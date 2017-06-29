За верность долгу

...целом. В свое время по долгу службы изучил, внимательно причем,...и династии, но – о верности своему народу, своей земле. Очевидно...свое отечество, свои устои и верность долгу и дому…И то, что...поражений: дух народа, дух верности отечеству жив! и жертвовали собой...