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В тот день, когда сбили “Боинг”

19:48. 29 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Скоро июль, а значит настает время очередных офигительных историй про малазийский "Боинг". По "Билингкет" судорожно пытается объяснить, как в одном и том же месте оказались два "Бука" с номером 323, а Украина, что ее "Буков" там вообще не было, версия про Су-25 по-прежнему живее всех живых. В "Сов.секретно" очередной материал на тему "Сушки" и капитана Волошина. В данном случае отнюдь не новая версия подкрепляется очередной порцией слитых в сеть служебных документов, вроде полетного плана капитана Волошина и приказа на использование аэродрома в Чугуеве для проведения "антитеррористических действий".





Материал очень большой, поэтому выложу сканы статьи.

















http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5719/ – полностью статья по ссылке

От себя добавлю, что как и в первый день после катастрофы "Боинга", считаю, что лайнер был сбит украинским штурмовиком Су-25.
Версии с "Буками" не объясняют слишком много моментов, которые зафиксировали многочисленные свидетели видевшие украинские боевые самолеты http://colonelcassad.livejournal.com/2289586.html в районе катастрофы о чем подробно писал еще 2 года назад.

Разумеется, как и в предшествующие годы все останутся при своих.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: авиация, Боинг, война на украине, волошин, всу, Провокации, су-25
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