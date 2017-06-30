Мы подыхаем! Скандальное обращение к Путину. Лариса Злотникова (2017)

Скандальное обращение к Путину его сторонницы снова появилось в сети:

Видеообращение Ларисы Злотниковой к президенту РФ Владимиру Путину снова опубликовали в YouTube. Прежде чем сама женщина удалила видео, его успели скачать. Сейчас 20-минутный ролик опубликован пользователем Svetoy Enot. Он уже набрал более 40 тысяч просмотров. Многие комментаторы отмечают, что женщина говорит с иронией...

В полной версии обращения Лариса Злотникова заявляет, что гордится тем, что в её стране такой президент как Владимир Путин, и отмечает, что никто не просил её записывать обращение. Женщина рассказывает, что у неё трое детей, одного из которых она родила в 1990-м году.

Об обращении россиянки, потребовавшей у президента Путина простить долги населению, рассказал ведущий Александр Плющев в эфире программы «Утренний разворот» радиостанции «Эхо Москвы». По словам журналиста, когда он заметил это видео, ролик посмотрели 71 раз. Вскоре обращение было удалено с видеохостинга YouTube разместившим ролик пользователем. Часть обращения процитировали в эфире «Эха Москвы».

«Наше правительство, вы в своей воле и власти прощаете долги Украине, жуликам и ворам. Мы вместе с вами поддерживаем - ещё раз это подчёркиваю - наших людей на Донбассе, в Крыму, потому что Крым наш. Мы поддерживаем людей, чтобы они не были ни без воды, ни без газа. Мы Сирии помогаем, кому мы только ни помогаем. И я понимаю, что это правильно – своих не бросаем. Но при этом мы, ваши люди, мы тихо дохнем. Я хочу внести сумасшедшую идею – вот таким благородным жестом, простите, пожалуйста, своей властью долги своему населению. Долги по ЖКХ. Они накопились у нас неумышленно, у нас проблемы стали накапливаться. Мы думали, что перекроем это, перекрутимся, как-то вылезем, а сегодня мы понимаем – не можем мы вылезти. А при этом на нас ещё аресты накладывают. И мы по закону неправы, потому что так у нас закон построен, что мы неправы. Во всех своих глупостях – мы неправы. Но хохлы у нас правы, Украине миллиардные долги прощаем! Там у нас правы-неправы – всех прощаем, ко всем добрые! Но нас спасите, пожалуйста, простите нам долги по ЖКХ, по микрокредитам. Вы знаете эту систему по микрокредитам, в какие мы долги влезли – занимали пять тысяч рублей, чтобы перекрутиться, а потом, если не перекручиваешься, всё. По кредитам мы просто подыхаем. Спасите нас, Владимир Владимирович, мы подыхаем. Спасите свой простой народ!

Народ вас не забудет, отблагодарит и будет вечно благодарен. Но если мы сдохнем – с кем вы останетесь? Это ладно, если мы ещё тихо умрём. А народ у нас ведь такой, может напиться и пойти громить всё. А может и на трезвую голову, это ещё страшнее. Сколько нам можно революции устраивать?

Пока мирно всё, тихо-спокойно, сделайте это для народа – простите им долги по ЖКХ и по кредитам», – заявила Лариса Злотникова. Источник: http://fn-volga.ru

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

К вопросу о признании геноцида Русского народа. Николай Левашов

Отрывок из Круглого стола «К вопросу о признании геноцида руского народа», который проходил в Госдуме РФ в Москве 10 июня 2010 года. Выступление лидера Руского общественного Движения «Возрождение. Золотой век» академика Левашова Николая Викторовича.

10 июня 2010 года по инициативе Николая Викторовича Левашова в Государственной Думе РФ состоялся Круглый Стол на тему: «К вопросу о признании геноцида русского народа» с участием представителей научно-экспертного сообщества, политических партий и общественных организаций, государственных деятелей и журналистов. На Круглом Столе было аргументировано доказано, что врагами русского народа развязана и ведётся систематическая, хорошо организованная и целенаправленная война с применением самых современных видов истребления людей, включая психологическую, биологическую, генетическую и военно-террористическую формы геноцида и этноцида. Против русского и других коренных народов России осуществляется духовно-нравственная, образовательная, медико-биологическая, пищевая, алкогольно-наркотическая, военно-террористическая, национально-этническая, религиозная, кредитно-финансовая и экономическая агрессия с целью полного уничтожения российской государственности и физического истребления коренного населения России.

Круглый Стол положил начало большой работе по подготовке к проведению международной Конференции по этому вопросу и информированию жителей страны о формах и методах зримого и незримого геноцида. Русское Общественное Движение «Возрождение. Золотой Век», созданное и возглавляемое Н.В. Левашовым, по всей России активно проводило и проводит различные мероприятия с целью донесения до людей правды о способах их уничтожения. Посмотреть полную видеозапись этой Конференции можно по следующим ссылкам: Архив-1, Н-Диск, Н-Диск HQ, Torrents.ru

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова