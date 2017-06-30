РИМСКОЕ ПРАВО. Кто такие “Латины”.
18:15. 30 июня 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у vaduhan_08 в РИМСКОЕ ПРАВО. Кто такие "Латины".
Ну что, дорогие мои читатели, я думаю что я нашел ответ на один из главных вопросов альтернативной истории – почему история фальсифицирована и почему нарушена хронология… ну и заодно почему "русских" не любят"!
Все оказалось просто и в то же время сложно и неожиданно! Невероятно!
Я уже давно копаюсь в правилах престолонаследия и во всяких "древних" салических и прочих "правдах" и вот наконец, с неделю тому назад, я погрузился в "римское право".
В римское право меня привела история совсем недавних лет, а именно династический кризис 1824 – 1825 года, когда вместо Константина Павловича по праву на престол взошел Николай Павлович (Николай первый). События, которые последовали за этим, послужили основой всех мировых изменений в государственных устройствах, создали основания для царствующих домов Европы и России да и вообще на мой взгляд определили всю историю и прошлого и будущего!
Изучать римское право по "первоисточникам" очень сложно, множество мелких деталей и латинская терминология мешают увидеть главное и понять всю прелесть и простоту этих законов. Но самое главное, копаясь в деталях сложно увидеть источник этого "РИМСКОГО ПРАВА", сложно увидеть близость и актуальность сегодняшнего дня в этих, якобы очень древних, правилах жизни!
В конце концов я наткнулся на удивительный ресурс где право дано тезисно с минимумом латинских терминов, а если они и даны то хорошо расшифрованы на понятный русский язык. Вот он этот источник знания – http://studopedia.ru/1_100711_osnovaniy
a-dlya-priobreteniya-latinami-rimskogo-g razhdanstva.html
Не надо думать что "СТУДОПЕДИЯ" это какая то ерунда, под каждым тезисом есть ссылки на серьезные авторские монографии!
Я решил знакомить читателей с самыми интересными и удивительными моментами "Римского права", через эти законы открывается и история и хронология и локализация "древнего рима"!
Итак самое главное на мой взгляд… иначе не дается полное осознание что же такое "Древний Рим" и для кого собственно написано "Римское право".
Итак… самое главное! Кто такие "граждане рима" и кто такие "латины"!
Гражданство -это устойчивая правовая связь лица с государством.
Кто же такой "гражданин Рима"? Какой у него был статус и как было устроено общество?
«Лицо» (persona) – это носитель прав и обязанностей, полноправный римский гражданин, наделенный правоспособностью; субъект права, который мог получать законную защиту со стороны всех институтов римского государства.
Все остальные имели другой статус, это были – латины (!!!), перегрины, рабы, вольноотпущенные, колоны. Люди делились на: субъекты права (свободные люди) и объекты права (рабы).
Граждане рима делились на категории – Сенаторы – родовая знать, а затем и служилая знать – нобилитет, т.е. потомки лиц, занимавших курульные должности;Всадники; Военное сословие; Городские декурионы и куриалы; Торговцы; Ремесленники; Крестьяне.
….Тут очень важно понять что граждане рима это были люди связанные одним общим происхождением территориально!!! общей древней историй идущей еще от первобытного родового строя, из которого постепенно выделились разные виды деятельности и соответственно "профессии" – курии. В 1906 году приказом Николая Романова была выделена еще одна курия – "рабочие". Для избирательного права в рабочей курии требовалось работать более шести месяцев на предприятии с численностью рабочих не менее 50. Рабочие не участвовали в избирательном съезде напрямую, а только избирали уполномоченных на съезд: от каждого предприятия с числом рабочих от 50 до 1000 – по одному, свыше 1000 – по одному от каждой полной 1000 рабочих. Рабочие могли быть избирателями только в рабочей курии, даже если они удовлетворяли цензовым требованиям других курий. В некоторых местах выделялась "казачья курия"…https://ru.wikipedia.org/wiki/И
збирательная_система_1907_года
Но вернемся к удивительному и очень знакомому термину – "ЛАТИНЫ", кто же такие "Латины"? Это древнейшие жители Лациума и их потомство до середины 3 века н.э. (latini veteres) и жители колоний Рима на завоеванных землях (latini coloniarii).
Что же за место такое Лациум?
Ну если отбросить всякие там бла бла бла то это территория современной Италии – https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаций
В состав лициума например входил город с современным названием Рим! То есть Литины это жители Лациума и других присоедененных к "Риму" провинций…
В римском праве есть такой казус…
добровольный переход римского гражданина в латины (это делалось в целях приобретения земель, которые раздавались населению колоний), присвоение этого статуса актом государственной власти (например, в случае завоевания земли Римом).
То есть латинский язык это был язык для завоеванных и присоедененных провинций и новых земель. По этому он и был языком международного общения. Про русские корни и романские как основу языка я говорить не буду так как об этом уже много наговорили… Но главное тут что для гражданина рима это был не родной язык!
о Литве, литах и так далее я уже писал http://vaduhan-08.livejournal.com/29434
0.html
Я продолжу давать интересные выдержки из римского права если ВАМ дорогие мои читатели это будет интересно!
Но лучше если вы сами погрузитесь в этот удивительный источник знания, ну а мы потом поспорим! :::-)))
Вот например о рабах – http://studopedia.ru/1_100712_pravo
voe-polozhenie-rabov.html
Все оказалось просто и в то же время сложно и неожиданно! Невероятно!
Я уже давно копаюсь в правилах престолонаследия и во всяких "древних" салических и прочих "правдах" и вот наконец, с неделю тому назад, я погрузился в "римское право".
В римское право меня привела история совсем недавних лет, а именно династический кризис 1824 – 1825 года, когда вместо Константина Павловича по праву на престол взошел Николай Павлович (Николай первый). События, которые последовали за этим, послужили основой всех мировых изменений в государственных устройствах, создали основания для царствующих домов Европы и России да и вообще на мой взгляд определили всю историю и прошлого и будущего!
Изучать римское право по "первоисточникам" очень сложно, множество мелких деталей и латинская терминология мешают увидеть главное и понять всю прелесть и простоту этих законов. Но самое главное, копаясь в деталях сложно увидеть источник этого "РИМСКОГО ПРАВА", сложно увидеть близость и актуальность сегодняшнего дня в этих, якобы очень древних, правилах жизни!
В конце концов я наткнулся на удивительный ресурс где право дано тезисно с минимумом латинских терминов, а если они и даны то хорошо расшифрованы на понятный русский язык. Вот он этот источник знания – http://studopedia.ru/1_100711_osnovaniy
Не надо думать что "СТУДОПЕДИЯ" это какая то ерунда, под каждым тезисом есть ссылки на серьезные авторские монографии!
Я решил знакомить читателей с самыми интересными и удивительными моментами "Римского права", через эти законы открывается и история и хронология и локализация "древнего рима"!
Итак самое главное на мой взгляд… иначе не дается полное осознание что же такое "Древний Рим" и для кого собственно написано "Римское право".
Итак… самое главное! Кто такие "граждане рима" и кто такие "латины"!
Гражданство -это устойчивая правовая связь лица с государством.
Кто же такой "гражданин Рима"? Какой у него был статус и как было устроено общество?
«Лицо» (persona) – это носитель прав и обязанностей, полноправный римский гражданин, наделенный правоспособностью; субъект права, который мог получать законную защиту со стороны всех институтов римского государства.
Все остальные имели другой статус, это были – латины (!!!), перегрины, рабы, вольноотпущенные, колоны. Люди делились на: субъекты права (свободные люди) и объекты права (рабы).
Граждане рима делились на категории – Сенаторы – родовая знать, а затем и служилая знать – нобилитет, т.е. потомки лиц, занимавших курульные должности;Всадники; Военное сословие; Городские декурионы и куриалы; Торговцы; Ремесленники; Крестьяне.
….Тут очень важно понять что граждане рима это были люди связанные одним общим происхождением территориально!!! общей древней историй идущей еще от первобытного родового строя, из которого постепенно выделились разные виды деятельности и соответственно "профессии" – курии. В 1906 году приказом Николая Романова была выделена еще одна курия – "рабочие". Для избирательного права в рабочей курии требовалось работать более шести месяцев на предприятии с численностью рабочих не менее 50. Рабочие не участвовали в избирательном съезде напрямую, а только избирали уполномоченных на съезд: от каждого предприятия с числом рабочих от 50 до 1000 – по одному, свыше 1000 – по одному от каждой полной 1000 рабочих. Рабочие могли быть избирателями только в рабочей курии, даже если они удовлетворяли цензовым требованиям других курий. В некоторых местах выделялась "казачья курия"…https://ru.wikipedia.org/wiki/И
Но вернемся к удивительному и очень знакомому термину – "ЛАТИНЫ", кто же такие "Латины"? Это древнейшие жители Лациума и их потомство до середины 3 века н.э. (latini veteres) и жители колоний Рима на завоеванных землях (latini coloniarii).
Что же за место такое Лациум?
Ну если отбросить всякие там бла бла бла то это территория современной Италии – https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаций
В римском праве есть такой казус…
добровольный переход римского гражданина в латины (это делалось в целях приобретения земель, которые раздавались населению колоний), присвоение этого статуса актом государственной власти (например, в случае завоевания земли Римом).
То есть латинский язык это был язык для завоеванных и присоедененных провинций и новых земель. По этому он и был языком международного общения. Про русские корни и романские как основу языка я говорить не буду так как об этом уже много наговорили… Но главное тут что для гражданина рима это был не родной язык!
о Литве, литах и так далее я уже писал http://vaduhan-08.livejournal.com/29434
Я продолжу давать интересные выдержки из римского права если ВАМ дорогие мои читатели это будет интересно!
Но лучше если вы сами погрузитесь в этот удивительный источник знания, ну а мы потом поспорим! :::-)))
Вот например о рабах – http://studopedia.ru/1_100712_pravo
Источник: mylnikovdm.livejournal.com