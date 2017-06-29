Вдумайтесь! Бездуховность борется с духовностью! Стоит задача развратить как можно больше людей!

В Канаде принят закон, позволяющий изымать детей у верующих родителей — противников ЛГБТ

Москва, 27 июня 2017 г.

В начале июня этого года парламент канадской провинции Онтарио принял закон, предписывающий изымать детей у родителей, которые критикуют нетрадиционные браки и гендерную идеологию, сообщают Русские Афины со ссылкой на сайт общественной организации «Русские матери» и американское издание «Лайфсайтньюс».

Христианские семьи Канады окрестили новый закон, написанный либералами, тоталитаристским, поскольку новый закон позволяет конфисковывать детей у всех верующих, придерживающихся традиционных ценностей и воспитывающих своих сыновей и дочерей в соответствующем духе.

Сторонники «Просемейного движения Канады» предупреждают, что новый закон даст государству широкие полномочия для атаки на семьи, которые выступают против гендерной идеологии гомосексуалистов. Кроме того, теперь правительственные учреждения Канады получили право запрещать «традиционным семьям» воспитывать или усыновлять детей.

«Закон 89», официально лукаво названный «Законом о поддержке детей, молодежи и семьи 2017 года», отменяет и заменяет прежний «Закон о службах по делам детей и семьи», который регулировал вопросы защиты прав детей, усыновления и приемных семей. Кроме того, в него добавлены термины «гендерная идентичность» (gender identity) и «гендерная экспрессия» (gender expression) в качестве главных факторов, которые обязаны учитываться при изъятии детей у родителей. Причем делаться это будет якобы «в интересах ребенка».

В то же время принятый закон исключает «вероисповедание» и «систему ценностей, в которой родители воспитывали своего ребенка», из числа факторов, которые будут впредь учитываться ювенальными службами. «С принятием «Билла 89» канадцы вступают в эпоху идеологического тоталитаризма, невиданного для истории Канады», – утверждает Джек Фонсека, старший политический стратег коалиции «Кампания за жизнь». Американское издание также отмечает, что новый закон Канады является серьезной угрозой для христиан и всех верующих людей, у которых есть дети, или которые планировали усыновить ребенка. Родительские активисты признают: «Закон 89» стал последним гвоздем в борьбе либералов и гомосексуалистов Канады с родительством и традиционными семьями в стране.

Также сообщается, что данный закон либералы протащили под лозунгом «защиты права всех детей Канады «пробовать» гомосексуальные отношения». А так как детям экспериментировать с извращениями запрещают «верующие» и «традиционные» родители, то именно от таких «ретроградов» законодатели вознамерились защитить всех малышей и подростков страны. В документе содержится положение о том, что ребенок, который психически, эмоционально страдает в традиционной семье или «подвергается возможному риску когда-нибудь пострадать» (от критики или от консерватизма родителей), нуждается в немедленной государственной защите, изымается из традиционной семьи и передается либеральным нетрадиционным союзам и НКО. По мнению экспертов, в Канаде официально вводится «гендерная тирания», которая до этого уже была успешно отработана на «экспериментальной площадке» в Королевстве Норвегия. Напомним, в Норвегии для борьбы со всеми несогласными с идеологией извращенцев были созданы специальные «полицейские» подразделения под названием «Барневарн» (Barnevernet). Основной функцией норвежской спецслужбы «Барневарн» стала «защита детей» от консервативных родителей методом массовых изъятий этих детей из традиционных семей Норвегии. Теперь такие же спецподразделения полиции по массовым изъятиям детей у христиан будут работать и в Канаде.

Журналисты свидетельствуют, что «отказы христианам» в усыновлении детей в Канаде сегодня становятся массовыми. Еще в декабре 2016 года власти отказали нескольким христианским парам в усыновлении детей по причине их «глубоко укоренившихся религиозных убеждений о традиционном браке и неизменности человеческого пола». Стоит напомнить, когда в 1995 году суд Онтарио впервые в истории Канады вынес официальное постановление о том, что «Закон о детях и семейных услугах» «дискриминирует и нарушает права» гомосексуалистов, так как «не позволяет гомосексуальным парам приносить совместную заявку на усыновление детей в Канаде», либеральные канадские и мировые СМИ подняли невообразимый вой. Однако сегодня, в 2017 году, уверовавшие в свое всесилие содомиты Канады большинством голосов в парламенте Онтарио отменили этот закон и тем самым легализовали тотальную дискриминацию всех традиционных семей.

И на сей раз мировая пресса предпочла проигнорировать вопиющее попрание прав традиционно ориентированного человечества. «Закон 89» является трафаретным для всех стран мира, поэтому игнорировать этот «запрет христианам и традиционным семьям усыновлять детей в Канаде», как минимум, не дальновидно. То, что еще вчера казалось невозможным, сегодня свершилось: 7 миллиардов традиционного человечества атакует кучка нездоровых извращенцев - путем переформатирования законодательства сначала отдельных провинций, потом стран, а затем и мирового сообщества в целом», – отмечает лидер движения «Русские матери» Ирина Бергсет.

И сейчас жду шквал осуждения со стороны либералов разных мастей "нельзя покушаться на права свободного человека", а содомиты тем временем превращаю традиционалистов в изгоев и недочеловеков.

Либерастам не привыкать менять родину, веру, убеждения и наконец половую принадлежность.

А как быть другим?

Павел Онойко

Источник.

В пору вспомнить о том факте, что гитлеровский фашизм в Европе активно создавался гомосексуалистами! Общеизвестно, что Эрнст Рём, руководитель штурмовых отрядов и один из основателей национал-социализма в Германии был активным педерастом. На этой фотографии Эрнст Рём стоит справа. Слева — Адольф Гитлер.

Данный исторический факт и информация о других гомосексуалистах в окружении Адольфа Гитлера ещё в 1934 году позволили советскому писателю Максиму Горькому сказать примечательную фразу как раз в духе того времени:

В параллель этому важная информация из нашего недавнего прошлого:

А чтобы понять, почему извращенцы столь активны и даже агрессивны, и кто они на самом деле, я предлагаю перечитать ещё раз мою недавнюю публикацию. Там, правда, про агрессию "сынов дьявола" в отношении России и русского народа я рассказал, но ничто не мешает читателю расширить ситуацию до масштаба всей планеты...

"Дети дьявола против детей Бога"

Вы всё ещё не понимаете, что происходит в мире? Почему наш мир полон зла, и почему Россия для Запада всегда как застрявшая кость в горле собаки?

Всё на самом деле очень просто объяснимо в жизни нашей: это потому, что библейский дьявол и его верные слуги борются со всеми, кто рождён от Бога, и в ком есть частица Бога.

Легко объясняется и то, почему Россия для Запада всегда как застрявшая кость в горле собаки. Поскольку "Бог есть Дух" (Ин. 4: 24), и другого Бога просто нет (Бог един!), а русские люди сильны своим воспетым ещё в древних мифах и народных сказаниях Русским Духом, то все усилия дьявола и его верных слуг нацелены прежде всего на то, что вытравить этот Русский Дух (он же Дух Святой!) из самого опасного для дьяволопоклонников народа.

Не об этом ли слова Христа, сказанные в адрес библейских Иудеев: "ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего..." (Ин. 8: 44)?

Что я хочу этим сказать?

Человек двухкомпонентен по природе своей! Он примерно на 95% — животное, которому присущи все животные чувства и инстинкты, и только 5% занимает в человеке божественная часть, тот самый Дух Святой, который и делает человека — Человеком, и о котором много говорится в учении Христа-Спасителя.

"4 Дары различны, но Дух один и тот же;

5 и служения различны, а Господь один и тот же;

6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.

7 Но каждому дается проявление Духа на пользу.

8 Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;

9 иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом;

10 иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков.

11 Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно..." (1 Кор. 12).

Что из этого следует?

И этого знания следует вывод: слуги дьявола — бездуховные человекоподобные существа, у которых в наличии только животное начало. Вследствие этого, причём так написано в Библии, "они умны на зло, но добра делать не умеют" (Иер. 4: 22). Их цель — любыми средствами и способами превратить мало-помалу всех других людей, которые от Бога, в себе подобных. То есть, они стремятся сделать всё, чтобы вытравить, выжечь Дух Божий из людей и сделать их бездуховными существами, как они сами.

Кто же эти "слуги дьявола", активно вредящие из века в век людям? — возможно, у вас возник вопрос.

Ну, во-первых, уже должно быть понятно, что "слуги дьявола" — это бездуховные люди прежде всего. А во-вторых, это не просто бездуховные люди, а бездуховные люди, объединённые единой задачей, а стало быть, объединённые единым дьяволопоклонническим учением, которое научает их "одолевать человеков".

А какое учение научает бездуховных людей буквально "одолевать человеков"?

Ответ на этот вопрос опять же есть в самой известной книге на земле — в Библии.

В Библии это человеконенавистническое учение называется "Ветхим заветом". Он в том смысле "ветхий", что очень старый, древний. А на самом деле он вовсе не ветхий, якобы устаревший, он реально действующий "завет", и по нему сегодня живут все иудеи, верующие в то, что их праотец когда-то встречался тёмной ночью на берегу реки Иавок с самим дьяволом и получил от него ту самую заповедь, по которой сегодня они все живут: "отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь..." (Бытие. 32: 28).

Так что же значит "одолевать человеков"?!

Сегодня этот процесс, инициаторами которого всегда выступают библейские дьяволопоклонники, протекает в самых разных формах. Поскольку суть его предельна ясна, он получил в современном мире название — РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ.

Это слово, наверняка, многие уже слышали, а вот смысл расчеловечивания как раз в том, что библейские поклонники дьявола стремятся любыми путями вытравить Дух Божий из людей и сделать их бездуховными существами, как они сами.

Я доходчиво эту тему объяснил? Убедил Вас?

Если нет, ознакомьтесь для лучшего понимания сути сказанного с реальным примером расчеловечивания немцев, которое случилось за последние каких-то 30 лет!

Да, не в один день это случилось! Но так и в иудейской Торе написано: "одолевать человеков — мало-помалу!"

"КАК "БИБЛЕЙСКИЕ ЖИДЫ" ОТОМСТИЛИ НЕМЦАМ ЗА "ХОЛОКОСТ"! (+18)"

Комментарии:

Koka_lermont: интересные у вас мозги, способные к написанию всякого рода бредятины типа этой. В палате №6 вы случайно не лечились?

Антон Благин: мои мозги действительно интересные и способные к объяснению сути многих явлений. Прочтите, к примеру, мою раннюю статью: "Про две души, или зачем наши пращуры строили лабиринты?"

Аaz1z: Христос говорил это фарисеям, а не иудеям вообще. Некрасивая подтасовка.

Антон Благин: на ваше замечание отвечаю: в Библии чётко указано, с кем Христос пререкался и кто многажды раз порывался убить его — Иудеи! Вот вам 100% доказательство!

37 Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас.

38 Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего.

39 Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы.

40 А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал.

41 Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога.

42 Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня.

43 Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего.

44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.

45 А как Я истину говорю, то не верите Мне.

46 Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне?

47 Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога.

48 На это ИУДЕИ отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе?

49 Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня.

50 Впрочем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Судящий... (Ин. 8)

Надеюсь, что вы увидели здесь в тексте: "на что ИУДЕИ отвечали..." Вот им эти слова и были сказаны: "ваш отец диавол...".

Так же им, Иудеям, были сказаны и другие слова: "Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну? Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что всё сие придёт на род сей..." (Мф. 23: 3-36).

Про синагоги и про "род сей" тоже не видите?! Нет?

А как вам вот это?

"Злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское" (Библия. Откр. 2: 9).

Аaz1z: а с кем он это разговаривал? Полностью прочитать никак?! И сравнить с другими Евангелиями? "3. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди..." Всё, что Он говорил, адресовалось им. Я ж и говорю — подтасовка. Фарисеи это только одна секта из всех иудейских. А вы занимаетесь натравливанием людей на евреев. Вы такой же фанатик, как эти самые фарисеи. Точно так же подводите к "побиванию камнями", распятию или сжиганию. Ни малейшей разницы! И пользуетесь столь же подлыми приемами. "В своем глазу..." А ведь это нацизм! Чистейший!

Антон Благин: касательно вашего: "Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину..." Книжники — это общее название всех иудейских священников, потомков по мужской линии брата Моисея — Аарона Левитянина. Их называли "книжниками" исключительно потому, что они занимались толкованием "Моисеева закона" (Торы), за неисполнение которого евреев в ту пору карали смертью! "Отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия [наказывается] смертью" (Евреям, 10: 28). касательно вашего:Книжники — это общее название всех иудейских священников, потомков по мужской линии брата Моисея — Аарона Левитянина. Их называлиисключительно потому, что они занимались толкованием "Моисеева закона" (Торы), за неисполнение которого евреев в ту пору карали смертью!(Евреям, 10: 28). Всякий книжник занимался тем, что, читая Тору, регулярно и методично втолковывал евреям, что они обязаны делать в том или ином случае, чтобы не нарушить "Моисеев закон". Вот этот закон! Фарисеями называли членов правящей политической партии, аналог — сегодняшние депутаты Кнессета в Израиле. Если так, если книжники — это именно Иудеи, род Аарона Левитянина, его потомки по мужской линии , а фарисеи — это правящая политическая партия, то, выходит, что за словами "книжники и фарисеи" мы имеем две ветви еврейской власти — духовную и светскую. Представителям этих двух ветвей еврейской власти и была направлена критика Христа!

Что опять не так?

Ваше: "вы занимаетесь натравливанием людей на евреев..."

Моё: вы ничего не перепутали?!

Ваше: "вы такой же фанатик как эти самые фарисеи. Точно так же подводите к "побиванию камнями", распятию или сжиганию. Ни малейшей разницы!"

Моё: я медленно, мало-помалу, будучи глубоко верующим в Бога человеком, христианином, подвожу общество к исполнению пророчества Христа-Спасителя "о Жатве", которое заключено вот в этих его словах, навечно вписанных в Евангелие:

38 поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого;

39 враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы.

40 Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего:

41 пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие,

42 и ввергнут их в ПЕЧЬ ОГНЕННУЮ; там будет плач и скрежет зубов;