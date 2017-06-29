Послевоенный Париж





Последние 150 лет существования уличной фотографии, наверное, ни один город не очаровывает художников со всего мира так сильно, как Париж. Живописная природа, городские улочки и неповторимая атмосфера французской столицы всегда привлекала фотографов, которые искали здесь вдохновения для своего творчества. Особенно показательным является послевоенный период во Франции, когда возникшее в 1930-х годах направление в фотоискусстве, именуемое гуманистической фотографией, быстро обрело популярность, переключив всё внимание фотографов с пейзажной на портретную съёмку, ярким примером которой служат работы Сабины Вайс.











Переехав в Париж из Женевы в 1946 году, Сабина посвятила практически всё своё свободное время уличной фотографии, стараясь запечатлеть на своих снимках атмосферу послевоенного города. Все фотографии в портфолио шведской художницы наполнены движением и жизнью, что является отличительной чертой творчества Сабины Вайс. Сама же фотограф признаётся, что для неё фотоискусство стало своеобразным и захватывающим способом познания окружающего мира через объектив.













































(link)

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com