГ в Сирии пока еще не очевиден.

А ведь есть еще усложняющая все «Хезболла», которая в начале июня нарастила присутствие в пограничной с Голанами сирийской провинции Дераа. Усложняет она мирный процесс, в частности, из-за того, что для Израиля «Партия Аллаха» – террористы, а для России и тем более Ирана – легитимный союзник, находящийся в Сирии по приглашению официальных властей.

Все понимали, что правительство Обамы, ставшее, по сути, вдохновителем арабской весны и породившее ИГ, фактически списало Израиль. Совсем другое дело Трамп, пришедший к власти при активной поддержке консервативного еврейского лобби.

Поэтому на первый план у Тель-Авива вышла угроза со стороны Ирана и «Хезболлы», а также палестинского ХАМАСа, т.е. «Братьев-мусульман», из-за которых Израиль и поддержал «наезд» монархий Персидского залива на Катар.

Поэтому самым надежным вариантом израильскому правительству кажется старый проверенный метод стравливания одних арабов с другими – в данном случае нанести удар по побеждающим, чтобы немного уравнять шансы и продлить войну шиитов с суннитами, которая в какой-то мере гарантирует Израилю безопасность.

Тем более в самом еврейском государстве есть огромная пятая колонна, которая поддержит любые действия той же «Хезболлы» по вопросу Голанских высот. В находящемся совсем рядом с Голанами знаменитом туристическом Назарете (в котором, правда, проживают одни арабы) лично мне довелось увидеть множество настенных граффити с изображением палестинского флага.

Да, там тихо и спокойно, но израильские арабы, очевидно, ждут момента. Никогда не забуду, как в ответ на похвалу в качественной работе один арабский строитель в Ашкелоне с загадочным прищуром ответил: «Так для себя же строим».

Если информация, появившаяся в израильских и ливанских СМИ о закладке Россией новой военной базы на юге Сирии, в 85 км от Голанских высот, соответствует действительности, то это связано с тем, что ситуация здесь в любой момент может потребовать миротворческого вмешательства.

Начинается битва за сирийское наследство, и у всех ее участников совершенно разные, не совместимые друг с другом интересы. Смогут ли основные игроки реально оценить свои силы и поделить зоны влияния согласно им, или, переоценив себя, сорвут висящую на волоске ситуацию в большую войну?

Это вопрос чувства ответственности политиков за сотни тысяч человеческих жизней. Но не перевесит ли данное чувство лежащая на кону ставка?

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

Павел Волков, ВЗГЛЯД

К оглавлению | Источник: news-front.info

Миссия ОЗХО подтвердила химатаку в Сирии

Миссия ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) подтвердила, что начале апреля в стране был применен запрещенный газ зарин.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

«Большое число людей, некоторые из которых скончались, подверглись воздействию зарина или похожей на него субстанции. МУФС пришла к выводу, что такой выброс газа можно объяснить только его применением в качестве химического оружия», — говорится в докладе.

Как заявил ранее президент Сирии Башар Асад, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой «Джебхат ан-Нусра»*, на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое «Белыми касками», противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

7 апреля в 3 часа 42 минуты по сирийскому времени по приказу президента США Дональда Трампа корабли ВМС США в Средиземном море атаковали военно-воздушную базу сирийской арабской армии «Шайрат».

*Террористическая организация, запрещенная в России

К оглавлению | Источник: news-front.info

2 дня до удара в спину: Турция готова начать операцию по зачистке Сирии от проамериканских сил SDF (ФОТО)

Как ранее сообщала «Русская Весна», Эрдоган готовится напасть на главных американских союзников в Сирии, для этого на север провинции Алеппо уже некоторое время прибывают значительные силы турецкой бронетехники и спецназа. В четверг эту информацию подтвердили и крупнейшие СМИ Анкары. «В то время, как в регионе растет напряженность, военные источники заявили, что в эти выходные турецкие вооруженные силы, скорее всего, начнут операцию, подобную операции «Щит Евфрата», чтобы освободить регион Африн от террористов YPG», — пишет издание «Дейли Сабах». Турецкие вооруженные силы готовятся к масштабному наступлению на районы, которые в настоящее время находятся под контролем проамериканских «Сирийских демократических сил», основу которых составляют курдские Отряды Народных самообороны (YPG) в северной Сирии, уточняют военные источники информагентству Daily Sabah. Ниже приводится практически дословный перевод турецкой статьи, выполненный «Русской Весной»: «Ожидается, что турецкие военные начнут операцию возле турецкого пограничного городка Килис, чтобы взять находящиеся под контролем курдов Африн, Тель-Рифаат и военный аэропорт Миннах. Военные источники заявили, что армия, которая долгое время наращивала свои силы на сирийской границе, «скорее всего, начнет операцию по изгнанию террористов YPG из Африна в эти выходные. Анкара долгое время предупреждала о том, что не позволит создать «террористическое государство» вдоль своих границ на севере Сирии. В своем выступлении в прошлую пятницу президент Реджеп Эрдоган заявил, что задачи Турции в отношении курдской партии «Демократический союз» стали яснее, чем когда-либо, и добавил: «Несмотря на то, что есть те, кто рядом с вами [имея в виду коалицию США], вы узнаете, что Турция со своими вооруженными силами не позволит сформироваться этому государству в северной Сирии». Подробнее: Эрдоган: Турция готова к новой военной операции в Сирии Ожидается, что наступление на Африн будет похоже на операцию «Щит Евфрата», которая была начата Анкарой 24 августа 2016 года и закончена в конце марта 2017 г. В ходе этой операции военные и протурецкие боевики освободили от ИГИЛ* города Джараблус, Дабика и Аль-Баб. Журналист газеты «Сабах», которая в настоящее время находится в Идлибе, сообщила, что новая операция начнется очень скоро: «В последнее время усиливается напряженность. Мы получили информацию о том, что высокопоставленные турецкие командиры прибудут в Сирию и начнется наступление», — заявила журналист Угур Йылдырым. Местные СМИ также сообщают, что турецкая операция в Африне и Тель-Рифаате неизбежна. Журналисты указали на ближайшие пару дней для начала наступления. «Мы смогли предсказать, что последующая операция будет проводиться после операции «Щит Евфрата». Анкара уже создала десятки военных баз в Сирии для обеспечения безопасности, включая базы в Аль-Бабе и Азазе», — добавила Йылдырым. Но в Сирии есть и другие влиятельные действующие лица. США выступают в качестве крупнейшего сторонника курдских YPG в стране. Вашингтон вооружает террористическую группировку и предоставляет тяжелую технику, боеприпасы и другое военное оборудование якобы для сражений с ИГИЛ. Сейчас курдская группировка пытается вернуть Ракку. Читайте также: Турция готовит мощное нападение на проамериканские силы SDF, в Алеппо прибыл командующий спецвойсками (ФОТО) Анкара не одинока в своей критике поддержки Вашингтоном YPG. Майкл Доран, старший научный сотрудник Института Хадсона в Вашингтоне, заявляет, что он имеет аналогичный с Турцией взгляд на проблемы в отношении YPG: «Турецкое правительство неоднократно подчеркивало, что оно не позволит сформироваться государству РПК вдоль своей границы, но мы (США) приближаемся к этому моменту, пока мы продолжаем вооружать и обучать YPG». Несмотря на то, что YPG являются союзниками США, эта операции в Африне может быть тесно связана с Россией. PYD и YPG подняли российский флаг в Африне в середине мая. Как Кремль отреагирует на операцию Анкары в Африне, или же он оставит США делать свои ходы, чтобы помешать наступлению, остается неясным. Однако вчера российское информационное агентство «Спутник» сообщило, что Владимир Аватков из дипломатической Академии МИД России сказал: «Кремль не исключает возможности турецкой трансграничной операции в Сирии». Мурат Ешилташ, директор по исследованиям в области безопасности в фонде политических, экономических и социальных исследований Анкары, сказал, что США довольно неэффективны к западу от Евфрата по сравнению с востоком от реки. Подчеркнув, что Турция и Россия — это два главных игрока в Сирии. Ешилташ добавил, что Кремль не имеет больших противоречий с Анкарой по проблеме YPG. «Турция и Россия придерживаются одинаковых взглядов в отношении таких вопросов, как прекращение огня в Сирии и создание зон деэскалации. Похоже, что Россия не будет беспокоиться об операции Турции в Африне, если операция не угрожает ее собственным военным базам», — сказал Ешилташ. Он утверждает, что у России есть другие задачи: «Кремль скорее останется бездействующим в ходе турецкого наступления, чтобы не потерять свою сторону сделки в Идлиба», — сказал он. Турция, Иран и Россия ранее договорились о создании зон деэскалации в Идлибе, в некоторых районах провинций Алеппо, Латакия, Хомс и Дамаск (Восточная Гута), а также в части Дараа и Кунейтры. Уже сообщалось, что Турция и Россия могут совместно развернуть войска в Идлибе. Пресс-секретарь президента Эрдогана Ибрагим Калин 22 июня заявил, что в рамках соглашения Турция и Россия могут совместно ввести свои войска в северо-западные районы Идлиба в Сирии, которые в настоящее время контролируется оппозиционными группировками». Добавим, что курдские вооруженные формирования уже начали перебрасывать свою бронетехнику в направлении готовящихся боев с турками (см. фото ниже). Читайте также: Котёл для ИГИЛ*: «Тигры» и ВКС РФ завершают окружение большой группировки боевиков в Ракке (ФОТО, КАРТА) *Запрещенная в России террористическая организация На фото ниже курдская бронетехника направляется навстречу турецким войскам.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

США на сирийском пороге: Доброе утро, Вьетнам?

Чем больше «сыплется» некое эрзац-«государство» на территории Сирии и Ирака, тем большую «глубокую обеспокоенность» начинают проявлять США по отношению к правительству Башара Асада, пишет «Журналистская правда». Вообще, американская обеспокоенность (простая и глубокая) может быть двух типов: в первом случае (когда на горизонте не маячит гешефт — а там хоть всю Руанду вырезай), «обеспокоиваются» чисто ритуально, вяленько… а вот во втором (когда гешефт не только маячит, но и кажется весьма прибыльным) — обеспокоенность вдруг начинает выражаться в гиперактивном словоблудии, милитаристической жестикуляции и прочих «целительных пасах во имя демократии». Сейчас, судя по тому, что в готовности к возможному удару по авиабазе Шайрат, стянуты американские корабли и самолёты, налицо второй тип. Так вот, ситуация простая… но сложная. Что в ней простого? Простого в ней отработанная до автоматизма стратегия американского «поиска виновных»: есть некие «секретные доказательства», которые никому не показывают, но которые ну настолько достоверные и страшные, что Вашингтон без колебаний фигачит крылатыми ракетами в любую точку планету (не способную сопротивляться, конечно же). Мария Захарова со свойственной ей прямотой описала это так: «По мнению Захаровой, возможен сценарий, при котором джихадисты объявят об очередном преступлении официального Дамаска, а западной публике представят некие доказательства якобы нанесенного химудара — „разные воронки, мутные кадры, фото трупов людей, либо якобы трупов“. „Перед камерами появятся сами боевики, которые будут выступать в качестве очевидцев. Они будут работать на аудиторию. С другой стороны, представители спецслужб США будут делать заявления о стопроцентных данных о том, что виноват режим президента САР Башара Асада. Данные эти никому не предоставят, будут говорить, что они секретные. Будут говорить, что свои источники спецслужбы не раскрывают“, — приводит ее слова корреспондент ФАН». Добавить нечего: вся схема проста, как просьба дать закурить в тёмном переулке от компании громил. Сергей Лавров так и вовсе, что называется, «перестал следить за сюжетом»: «Слышать каждый раз, что есть 100-процентные доказательства, но ими нельзя поделиться, потому что они добыты путем разведывательной деятельности и являются секретными — знаете, мне уже это как-то даже неинтересно». При этом американцы, видимо — чисто из любви к искусству, решили чуточку усложнить: заявили, что вот, де, они Асада поймали на подготовке химатаки (никто до сих пор толком не объяснил, ЗАЧЕМ, тысяча чертей, ему так сдались эти химатаки с ничтожным военным эффектом), предупредили, а он испугался и сдал назад. «Сирийские власти не пошли на применение химического оружия, вняв предупреждению Пентагона. Такое заявление сделал глава военного ведомства США Джеймс Мэттис по пути на саммит министров обороны стран — членов НАТО в Брюссель, передает Reuters. „Похоже, они серьезно восприняли наше предупреждение. Они не пошли на это“, — заявил Мэттис». Но американские кораблики и самолётики, разумеется, никуда не делись, всё так же выцеливают вероломного Асада, который вот прям кюшать не может без утренней химатаки! Рано или поздно сорвётся, а мы его — ррраз! И ракетами! «КАмбЕнацЫя». Всё это просто, а что же сложного? А сложным может быть как раз то, что «химатака» — не тот повод, на который рассчитывают американцы в своей подготовки удара по Сирии. Удивлены? Смотрите, корабельно-авиационная группировка, предназначенная для удара по Сирии, расположена в Средиземном море. Там же — зона действия сирийских ВМФ и российско-сирийская база в Тартусе, именно от неё ближе всего по прямой к Шайрату. Всё это очень напоминает аналогию пресловутого Тонкинского инцидента, послужившего предлогом для начала американской агрессии во Вьетнаме. Тогда, 4 августа 1964 года, во время шторма на радарах нескольких американских эсминцев появились отметки, принятые за катера флота ДРВ. По ним был открыт огонь вслепую. Американские корабли никто не атаковал, они не получили никаких повреждений, но всё это абсолютно не помешало президенту Линдону Джонсону отдать приказ о бомбардировке объектов северовьетнамской флотской инфраструктуры. И понеслась… Тогда понадобились только два слагаемых: теоретическое наличие поблизости чужих кораблей, и собственная паранойя (или её имитация в духе «не тронь меня, я психический!»). Сегодня у берегов Сирии есть и то, и другое. Ничто не помешает американцам заявить об атаке («подготовка к атаке», «угрожающее приближение» — всё это тоже сойдёт, мир проглотит) со стороны сирийских кораблей, а то и, чем американский чёрт не шутит, со стороны ВМС РФ — и дальше уже «мяч у них», можно выбирать «симметричные меры». Вон, глава Пентагона Мэттис уже закинул удочку, что Путин совершает военные преступления за пределами российских границ. Так что всё может быть гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Читайте также: СРОЧНО: Войска США заняли атакующие позиции для нападения на Сирию, — СМИ Григорий Игнатов

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сколько может просуществовать ИГИЛ?

Террористическая группировка ИГИЛ не просуществует и год, так как стремительно теряет доходы и контроль над территорией. Спустя три года с момента провозглашения так называемого «халифата» ИГИЛ утратила контроль над 60% территории и потеряла 80% доходов, говорится в заключении аналитической группы Conflict Monitor при международной экспертной организации IHS Markit. «Три года спустя с момента, когда лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади провозгласил „халифат“, группировка утратила 60% контролируемой территории и 80% доходов… Это означает, что ИГИЛ не просуществует свой четвертый год. В январе 2015 года ИГИЛ контролировала 90,8 тысячи квадратных километров территории, в июне 2017-го — уже 36,2 тысячи квадратных километров», — говорится в предоставленном РИА Новости докладе. При этом только с начала 2017 года ИГИЛ потеряла контроль над 40% территории. «Три последних года показали, что проект создания „государства“ этой группировкой провалился. Взлеты и падения в развитии чередовались быстро, но вскоре последовало постоянное падение», — приводится в документе заявление главного аналитика по Ближнему востоку IHS Markit Коламба Страка. Авторы доклада отмечают усиливающееся давление на ИГИЛ. В частности, в Сирии способствуют ослаблению группировки поддерживаемые США Демократические силы Сирии, сражающиеся с боевиками у Ракки, а также национальные вооруженные силы, действующие на востоке страны в провинции Дэйр-эз-Зор. В Ираке правительственные силы и милиция успешно действуют в Хавидже и Талль-Афаре, практически завершив операцию против боевиков в Мосуле. «Остающаяся структура ИГИЛ с большой вероятностью распадется до конца этого года, сохранившись лишь в единичных изолированных городских районах, контроль (правительственных сил) над которыми в конечном итоге будет восстановлен в 2018 году», — делает вывод Страк. Объем собираемых ИГИЛ доходов также продолжает сокращаться. Если средний ежемесячный доход группировки во втором квартале 2015 года составлял 81 миллион долларов, то во втором квартале 2017 года он оценивался уже в 16 миллионов долларов, что на 80% меньше. Эксперты связывают это с эффективными действиями по пресечению каналов финансирования террористов: добычи и продажи нефти, обложения налогами и конфискаций. В докладе отмечается, что среднемесячный доход ИГИЛ от добычи и продажи нефти сократился на 88%, а доходы от обложения налогами — на 79% по сравнению с 2015 годом. «Потеря дохода во многом обусловлена потерей территорий. Значительное влияние оказали в этом утрата контроля над Мосулом — иракским городом с большой численностью населения, — и богатыми нефтью сирийскими провинциями Ракка и Хомс», — приводятся в документе слова ведущего аналитика IHS Markit по Ближнему Востоку Людовико Карлино. При этом эксперты отмечают, что уровень террористической угрозы от ИГИЛ будет только расти. «Военные поражения не окажут существенного влияния на взгляды тех, кто поддерживает ИГИЛ. Видеоматериалы группировки, которых стало появляться значительно меньше, уже ведется подготовка (сторонников) к тому, что ИГИЛ теряет территории. Но территориальные потери будут стимулировать ИГИЛ* активизировать кампанию по проведению терактов за рубежом», — говорится в документе. Читайте также: СРОЧНО: Боевики готовят смертельную химатаку для вторжения США в Сирию, — разведка *Запрещенная в России террористическая организация

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Армия Сирии изъяла большую партию израильских ракет и взрывчатки, оставленных боевиками в Хомсе (ФОТО, ВИДЕО)

Израильское вооружение было изъято Сирийской Армией в среду после того, как силы безопасности обнаружили секретные склады в недавно освобожденном от боевиков районе Аль-Ваэр в северо-западной части города Хомс. Согласно фотографиям, сделанным военнослужащими САР, армейцы захватили десятки противотанковых ракет вместе с тоннами боеприпасов и взрывчатых веществ, которые ранее были спрятаны эвакуировавшимися боевиками. На некоторых видах оружия были нанесены израильские надписи, что свидетельствует о том, что Тель-Авив, возможно, поставлял контрабандным путем вооружение бандформированиями в Хомсе. «Органы безопасности города Хомс в ходе прочесывания квартала Аль-Ваар после освобождения его от вооруженных группировок с целью защиты граждан, которые готовятся вернуться в свои дома, обнаружили различные виды оружия и боеприпасов израильского производства», – уточняет с места событий корреспондент сирийское государственного информагентства САНА. Журналист SANA news добавил, что данное оружие было найдено в болотистой местности неподалеку от больницы Аль-Бер. Среди изъятого: миномет калибра 240 мм, противотанковые ракеты, взрывные устройства, пояс-смертника, а также ящик патронов израильского производства. Материал по теме: «Без Израиля мы бы не выжили»: откровения исламистов, воюющих в Сирии. Как сообщала «Русская Весна», в конце прошлого месяца последняя часть боевиков покинула район Аль-Ваэр и направилась в подконтрольные Турции северные районы провинции Алеппо. Таким образом, впервые с 2011 года город Хомс полностью вернулся под контроль правительства. Подробнее в материале: Хомс свободен! Боевики покинули город под конвоем российских военных (ФОТО, ВИДЕО) Напомним, что Сирия и Израиль по-прежнему остаются в состоянии войны после трех крупных военных конфликтов в XX веке. Только за прошедшую неделю израильские ВВС нанесли три авиаудара по позициям САА на Голанских высотах в провинции Кунейтра. Читайте также: Котёл для ИГИЛ: «Тигры» и ВКС РФ завершают окружение большой группировки боевиков в Ракке (ФОТО, КАРТА) *Запрещенная в РФ террористическая организация

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Иранские СМИ опубликовали фото, якобы подтверждающие гибель главаря ИГ*

Иранское телевидение распространило снимки, которые могут быть подтверждением гибели главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

Всего на сайте иранской телерадиовещательной корпорации IRIB появилось четыре фотографии — два прижизненных снимка террориста и два фото тела мужчины, похожего на него. Официального подтверждения этой информации нет.

В Минобороны России ранее сообщили, что главарь боевиков мог быть уничтожен в результате удара Воздушно-космических сил России 28 мая в южном предместье Ракки. В Пентагоне заявили, что не располагают подтверждением этих данных.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Интенсивные бои в провинции Ракка

Формирования вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) овладели двумя кварталами в центре Ракки, а также освободили населенный пункт Касрат Аффан.

Отряды Демократической армии очистили от террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) кварталы Эль-Кадисия и Нахда. Контратаки боевиков, пытавшихся вернуть под контроль утраченные позиции, были отбиты.

Во время освобождения населенного пункта Касрат Аффан как минимум четверо террористов «Исламского государства» были ликвидированы. Подразделения SDF и YPG замкнули Ракку в кольцо блокады и в настоящее время продолжают постепенно приближаться к центру города.

*ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Источник сообщил о планах террористов спровоцировать вторжение коалиции в Сирию

Террористические группировки в Сирии готовят провокацию с применением химического оружия в одном из районов Дараа, передаёт дипломатический источник.

По его словам, согласно полученной из достоверных источников военно-политического руководства Сирии информации, боевики готовили операцию на протяжении последних недель.

«По замыслу террористов, в ближайшее время будет произведён подрыв нескольких боеприпасов, начинённых отравляющими веществами, в одном из районов Дараа. Провокация будет произведена по аналогии с ситуацией в провинции Идлиб в начале мая 2017 года», — сказал источник.

Он отметил, что к освещению провокации будут привлечены профессиональные журналисты.

«Цель провокации — спровоцировать начало вторжения сил коалиции во главе с США на территорию Сирии с последующим насильственным свержением нынешней власти в САР», — добавил дипломат.

К оглавлению | Источник: news-front.info

СРОЧНО: Боевики готовят смертельную химатаку для вторжения США в Сирию, — разведка

Сирийской разведке стало известно, что террористические группировки готовят провокацию с применением химического оружия в одном из районов Дераа (Нова-Джасем-Анхель). Об этом корреспонденту «Русской Весны» рассказал военный источник из органов госбезопасности САР. «По полученной из достоверных источников информации, по замыслу террористов в ближайшее время будет произведен подрыв нескольких боеприпасов, начиненных отравляющими веществами, в одном из районов Дераа — Нова-Джасем-Анхель», — сообщил офицер Мухабарата. «Провокация будет произведена по аналогии с ситуацией в провинции Идлиб (Серакаб, Эриха) в начале мая 2017 г. Как и в предыдущем случае, к освещению планируемой провокации будут привлечены профессиональные журналисты арабских СМИ. Террористы планируют вести трансляцию провокации в Дераа через оппозиционные СМИ и социальные сети», — уточнил собеседник «Русской Весны». «Цель провокации неизменна — спровоцировать начало вторжения сил коалиции во главе с США на территорию САР, с последующим насильственным свержением нынешней власти в Сирии. Как сообщают источники, боевики готовили данную провокацию на протяжении последних нескольких недель и ждали лишь удобного повода для ее реализации», — добавил сотрудник Мухабарата. «Последние заявления военного руководства и государственного департамента США о том, что в случае применения правительством Башара Асада химического оружия на территории САР, будут приняты „катастрофические для него меры“, стало мощнейшим мотивирующим фактором для террористов при подготовке к провокации. Другими словами, США своими усилиями, осознанно или нет, подталкивают террористические группировки к применению химического оружия, чтобы хоть как-то исправить свое катастрофическое положение», — рассказал военный. «В свою очередь российская сторона, оценив информацию о готовящейся провокации с применением химического оружия в Дераа, 29 июня 2017 г. в 17.50 оповестила военное руководство сил международной коалиции по борьбе с ИГИЛ*, возглавляемой США, о планах террористов», — подытожил собеседник «РВ» Читайте также: На волосок от смерти: Снайперская дуэль девушки и боевика в «столице» ИГИЛ (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сирийская армия уничтожает террористов в Восточной Гуте

Опубликовало видео, сделанное военнослужащими элитной республиканской гвардией Сирийской арабской армии (САА), которая проводит операцию против террористов группировки «Хаят-Тахрир аль-Шама» в районе Ен-Тарма на востоке Дамаска.

На кадрах записи видно, как правительственные силы применяют против боевиков современные Т-72, оснащенные различными видами брони, а также используют крупнокалиберные минометы.

В последние дни САА смогла продвинуться в районы Дамаска, контролируемые террористами. После отражения контратаки боевиков в районе оазиса Гута правительственные войска продвигаются вдоль трассы к югу от Джобара, чтобы отрезать линии снабжения, ведущие в район.

К оглавлению | Источник: news-front.info