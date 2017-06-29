Удивительная история четвертьвековой дружбы японского дайвера и… огромной рыбы

Перевод для mixstuff – Анна Киселёва

Этот пожилой мужчина всю жизнь работает водолазом и, вот, уже 25 лет дружит с одним из обитателей глубин. И это не сказка, а реальная история.

Хироюки Аракава уже много лет является смотрителем «тории» — одной из синтоистских святынь, которая находится под водой залива Татеяма, в Японии. За десятилетия, которые он провел в этих водах, он успел досконально изучить здешний подводный мир и, что самое интересное — подружиться с одной из местных рыбин — овцеголовым губаном. На видео мы можем посмотреть, как они приветствуют друг друга.

Согласно одному из последних исследований, рыбы способны запоминать лица людей, а это уже немало. «Был проведен эксперимент: сначала исследователи натренировали рыбок указывать на фотографию знакомого им человека, выпуская в сторону выбранного фото струю воды», рассказывает Доктор Кейт Ньюпорт из Оксфордского университета. «Затем эксперимент усложнили и дали рыбкам черно-белые фотографии; позже еще и подкорректировали форму головы на каждой фотографии, чтобы сбить испытуемых с толку. Но не тут-то было: рыбешки все равно смогли выбрать знакомое им лицо в 86% случаев.

Японский дайвер Хироюки Аракава и его друг — рыба по имени Ёрико, с которой они дружат уже более 25 лет

Каждый раз, когда они встречаются, мужчина ласково целует рыбу в лоб (если это, конечно, можно назвать лбом).

Первый раз они встретились когда Хироюки впервые опустился на дно этих вод в качестве ответственного за состояние синтоистской святыни.

Все эти десятилетия их дружба только крепла.



Источник: nashaplaneta.su