Онлайн-встреча с автором книги “Честь” 27.06.2017
00:01:43 — Духовный уровень Назарбаева, Лукашенко и Кличко
00:02:50 — Что происходит с энергетикой человека при кровосмешении
00:07:41 — Вопрос о дольменах
00:13:27 — Можно ли доверять экстрасенсам в определении Варны и Касты в государстве Чести
00:20:36 — Подробности о людях первой Касты со Стожаром
00:28:21 — Отношение к Сергею Стрижаку и проекту «Игры Богов»
00:29:47 — Отличие духовного роста женщины и мужчины
00:36:06 — Коловрат и свастика
00:41:34 — Варна и Каста: Валерия Чудинова, Светланы Жарниковой, Михаила Задорнова, скомороха Ивана Царевича, генерала Константина Петрова и Арины Никитиной
00:55:49 — Что такое жалость
01:04:12 — Вопрос культуры в государстве Чести
01:11:22 — Знание характерников
01:22:58 — Ахаратный столб
01:24:20 — Мантра «Хара Крышень - Хара Род»
01:27:14 — Земля - плоская или круглая?
01:35:21 — С кого будут брать пример женщины в государстве Чести
01:37:00 — Вопрос о команде Виталия Присяжнюка
01:43:37 — Есть ли разница для Души между захоронением и сожжением тела
01:46:56 — Какие шаги по формированию государства Чести предпринимает Виталий Присяжнюк в данный момент
01:51:28 — Что будет с электронными реестрами и со сбором персональных данных в государстве Чести
01:58:21 — Нисхождение Духа в материю: границы восприятия человека
02:05:08 — Вопрос о восстановлении СССР