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Удивительная история четвертьвековой дружбы японского дайвера и… огромной рыбы

09:45. 29 июня 2017 Просмотров - 152 Нет комментариев Опубликовал:



Перевод для mixstuff – Анна Киселёва

Этот пожилой мужчина всю жизнь работает водолазом и, вот, уже 25 лет дружит с одним из обитателей глубин. И это не сказка, а реальная история.

Хироюки Аракава уже много лет является смотрителем «тории» — одной из синтоистских святынь, которая находится под водой залива Татеяма, в Японии.  За десятилетия, которые он провел в этих водах, он успел досконально изучить здешний подводный мир и, что самое интересное — подружиться с одной из местных рыбин — овцеголовым губаном.  На видео мы можем посмотреть, как они приветствуют друг друга.

Согласно одному из последних исследований,  рыбы способны запоминать лица людей, а это уже немало.  «Был проведен эксперимент: сначала исследователи натренировали рыбок указывать на фотографию знакомого им человека, выпуская в сторону выбранного фото струю воды»,  рассказывает Доктор Кейт Ньюпорт из Оксфордского университета. «Затем эксперимент усложнили и дали рыбкам черно-белые фотографии; позже еще и подкорректировали форму головы на каждой фотографии, чтобы сбить испытуемых с толку. Но не тут-то было: рыбешки все равно смогли выбрать знакомое им лицо в 86% случаев.

Японский дайвер Хироюки Аракава и его друг — рыба по имени Ёрико, с которой они дружат уже более 25 лет

Каждый раз, когда они встречаются, мужчина ласково целует рыбу в лоб (если это, конечно, можно назвать лбом).

Первый раз они встретились когда Хироюки впервые опустился на дно этих вод в качестве ответственного за состояние синтоистской святыни.

Все эти десятилетия их дружба только крепла. 



Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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