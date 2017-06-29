Советские фильмы о любви, о романтических взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, о любви во всех её проявлениях.
Здесь находятся советские фильмы о любви, о романтических взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, о любви во всех ее проявлениях.
Они могут быть веселыми и грустными, с простым или не очень сюжетом. Но непременно все закончится хорошо и все будут счастливы. Это трогательные фильмы, в персонажах которых каждый зритель может узнать себя, поплакать или порадоваться вместе с героями и поболеть за любимого персонажа.
В этом жанре снято огромное количество картин. И, если вы являетесь поклонником советской мелодрамы, то скорее всего, большинство из них вы уже знаете. В этой категории находятся фильмы, которые являются одними из самых трогательных и отлично отражающих суть жанра советской мелодрамы.
Советский кинематограф вопреки, а может благодаря жесткой цензуре не терпел халтуры. Все киноленты того времени должны были соответствовать жестким стандартам качества как по содержанию, так и по актерскому составу.
Не исключение — кинофильмы про любовь.
Конечно, они приукрашивают реальность, в них есть определенная пропаганда советского образа жизни и коммунизма, но самое главное это добрые и поучительные фильмы. В них простым житейским языком объясняется с чем может столкнуться влюбленный человек. Благодаря этим фильмам можно понять, что происходит когда любовь разгорается, и когда она затухает.
Не обходили авторы и сюжетов с изменой, но в этих картинах нет пошлости, присущей западной культуре и современному отечественному ширпотребу. Основной упор в таких лентах сделан на переживания человека, вопросы семейных ценностей, возможные решения сложных межличностных ситуаций.
А если посмотреть на актеров, снявшихся в советских фильмах про любовь.
Это действительно профессионалы и знаменитости, которые популярны до сих пор. Среди них можно встретить как секс символов того времени, так и людей с обычной внешностью, но таких близких и понятных большинству зрителей.
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Пройдя по ссылке, можно прочитать аннотацию к фильму и, естественно, посмотреть его...без рекламы...
1. 31 июня (1978)
2. А спать с чужой женой, хорошо?! (1992)
3. Агенты КГБ тоже влюбляются (1991)
4. Алые паруса (1961)
5. Анна и командор (1975)
6. Анна Каренина (1967)
7. Артист из Кохановки (1962)
8. Африканыч (1970)
9. Аэлита, не приставай к мужчинам (1988)
10. Бегущая по волнам (1967)
11. Без свидетелей (1983)
12. Безотцовщина (1976)
13. Берег (1983)
14. Берегите женщин (1981)
15. Благочестивая Марта (1980)
16. Блондинка за углом (1984)
17. Блуждающие звезды (1991)
18. Большой капкан, или Соло для кошки при полной луне (1992)
19. Было у отца три сына (1981)
20. В добрый час! (1956)
21. В Москве, проездом… (1970)
22. В четверг и больше никогда (1977)
23. В шесть часов вечера после войны (1944)
24. Валентин и Валентина (1985)
25. Вам и не снилось… (1980)
26. Вас ожидает гражданка Никанорова (1978)
27. Верность (1965)
28. Верные друзья (1954)
29. Весна на Заречной улице (1956)
30. Весь мир в глазах твоих (1977)
31. Вечера на хуторе близ Диканьки (1961)
32. Виринея (1968)
33. Влюблен по собственному желанию (1982)
34. Военно-полевой роман (1983)
35. Возврата нет (1973)
36. Вокзал для двоих (1982)
37. Вольный ветер (1983)
38. Воскресный папа (1985)
39. Время желаний (1984)
40. Всадник без головы (1973)
41. Все решает мгновение (1978)
42. Выйти замуж за капитана (1985)
43. Вылет задерживается (1974)
44. Высота (1957)
45. Где вы, рыцари? (1971)
46. Где находится нофелет? (1987)
47. Годы молодые (1958)
48. Горячие денечки (1935)
49. Гусарская баллада (1962)
50. Дама с попугаем (1988)
51. Дама с собачкой (1960)
52. Дамы приглашают кавалеров (1980)
53. Два гусара (1984)
54. Двенадцатая ночь (1955)
55. Двое и одна (1988)
56. Двое под одним зонтом: Апрельская сказка (1983)
57. Дворянское гнездо (1969)
58. Девичья весна (1960)
59. Девушка без адреса (1957)
60. Девчата (1961)
61. Девять дней одного года (1961)
62. Дело было в Пенькове (1957)
63. День счастья (1963)
64. Доброе утро (1955)
65. Доброй ночи! (1992)
66. Доживем до понедельника (1968)
67. Дом, в котором я живу (1957)
68. Дорогой мой человек (1958)
69. Дочки-матери (1974)
70. Драма из старинной жизни (1971)
71. Дульсинея Тобосская (1980)
72. Дуэнья (1978)
73. Единственная… (1975)
74. Есть такой парень (1956)
75. Еще раз про любовь (1967)
76. Жди меня (1943)
77. Женщины (1965)
78. Женщины шутят всерьез (1981)
79. Женя, Женечка и «Катюша» (1967)
80. Жестокий романс (1984)
81. Забытая мелодия для флейты (1987)
82. Законный брак (1985)
83. Звезда пленительного счастья (1975)
84. Звездопад (1981)
85. Здравствуй и прощай (1973)
86. Зимняя вишня (1985)
87. Зозуля с дипломом (1971)
88. Идеальный муж (1980)
89. К Черному морю (1957)
90. Кадкина всякий знает (1976)
91. Каждый вечер в одиннадцать (1969)
92. Казаки (1961)
93. Каин XVIII (1963)
94. Как молоды мы были (1985)
95. Карнавальная ночь (1956)
96. Карьера Димы Горина (1961)
97. Ключ без права передачи (1976)
98. Ключи от неба (1964)
99. Когда деревья были большими (1961)
100. Когда поют соловьи (1956)
101. Когда человек улыбнулся (1973)
102. Короткие встречи (1967)
103. Крейцерова соната (1987)
104. Круиз, или Разводное путешествие (1991)
105. Ксения, любимая жена Федора (1974)
106. Курьер (1986)
107. Леди Макбет Мценского уезда (1989)
108. Летние гастроли (1979)
109. Летят журавли (1957)
110. Личное дело судьи Ивановой (1985)
111. Любимая женщина механика Гаврилова (1981)
112. Любовь земная (1974)
113. Маленькая Вера (1988)
114. Марица (1985)
115. Медовый месяц (1956)
116. Метель (1964)
117. Миленький ты мой… (1992)
118. Мистер Икс (1958)
119. Мой ласковый и нежный зверь (1978)
120. Молодая жена (1978)
121. Молодые (1970)
122. Москва слезам не верит (1979)
123. Москва-любовь моя (1974)
124. Назначение (1980)
125. Накануне (1959)
126. Настя (1994)
127. Начало (1970)
128. Не забудь станция Луговая (1966)
129. Невеста (1956)
130. Нежданно-негаданно (1982)
131. Неоконченная повесть (1955)
132. Неоконченная пьеса для механического пианино (1976)
133. Неотправленное письмо (1959)
134. Несколько дней из жизни Обломова (1979)
135. Ночные забавы (1991)
136. Ночь вопросов… (1993)
137. Ночь грешников (1991)
138. Нужные люди (1986)
139. О бедном гусаре замолвите слово (1980)
140. Объяснение в любви (1977)
141. Обыкновенное чудо (1964)
142. Обыкновенное чудо (1978)
143. Огни (1984)
144. Одинокая женщина желает познакомиться (1986)
145. Одиноким предоставляется общежитие (1983)
146. Однажды двадцать лет спустя (1980)
147. Она вас любит (1956)
148. Орел и решка (1995)
149. Осенний марафон (1979)
150. Отелло (1955)
151. Отцы и деды (1982)
152. Отчий дом (1959)
153. Очи черные (1987)
154. Ошибки юности (1978)
155. Парень из нашего города (1942)
156. Первое свидание (1960)
157. Первый троллейбус (1963)
158. Первый эшелон (1955)
159. Повесть о молодоженах (1959)
160. Поездка в Висбаден (1989)
161. Позови меня в даль светлую (1977)
162. Пока не выпал снег (1984)
163. Полеты во сне и наяву (1982)
164. Полынь — трава горькая (1981)
165. Портрет жены художника (1982)
166. Последняя жертва (1975)
167. Поцелуй Чаниты (1974)
168. Предчувствие любви (1982)
169. Происшествие, которого никто не заметил (1967)
170. Простая история» (1960)
171. Прости (1986)
172. Прощение (1992)
173. Пять вечеров (1978)
174. Раба любви (1975)
175. Разные судьбы (1956)
176. Родная кровь (1963)
177. Романс о влюбленных (1974)
178. Ромео и Джульетта (1954)
179. С любимыми не расставайтесь (1979)
180. Салон красоты (1985)
181. Самая обаятельная и привлекательная (1985)
182. Свадебный подарок (1982)
183. Сверстницы (1959)
184. Свой парень (1974)
185. Северная повесть (1960)
186. Сентиментальный роман (1976)
187. Серафим Полубес и другие жители земли (1984)
188. Сердца четырех (1941)
189. Сказ про то, как царь Петр арапа женил (1976)
190. Сладкая женщина (1977)
191. Служебный роман (1977)
192. Случай на шахте восемь (1957)
193. Снегурочку вызывали? (1985)
194. Солдатское сердце (1959)
195. Среди тысячи дорог (1983)
196. Срок давности (1983)
197. Станционный смотритель (1972)
198. Сто дней после детства (1975)
199. Странная женщина (1977)
200. Странные мужчины Семеновой Екатерины (1992)
201. Табор уходит в небо (1976)
202. Тартюф (1992)
203. Тема (1979)
204. Тихий Дон (1957)
205. Три плюс два (1963)
206. Три тополя на Плющихе (1967)
207. Трижды о любви (1981)
208. Тропой бескорыстной любви (1971)
209. Труффальдино из Бергамо (1976)
210. Ты у меня одна (1993)
211. Увольнение на берег (1962)
212. Укротительница тигров (1954)
213. Укрощение строптивой (1961)
214. Урок жизни (1955)
215. Утренние поезда (1963)
216. Учитель танцев (1952)
217. Фантазии Фарятьева (1979)
218. Формула любви (1984)
219. Храни меня, мой талисман (1986)
220. Цветы запоздалые (1970)
221. Чародеи (1982)
222. Человек-амфибия (1961)
223. Черемушки (1962)
224. Честный, умный, неженатый… (1981)
225. Чужая родня (1956)
226. Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных…(1975)
227. Школьный вальс (1977)
228. Шумный день (1960)
229. Шурочка (1983)
230. Щен из созвездия «Гончих псов (1991)
231. Эти невинные забавы (1969)
232. Я вас любил… (1967)
233. Яблоко на ладони (1981)
Перефразируя изречение А.Клюева о музыке в работе "Свобода от смерти" можно точно также сказать о фильмах...
Это небольшая часть моего личного каталога, который я назвал "Фильмы, позволяющие взглянуть на жизнь с другого ракурса" и в который вошли порядка двух тысяч кинокартин со всего мира.
Более подробно об этом и не только в готовящемся проекте "Как ПРОСТО...Журнал созидательных перемен".
Для кого предназначен этот журнал? В первую очередь
Для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.