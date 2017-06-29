За верность долгу
12:33. 29 июня 2017 Просмотров - 121 Нет комментариев Опубликовал: brahman
У нас в Крыму новая волна антикоррупционных посадок пошла.
Задержали заместителя руководителя МВД Крыма Андрея Иванцова, а чуть ранее – его сына, который работал замом симферопольского прокурора.
Замминистра МВД Крыма задержан сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, Андрея Иванцова и его сына — помощника прокурора Симферополя Егора Иванцова — подозревают в махинации, в результате которой детский лагерь на берегу моря в Алуште перешел в частные руки. Между тем, по данным телеканала, Иванцов-младший был задержан сотрудниками ФСБ и следователями СКР еще 16 июня.
Сейчас оба силовика находятся в одном из московских СИЗО. По данным следствия, еще в 2014 году землю и объекты детского лагеря «Кристалл» оформили на сына замминистра, подделав еще украинские документы.
Лагерь должен был перейти в собственность МВД Крыма, однако в результате махинаций стал собственностью частных лиц. По информации РЕН ТВ, в доме и рабочем кабинете Андрея Иванцова прошли обыски.
https://www.bfm.ru/news/358371 – цинк
Из биографии:
Родился 12 февраля 1962 года в г. Симферополе. Образование высшее, квалификация – специалист юрист.
Работу в ОВД начал в 1982 году в должности младшего инспектора связи Железнодорожного районного отдела внутренних дел г. Симферополя УВД Крымоблисполкома.
С февраля 1986 года проходил службу в уголовном розыске.
С августа 1993 года проходил службу на руководящих должностях Симферопольского городского управления милиции ГУМВД Украины в Крыму.
С апреля 2010 года занимал должность начальника Алуштинского городского отдела ГУМВД Украины в АР Крым.
31 марта 2014 года Приказом Министра внутренних дел РФ 380 л/с назначен на должность заместителя Министра внутренних дел по Республике Крым.
Также стоит отметить, что в 2014 году награжден Аксеновым медалью "За верность долгу".
Это прямо скажем далеко не первый арест крупного чиновника в Крыму – за последнии 3 года ФСБ арестовывало несколько министров, главного налоговика и кучу разных персонажей калибром поменьше, в основном по обвинениям в различных экономических преступлениях связанных с коррупцией и хищением бюджетных средств. С другой стороны, у этих арестов была и своеобразная аппаратная подоплека ввиду конфликта УФСБ по Крыму с Аксеновым, который требовал от Москвы привелигированного положения для крымского чиновничества, обосновывая это переходным периодом (про природу этого конфликта писал еще в 2015 году http://colonelcassad.livejournal.com/227
Во время Крымской весны, помимо тех, кто выступил за присоединение к России по идейным соображениям, было немало и тех, кто увидел в этом возможность сохранить свое кресло или решить какие-то коммерческие вопросы. Они стали своеобразными попутчиками местной революции. При этом органы были готовы закрыть глаза на старые дела, времен Украины. Но только в случае, если бы чиновники начали работать по другому. В конце 2014 года выяснилось, что некоторые чиновники решили и в России, работать так же как и при Украине.
Поэтому несмотря на тезис Аксенова про борьбу с засильем "варягов", факты коррупции были налицо (особенно среди "бывших"), а проблемы с реализацией ФЦП, скорее говорили в пользу местных фсб-шников во главе с Палагиным, которого Аксенов пытался прогнуть под себя, но не смог.
Источник: colonelcassad.livejournal.com