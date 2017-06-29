Советские фильмы о любви, о романтических взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, о любви во всех её проявлениях.

Здесь находятся советские фильмы о любви, о романтических взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, о любви во всех ее проявлениях.

Они могут быть веселыми и грустными, с простым или не очень сюжетом. Но непременно все закончится хорошо и все будут счастливы. Это трогательные фильмы, в персонажах которых каждый зритель может узнать себя, поплакать или порадоваться вместе с героями и поболеть за любимого персонажа.

В этом жанре снято огромное количество картин. И, если вы являетесь поклонником советской мелодрамы, то скорее всего, большинство из них вы уже знаете. В этой категории находятся фильмы, которые являются одними из самых трогательных и отлично отражающих суть жанра советской мелодрамы.

Советский кинематограф вопреки, а может благодаря жесткой цензуре не терпел халтуры. Все киноленты того времени должны были соответствовать жестким стандартам качества как по содержанию, так и по актерскому составу.

Не исключение — кинофильмы про любовь.

Конечно, они приукрашивают реальность, в них есть определенная пропаганда советского образа жизни и коммунизма, но самое главное это добрые и поучительные фильмы. В них простым житейским языком объясняется с чем может столкнуться влюбленный человек. Благодаря этим фильмам можно понять, что происходит когда любовь разгорается, и когда она затухает.

Не обходили авторы и сюжетов с изменой, но в этих картинах нет пошлости, присущей западной культуре и современному отечественному ширпотребу. Основной упор в таких лентах сделан на переживания человека, вопросы семейных ценностей, возможные решения сложных межличностных ситуаций.

А если посмотреть на актеров, снявшихся в советских фильмах про любовь.

Это действительно профессионалы и знаменитости, которые популярны до сих пор. Среди них можно встретить как секс символов того времени, так и людей с обычной внешностью, но таких близких и понятных большинству зрителей.

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Пройдя по ссылке, можно прочитать аннотацию к фильму и, естественно, посмотреть его...без рекламы ...

Перефразируя изречение А.Клюева о музыке в работе "Свобода от смерти" можно точно также сказать о фильмах...

Это небольшая часть моего личного каталога, который я назвал "Фильмы, позволяющие взглянуть на жизнь с другого ракурса" и в который вошли порядка двух тысяч кинокартин со всего мира.

Более подробно об этом и не только в готовящемся проекте "Как ПРОСТО...Журнал созидательных перемен".

Для кого предназначен этот журнал? В первую очередь