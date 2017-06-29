В Петербурге детям запретят посещать кладбища ночью и стриптиз‍

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло законопроект, запрещающий несовершеннолетним посещать букмекерские конторы, кальянные и стриптиз, а ночью — стройки, кладбища и крыши.

Подобные поправки в закон «О мерах предупреждения причинения вреда здоровью <…> несовершеннолетних в Санкт-Петербурге», который был принят в 2014 году, предложил депутат Госдумы Виталий Милонов.

За законопроект проголосовали 42 депутата из 50.

«Предлагается дополнить перечень мест, где находиться несовершеннолетним запрещается. Это кальянные, тотализаторы, букмекерские конторы, а также места, где проводятся зрелищные мероприятия эротического характера», — сказал депутат от «Единой России» в городском парламенте Александр Тетердинко.

Также законодатели расширили список мест, где детям нельзя будет появляться без сопровождения взрослых в ночное время. Среди них кладбища, котельные, колодцы сетей коммуникаций, недостроенные объекты, крыши зданий.

«Я считаю, что данный законопроект позволит снизить уровень детского травматизма, причинения вреда духовно-нравственному развитию несовершеннолетних и оградит их от действия табачного дыма», — отметил Тетердинко.

Во втором чтении поправки будут рассмотрены после 1 ноября.

http://iz.ru/node/612133