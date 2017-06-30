Открытым текстом 30.06.2017

Самые отравленные новости — из Соединённых Государств Америки. Там грозят утопить Сирию в ядовитой слюне лживых политиков. Американские СМИ сообщают, что авианосная группа выстроилась для удара по сирийским вооружённым силам. Между тем там присутствуют наши военные, самолёты, зенитные ракеты. Думаете, они останутся в стороне?

27 июня официальный представитель Белого дома сообщил, что на сирийском аэродроме Шайрат замечена какая-то активность. По его словам, Сирия готовит очередное применение химического оружия и за это будет жестоко наказана. Представить доказательства подготовки химического удара Белый дом и Пентагон отказываются.

Открытым текстом напомню: по Шайрату американцы уже били 7 апреля (из шестидесяти крылатых ракет “Томагавк” одна упала на старте, тридцать шесть пропали по дороге) и тоже безо всяких доказательств своих обвинений. Только киногруппа “Белые каски”, оплачиваемая запрещёнными во всём мире террористическими организациями, изобразила очередной халтурный боевик. Вот только жертвы были настоящие.

25 июня в немецком еженедельнике “Вельт ам зонтаг” — “Мир в воскресенье” — известный американский специалист по журналистским расследованиям Херш сообщил, что президент Трамп, приказывая ударить по Шайрату, был предупреждён об отсутствии доказательств применения отравляющих веществ законной властью Сирии.

Понятно, Трампа подставляют под очередной удар. Ему надо ежедневно доказывать ополчившимся на него американским СМИ, что он не верблюд, не русский хакер и не в родстве с Путиным. Понятно и почему либеральное крыло американской элиты старается именно сейчас максимально обострить отношения СГА с Российской Федерацией.

Чуть больше чем через две недели на Большой Двадцатке неизбежна встреча президентов РФ и СГА. Корпоративное лобби намерено предельно испортить её. То есть накалить обстановку до такой степени, чтобы конструктивного диалога не вышло. Ими движет одна цель: оставить “всё как при Обаме”. Когда им жилось сытно и весело. А всех неугодных просто стирали с карты мира, вместе с их странами. На войне — в том числе холодной — многие зарабатывают. Мир им невыгоден.

Свежеизбранный президент Франции Макрон на встрече с Порошенко поддержал заявление об агрессии Российской Федерации против Украины. И прямо обвинил Россию в организации гражданской войны в Донбассе.

Открытым текстом объясняю: к такой жёсткой риторике Макрона принуждают те же процессы и финансовые группы, что сейчас толкают Трампа к полномасштабной войне в Сирии и возможному военному столкновению с Россией. Макрона сделали политиком за месяц! — повторю: за месяц! — технологиями пропаганды и вбросами компромата на конкурентов. Тем, кто растил эту красивую игрушку, нужна слабая Европа, раздёрганная внутренними противоречиями.

А для скорейшего ослабления ещё и внешние болезни впрыскивают.

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что разрабатывает инструкцию по наблюдению врачей за пытками. Медики должны знать, как останавливать палачей на грани, не доводя боль до смерти жертвы.

В том, что врачей на Украине заставят пытать людей, тоже, конечно, Россия виновата. Как и в росте на Украине радикальных настроений, переходящих в откровенный галицкий сельский фашизм. Как и в действительно страшных призывах тамошних официальных рож не просто захватить Донбасс, а ещё и зачистить его от кацапов — то есть от всех жителей. Такое, повторяю, произносят на вполне официальном уровне далеко не последние в Киеве звери. Но этого в Европе не замечают. Потому что уже решили: агрессоры — русские. Судя по всему, это подготовка общественного мнения к событиям страшным.

Порошенко после встречи с Макроном сообщил, что президент Франции предлагает новый формат мирного урегулирования. Вместо минских соглашений якобы будет предложен новый план урегулирования гражданского конфликта на Донбассе.

Открытым текстом напоминаю: в Киеве давно рассуждают о хорватском варианте — внезапном ударе всеми силами по непокорному региону, убаюканному долгими мирными переговорами. Быстрый захват и жестокая зачистка. Судя по всему, Порошенко получил у своих европейских и заокеанских начальников разрешение именно на такое вероломство. Но возможно это, только если Украина возьмёт под контроль границу Донбасса и РФ. Как только речь пойдёт о таком, знайте: резня не за горами. И не только в Новороссии, но и в Крыму.

Порошенко выразил уверенность, что украинцев и крымских татар якобы роднит желание вернуть полуостров под контроль Киева. Он заявил: “Несмотря на трудности, мы все уверены: вскоре наши флаги будут развеваться гордо в свободном украинском Крыму”.

Наше положение сложное. С одной стороны — мы всеми силами пытаемся снизить напряжение перед встречей Путина и Трампа. С другой — видим, что обстановка накаляется. В случае вторжения украинской армии нам придётся реагировать. Как и в случае обострения на Ближнем Востоке. Спросите: как? Отвечу открытым текстом: как сильная независимая страна. Способная защитить свои интересы. В мире большой политики, когда речь идёт ни много ни мало о переделе мира, выигрывают только сильные и независимые. Остальные просто растворяются в этих потоках.

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru