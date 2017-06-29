В тот день, когда сбили “Боинг”
19:48. 29 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Скоро июль, а значит настает время очередных офигительных историй про малазийский "Боинг". По "Билингкет" судорожно пытается объяснить, как в одном и том же месте оказались два "Бука" с номером 323, а Украина, что ее "Буков" там вообще не было, версия про Су-25 по-прежнему живее всех живых. В "Сов.секретно" очередной материал на тему "Сушки" и капитана Волошина. В данном случае отнюдь не новая версия подкрепляется очередной порцией слитых в сеть служебных документов, вроде полетного плана капитана Волошина и приказа на использование аэродрома в Чугуеве для проведения "антитеррористических действий".
Материал очень большой, поэтому выложу сканы статьи.
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/57
От себя добавлю, что как и в первый день после катастрофы "Боинга", считаю, что лайнер был сбит украинским штурмовиком Су-25.
Версии с "Буками" не объясняют слишком много моментов, которые зафиксировали многочисленные свидетели видевшие украинские боевые самолеты http://colonelcassad.livejournal.com/228
Разумеется, как и в предшествующие годы все останутся при своих.
Источник: colonelcassad.livejournal.com