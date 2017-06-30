Крым двухэтажные поезда запускает, а хохлов все «жаба душит»

История обычная: пока одни делом занимаются, другие все переживают и ругаются. Речь пойдет о крымских железных дорогах и пробуждении хохлов, внезапно обнаруживших у себя под боком Керченский мост. Ситуация анекдотичная, впрочем, как всегда, когда мы слышим слово «Украина».

Ну, не будем забегать вперед и сначала расскажем о планах руководства ФГУП «Крымские железные дороги». Было принято решение приобрести 15 пар пассажирских поездов, чтобы организовать железнодорожное сообщение между полуостровом и материковой частью страны. Сразу отмечу, что не простые поезда закупать планируют, а двухэтажные.

Запустят их по мосту через Керченский пролив, как сообщил глава КЖД Алексей Гладилин. В Евпаторию, Севастополь и Феодосию - шесть поездов, а в крымскую столицу Симферополь – девять. От Москвы от Симферополя время в дороге составит порядка 24-28 часов. Цены останутся стандартными, так что пугаться роста тарифов не стоит.

Российским туристам точно понравиться путешествовать с комфортом, особенно детям. Двухэтажные поезда станут для них еще одним приключением, ведь привыкли мы к советским вагонам. Что касается Керченского моста, то строительство автомобильного и железнодорожного проездов завершено уже наполовину от запланированного общего объема работ. Глава Крыма Сергей Аксенов держит ситуацию под жестким контролем, так что работы идут не просто в срок, а даже с опережением.

Не всем это нравится. Так, «проснулась» Администрация морских портов Украины, презентовавшая Американской торговой палате свою инвестиционную программу до 2021 года. С опозданием, но сообразили они, что Мариупольский порт уже с августа этого года окажется в полублокированном состоянии из-за строительства Керченского моста. Судно сможет проплыть под пролетами моста только в одном случае: его высота не будет превышать 33 метра, осадка же ограничится 8 метрами.

Украинские порты на Азовском море ждут большие проблемы. Керченский мост еще находится на стадии строительства и не введен в эксплуатацию, но им от этого не легче. На целых 23 дня в Керченском проливе будет запрещено движение судов: будут устанавливать опоры моста. Запрет судоходства повлечет для Украины убытки - полмиллиарда гривен.

И кто в этом виноват? Несомненно, в Киеве начнут визжать о том, что Россия ввела Украину в убытки. Клятые москали вредят Киеву на Азовском море, специально мост строят, чтобы Украина осталась на море с носом. При этом никто не ответит на простой вопрос: зачем было фрахтовать суда на полгода вперед, когда о строительстве моста стало известно в 2014 году, а сами работы начались 10 марта 2016 года (официально!!!).

Думать разучились «украинские мыслители»? Хотя, стоит признать, что из-за будущих ограничений в судоходства украинские морские порты серьезно потеряют в стоимости, ведь их загрузка снизится в разы. Нам уже грозят подачей жалобы в Международную морскую организацию. И опять возникает вполне резонный вопрос: кто виноват в том, что России пришлось в срочном порядке решать вопрос обеспечения сообщения с полуостровом?

Может напомнить про блокаду Крыма? Продовольственную, энергетическую и транспортную? Когда укронацисты пакостили крымчанам, угрожали, Киев спокойно за всем этим наблюдал. Теперь начинают терпеть убытки и жалуются на несправедливость? Да, привыкайте, жизнь она такая: все по своим местам расставит!

Крым «ушел» к России по своей воле, а теперь еще больше сближается с материком. Керченский мост достроят, запустят новые поезда, увеличится не только пассажиропоток, но и грузовые перевозки вырастут в разы. Крым будет развиваться ускоренными темпами, на что надеются в Москве и к чему стремится Сергей Аксенов. Хохлам же останется только локти кусать.

Как не крути, а рыли они яму другим, рыли, и скоро в нее сами плюхнутся. И поделом: раз память историческую отшибло и неблагодарностью ответили, то и терпите сейчас последствия собственной глупости. Или же берите в руки лопаты и ройте себе новое море:

Отличная, кстати, идея. Настала пора оправдать свои «древние корни». Заодно и Россию насмешите. Так и представляю себе картину: мчится по Керченскому мосту двухэтажный поезд, а из окон вагонов пассажиры наблюдают за тем, как потомки «протоукров» себе море копают…