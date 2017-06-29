Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 июня 2017

На фоне стремительно меняющегося расклада сил на фронтах Сирии на поверхность всплывают всё новые и новые факты, подтверждающие то, что война в Сирии никогда не была по-настоящему гражданской войной, а была инспирирована извне, а антиправительственные вооруженные группировки финансируются из-за рубежа. На этот раз в центре внимания оказался Израиль и спорная территория Голанских высот на западе Сирии.

15 июня был обнародован доклад ООН, в котором говорится, что власти Израиля регулярно финансируют и вооружают боевиков-исламистов, воюющих против законного правительства Сирии и её вооруженных сил в районе Голанских высот.

Генеральный секретарь ООН заявил, что власти Израиля оказывают поддержку террористическим группировкам в Сирии, в частности «Джебхат Ан-Нусре».

В докладе, касающемся работы сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) в период со 2 марта по 16 мая 2017 года, подчеркивается, что зарегистрировано несколько случаев предоставления помощи вооруженным группировкам. Всего было зарегистрировано 16 контактов между оккупационными силами и боевиками. Израиль неоднократно нарушал договор о прекращении огня на сирийской части Голанских высот. Генеральный секретарь призвал Израиль не открывать огонь через линию прекращения огня, поскольку это может способствовать эскалации напряженности в регионе.

Сразу после этого доклада ведущие западные СМИ, а также израильские издания один за одним опубликовали материалы, посвященные этому вопросу.

Newsweek вышел с заголовком «Израиль платит зарплаты сирийским боевикам».

Британский The Independent сообщает, что «Израиль тайно помогает сирийским повстанцам».

В израильских изданиях также появилась информация об этом скандальном отчете.

Американский The Wall Street Journal зашел с другой стороны и опросил боевиков незаконных вооруженных формирований, орудующих на Голанских высотах.

Так, шестеро боевиков заявили изданию, что израильская армия поддерживает регулярный контакт с «оппозиционными» вооруженными группировками, а помощь властей Израиля заключается в секретных выплатах командирам таких группировок, за счет которых выплачиваются зарплаты боевикам и приобретается оружие и боеприпасы.

Также, они утверждают, что Израиль учредил воинское подразделение, контролирующее эти контакты.

Тут несомненно стоит напомнить, что Израиль находится в состоянии войны с Сирией несколько десятков лет. Между государствами никогда не было двусторонних дипломатических отношений. Израиль захватил часть Голанских высот — территории Сирии — в ходе войны 1967 года, фактически аннексировав территории. Этот шаг международное сообщество до сих пор не признает законным.

Как сообщала «Русская Весна», с 2013 года Израиль потратил 62 миллиона шекелей (17 миллионов долларов) на лечение 2200 сирийских боевиков. The Wall Street Journal называет цифру 3000.

Издание также пишет о гуманитарной помощи в виде продовольствия и одежды для гражданского населения, проживающего в приграничных регионах.

«Интервью с шестью боевиками показало, что участие Израиля носит гораздо более масштабный и системный характер, чем думали раньше, и включает в себя также оказание всесторонней помощи боевикам, сражающимся у границы, на протяжение нескольких лет», — говорится в статье.

«Израиль героически стоял на нашей стороне», — заявил журналистам WSJ Моатасим аль-Голани, представитель незаконного вооруженного формирования «Фурсан аль-Голан» (Fursan al-Joulan) или, как они сами себя называют, Рыцари Голана.

«Без Израиля мы бы не выжили», — говорит он.

«Цель Израиля — удержать поддерживаемые Ираном силы, выступающие на стороне сирийского режима, такие как ливанская группировка „Хезболла“, на расстоянии от границы на Голанских высотах», — утверждает издание.

«Но такая поддержка чревата ростом напряженности в отношениях с правительством Башара Асада, который уже давно обвиняет Израиль в поддержке повстанцев. Асад утверждает, что Израиль оказывает всяческую поддержку боевикам и наносит авиаудары по территории Сирии», — говорится в статье.

Угроза того, что иранские отряды и «Хезболла» закрепятся на сирийской части Голанских высот, может еще сильнее втянуть Израиль в конфликт, за которым официальный Тель-Авив напряженно наблюдает, но старается не вмешиваться открыто с 2011 года. Израильские власти не исключают такой эскалации и в тоже время формируют альянс с арабскими государствами против общего врага — Ирана.

Командир «Фурсан аль-Голан» с позывным Абу Сухейб говорит, что его подразделение получает от Израиля около 15 тысяч долларов в месяц. Это подразделение не связано со «Свободной Сирийской армией», открыто поддерживаемой Западом, а стало быть, не получает западного финансирования и вооружений.



Джихадисты на Голанских высотах

Администрация премьер-министра Израиля не ответила запрос The Wall Street Journal, переадресовав этот вопрос военным, которые также отказались комментировать факты финансирования и взаимодействия с полевыми командирами «повстанцев» в районе Голанских высот.

Журналистам удалось получить только формальный комментарий о том, что «задачей вооруженных сил Израиля является защита его границ и противодействие образованию террористических ячеек… вдобавок к оказанию гуманитарной помощи сирийцам, проживающим в регионе».

Неназванный источник WSJ заявил, что наличные средства передают через границу, но они идут «исключительно на гуманитарные цели». В то же время боевики, которые согласились на интервью, утверждают, что эти средства они используют для выплаты ежемесячного содержания членам своих группировок, а также для приобретения оружия и боеприпасов.

В среду, 28 июня подразделения САА обнаружили секретные склады оружия и боеприпасов в укрепрайоне Аль-Ваер у города Хомс, оставленном исламистами.

На оружии обнаружена маркировка, свидетельствующая о том, что оно было произведено в Израиле, надписи на иврите. Что свидетельствует о том, что израильская «помощь» просочилась до самого Хомса (см. остальные фото ниже).

Эта попытка установить де-факто буферную зону в Сирии очень напоминает другую израильскую схему защиты северной границы страны, «вырезав» так называемую зону безопасности на юге Ливана во время гражданской войны в 70-80-х годах.

Политика, известная как «Хороший забор» (Good Fence) (цитата Роберта Фроста — «Сосед хорош, когда заборы хороши» — прим. РВ), предшествовала израильскому вторжению в южноливанские земли в 82-м, что помешало распространению влияния «Хезболлы». «Хезболла» сражалась с Израилем на этих землях до 2000 года.

По словам Ехуда Яари, израильского арабиста и политического эксперта Вашингтонского Института, Израиль назвал операцию на Голанах «Добрососедство» («The Good Neighborhood»).

Началась она при бывшем министре обороны Моше Яалоне и продолжилась при его преемнике — Авигдоре Либермане.



Друзы Голанских высот

Боевики утверждают, что вооруженные группировки, рассеянные по территории площадью около 200 кв. км регулярно сотрудничают с Израилем.

«Это вопрос интересов», — говорит источник издания. Израиль предлагает гуманитарную поддержку в обмен на «буферную зону», где местные боевики защищают по сути свои интересы.

«Фурсан аль-Голан» — крупнейшая группировка, сотрудничающая с Израилем, по словам самих же боевиков. Впервые контакт с вооруженными силами Израиля был установлен в 2013 г., вскоре было налажено бесперебойное финансирование и снабжение.



Вид на Сирию с Голанских высот

«Фурсан аль-Голан» базируется в провинции Кунейтра и насчитывает примерно 400 боевиков, группировка находится в так называемом свободном союзе с еще четырьмя такими же незаконными вооруженными формированиями, получающими помощь от Израиля. Об этом The Wall Street Journal рассказал командир Абу Сухейб и другие боевики-исламисты. Некоторые из этих группировок так или иначе связаны со «Свободной Сирийской армией» и получают финансирование и поставки оружия от Запада.

Всего в этом районе, по словам одного из боевиков, орудует до 800 вооруженных исламистов, которые разбросаны по десятку деревень, где живут тысячи мирных жителей. Почти все — как боевики так и гражданское население — получают ту или иную помощь от Израиля.



Израильский танк Меркава на Голанах

«Большинство наших хотят сотрудничать с Израилем», — говорит боевик-исламист группировки «Лива Усуд аль-Рахман», которая тоже воюет в районе Голанских высот.

Пока верстался номер

В субботу, 24 июня израильская авиация атаковала позиции сирийских правительственных войск, уничтожив два танка и крупнокалиберный пулемет на территории Сирии. Позже официальные лица Тель-Авива пояснили, что авиация была поднята в воздух из-за нескольких снарядов, которые были признаны случайно перелетевшими через разделительную линию. Несмотря на это, Израиль назвал инцидент «неприемлемым нарушением израильского суверенитета». Жертвами удара израильских ВВС по позициям сирийской армии стали двое сирийских военнослужащих.

Кроме того, вечером 24 июня джихадисты из группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» совместно с группировкой «Джайиш аль-Тохид» предприняли масштабную наступательную операцию на Голанских высотах, атаковав позиции правительственных сил в укрепрайоне у города Аль-Баас.

25-26 июня у Бааса шли кровопролитные столкновения, исламисты пытались прорвать линию обороны САА.

Сообщается, что ВВС Сирии находятся в состоянии повышенной боеготовности в виду военного присутствия Израиля на Голанских высотах. Военная разведка САА полагает, что наступательная операция координируется Израилем и в случае чего самолеты ВВС Сирии будут сбиваться, сообщает агентство AMN.

28 июня поздно вечером позиции сирийской армии в Самдании на Голанских высотах подверглись ракетному обстрелу израильских ВВС. По имеющейся информации, израильский удар пришелся на минометный расчет правительственных сил САР. Среди военнослужащих никто не пострадал.

СПРАВКА РВ

История израильского вмешательства в сирийский конфликт

2011 — начало вооруженного этапа восстания против законной власти в Сирии.

2012 — так называемая повстанческая сирийская группировка «Ярмук», которая в том числе дислоцирована на Голанских высотах у границы с Израилем, присягает на верность ИГИЛ*, в дальнейшем сливаясь с другими группировками «Армии Халида ибн-Валида» — боковой ветви ИГИЛ.

2013 — Израиль впервые признает, что оказывает медицинскую помощь раненным боевикам-исламистам, воюющим в Сирии, в приграничных госпиталях. Вооруженные силы Израиля начинают выстраивать отношения с полевыми командирами группировок, воюющих на Голанских высотах. Налаживается схема поставки гуманитарной помощи и вооружений.

Январь 2015 — авиаудар, который предположительно был нанесен израильскими ВВС, уничтожает членов «Хезболлы» и генерала КСИР у провинции Кунейтра на Голанских высотах. Позже Израиль заявит, что авиаудар был нанесен для предотвращения атаки на свою территорию.

Июнь 2015 — министр обороны Израиля Моше Яалон оказывает помощь сирийским боевикам в обмен на гарантию неприкосновенности друзов** —этноконфессионального меньшинства, проживающего вдоль сирийско-израильской границы на сирийской стороне Голанских высот.

Сентябрь 2015 — Россия выходит на арену сирийского конфликта, значительно смещая баланс сил в пользу законного правительства Сирии и президента Башара Асада.

Декабрь 2015 — член «Хезболлы» Самир Кунтар погибает в результате израильского авиаудара в пригороде Дамаска. Тель-Авив заявляет, что Кунтра планировал атаку на Израиль с сирийской стороны Голанских высот.

2016 — Израиль в обстановке секретности организовывает специальное армейское подразделение, которое будет заниматься контактами с сирийской «оппозицией» и мирным населением Голанских высот.

Ноябрь 2016 — авиаударом израильских ВВС уничтожены несколько членов группировки «Халид ибн-Валид» на Голанских высотах после того, как под огонь попали несколько израильских солдат.

Март 2017 — ВВС Израиля наносят несколько авиаударов вне района Голанских высот, в глубине Сирии, применяя в том числе и зенитные орудия. Это становится крупнейшим столкновением между Сирией и Израилем с начала войны.

Июнь 2017 — боевики сирийской «оппозиции» утверждают, что уже четыре года получают финансирование от Израиля, которое они используют для выплаты зарплат рядовым боевикам и приобретения оружия и боеприпасов.

* запрещённая в РФ террористическая организация

** этноконфессиональная группа арабов в Ливане, Сирии, Иордании и в Израиле. Принять вероисповедание друзов невозможно, так как не существует института перехода в друзскую веру. В 1981 году, после аннексии Израилем Голанских высот, друзскому населению этого региона было предложено израильское гражданство, но оно в большинстве своём сохранило и сирийское. Друзы Голанских высот, являющиеся гражданами Израиля, служат в израильской армии, пользуются всеми правами и свободами граждан Израиля.