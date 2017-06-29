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В Петербурге детям запретят посещать кладбища ночью и стриптиз‍

04:06. 29 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло законопроект, запрещающий несовершеннолетним посещать букмекерские конторы, кальянные и стриптиз, а ночью — стройки, кладбища и крыши.
 
Подобные поправки в закон «О мерах предупреждения причинения вреда здоровью <…> несовершеннолетних в Санкт-Петербурге», который был принят в 2014 году, предложил депутат Госдумы Виталий Милонов.
 
За законопроект проголосовали 42 депутата из 50.
 
«Предлагается дополнить перечень мест, где находиться несовершеннолетним запрещается. Это кальянные, тотализаторы, букмекерские конторы, а также места, где проводятся зрелищные мероприятия эротического характера», — сказал депутат от «Единой России» в городском парламенте Александр Тетердинко.
 
Также законодатели расширили список мест, где детям нельзя будет появляться без сопровождения взрослых в ночное время. Среди них кладбища, котельные, колодцы сетей коммуникаций, недостроенные объекты, крыши зданий.
 
«Я считаю, что данный законопроект позволит снизить уровень детского травматизма, причинения вреда духовно-нравственному развитию несовершеннолетних и оградит их от действия табачного дыма», — отметил Тетердинко.
 
Во втором чтении поправки будут рассмотрены после 1 ноября.
 

 

http://iz.ru/node/612133
Метки: Новости, питер
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