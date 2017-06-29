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Пьяный украинец изнасиловал американца на пивном фестивале в Германии‍

18:13. 29 июня 2017 Просмотров - 0 Один комментарий Опубликовал:

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Берлин, 29 июня. К двум годам лишения свободы условно немецкий суд приговорил выходца из Украины за соитие в нетрезвом виде с американцем на пивном фестивале Октоберфест, пишет Daily Mail.
 
Посетители немецкого фестиваля Октоберфест случайно запечатлели на видео инцидент. Выходец из Украины набросился на отдыхавшего на траве 32-летнего американца на холме Kotzhugel. Известно, что украинец находился в состоянии алкогольного опьянения и поначалу очевидцам показалось – это ограбление.
 
Тем не менее, осужденный признался, что в тот день выпил не менее шести литров пива, поэтому не может вспомнить произошедшего. При этом он добавил, что не является представителем сексуальных меньшинств. Жертва насилия для дачи показаний в суд не явилась.
 
https://riafan.ru/845606-pyanyi-ukrainec-iznasiloval-amerikanca-na-pivnom-festivale-v-myunhene
Метки: Новости, события
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