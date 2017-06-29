Обнаружена дегазация водорода в центральных районах Русской платформы

В июне 1992 года, в 7 км к северу от Сасово, на засеянном кукурузном поле была обнаружена еще одна (№2) взрывная воронка (диаметр – 15 м, глубина – 4 м), при этом взрыва никто не слышал (но когда сеяли, ее еще не было). Взрывной характер установлен по кольцевому выбросу, обрамляющему воронку в виде валика. Кроме того, по свидетельствам очевидцев, наблюдавших воронку в свежем виде, вокруг были разбросаны куски – глыбы грунта.

Процессы, сопровождающие появление взрывных воронок, иногда бывают весьма впечатляющими. 12 апреля 1991 года в 400-х метрах от границы города Сасово (юго-восток Рязанской области) произошел сильный взрыв, в результате которого в половине города были выбиты окна и двери. По мнению специалистов, такое воздействие ударной волны на город мог вызвать взрыв как минимум нескольких десятков тонн тротила. Однако не было обнаружено никаких следов взрывчатых веществ. Диаметр образовавшейся воронки №1 – 28 метров, глубина – 4 метра.

У нас возникло смутное подозрение в том, что образование этих воронок каким-то образом связано с водородной дегазацией планеты. И мы также знали, что в России изобретены компактные водородные газоанализаторы, позволяющие измерять содержание свободного водорода в газовой смеси в интервале концентраций от 1 ppm до 10 000 ppm (parts per million – частей на миллион, 10000 ppm = 1%).

Сасовские воронки мы посетили в августе 2005 года, и пригласили в поездку доктора геолого-минералогических наук Владимира Леонидовича Сывороткина, который располагал необходимой аппаратурой и любезно согласился познакомить нас с методикой «водородометрии».

Замеры В. Л. Сывороткина в Сасовском районе показали наличие свободного водорода в подпочвенном воздухе. К сожалению, воронка №1 ко времени нашего посещения (август, 2005 год) превратилась в небольшое озерцо, и поэтому замеры непосредственно в самой воронке не проводились. Однако, как в непосредственной близости от нее, так и в удалении несколько сотен метров, присутствие водорода было установлено. Воронка №2 прекрасно сохранилась, оказалась совершенно сухой, и замер на ее дне показал вдвое большую концентрацию водорода по сравнению с прилегающей территорией.

Таким образом, в настоящее время имеется возможность оценивать примерное содержание водорода в подпочвенном воздухе, и это представляется весьма перспективным делом с любой точки зрения. Мы приобрели 2 водородных газоанализатора ВГ-2А и ВГ-2Б (диапазон измеряемых концентраций водорода для первого составляет от 1 до 50 ppm, для второго от 10 до 1000 ppm), немного усовершенствовали процесс отбора подпочвенного воздуха, и в 2006 году предприняли несколько экспедиционных поездок по центральным районам Русской платформы (Липецкая и Рязанская области).

В северо-восточной части Липецкой области мы наблюдали провальную воронку №3 на пахотном черноземном поле. Ее диаметр – 13 метров, глубина – 4,5 метра. Вокруг нее не было никаких выбросов. Эту воронку обнаружили весной 2003 года. Проведенное нами бурение выявило на глубине 3-х метров (ниже дна воронки) в аркозовых песках комки жирного чернозема, которые провалились туда с поверхности, что однозначно подтверждает ее провальный характер.

Замеры концентрации водорода на дне воронки показали нулевое значение. На расстоянии 50 метров и далее к западу первый прибор (он обладает большей чувствительностью) стал показывать концентрации в несколько ppm, но не более 5 ppm. Однако на расстоянии 120 м от воронки прибор «захлебнулся» водородом. Второй прибор в этой же точке показал концентрацию более 100 ppm. Детализация данного места показала наличие локальной водородной аномалии, которая протягивается в меридиональном направлении на 120 метров, имеет ширину порядка 10-15 метров, с максимальными значениями до 200-250 ppm.

О свойствах водорода

Одним из отличительных свойств водорода является его уникальная способность к диффузии в твердых телах, которая многократно (и даже на порядки) превышает скорости диффузии других газов. В данной связи нет никакой возможности полагать, что выявленная нами локальная аномалия является захороненной, и осталась (сохранилась) с давних геологических времен. Скорее всего, мы обнаружили выход современной водородной струи на дневную поверхность.

Геологический опыт учит – если эндогенные явления тесно связаны в пространстве и во времени (в нашем случае – провальная воронка и водородная струя), то, скорее всего, они связаны генетически, т.е. являются производными одного процесса. И таковым, очевидно, является водородная дегазация Земли.

Водород («hydrogen», – в буквальном смысле – «рождающий воду») – достаточно активный химический элемент. В порах, трещинах и микропорах пород верхних горизонтов коры достаточно свободного (захороненного) кислорода, а также кислорода, слабо связанного химически (прежде всего это окислы и гидроокислы железа). Эндогенная струя водорода, прокладывая себе путь наружу, непременно расходуется на образование воды. И если водородная струя доходит до дневной поверхности, то можно быть уверенным, что на глубине она более мощная, и, соответственно, следует полагать, что на глубине идут какие то эндогенные процессы, с которыми следует считаться нам, живущим на этой поверхности.

Прежде всего, глубинные флюидные струи никогда не бывают стерильно водородными. В них всегда присутствуют хлор, сера, фтор и др. Это мы знаем по другим регионам, где водородная дегазация идет давно. Эти элементы в водо-водородном флюиде находятся в виде различных соединений, и том числе в виде соответствующих кислот (HCl, HF, H2S). Таким образом, водородная струя на глубине первых километров определенно образует подкисленную воду, которая к тому же должна иметь повышенную температуру (из-за геотермического градиента и экзотермического характера химических реакций), и такая вода очень быстро «съедает» карбонаты.

В осадочном чехле Русской платформы мощность карбонатов составляет многие сотни метров. Все мы привыкли думать, что образование в них карстовых пустот – процесс неспешный, поскольку связывали его с просачиванием на глубину дождевых и снеговых вод, которые, по сути, являются дистиллированными, и к тому же холодными. Обнаружение водородной струи (и свежей провальной воронки рядом с этой струей) заставляет кардинально пересмотреть эти привычные представления. Подкисленные термальные воды, образующиеся по пути следования водородной струи, могут очень быстро «выедать» карстовые пустоты и тем самым провоцировать появление провалов на Земной поверхности (говоря «быстро», мы имеем в виду не геологическое время, а наше – человеческое, быстротекущее). Ниже мы еще обсудим возможные масштабы этого явления в настоящее время.

Физика сасовского взрыва

Теперь вернемся к взрывной воронке города Сасово. С этим взрывом связано много загадочного. Взрыв произошел ночью 12 апреля 1991 года в 1 час 34 минуты. Однако за 4 часа до этого (11 апреля, поздно вечером) в районе будущего взрыва стали летать большие (по свидетельствам – огромные) светящиеся шары. Такой шар ярко-белого цвета видели над железнодорожной станцией. Его наблюдали работники станции и депо, многочисленные пассажиры, машинист маневрового тепловоза (он-то и поднял тревогу). Необычные явления в небе видели курсанты летного училища гражданской авиации, железнодорожники, рыбаки. За час до взрыва над местом будущей воронки разливалось странное свечение. За полчаса до взрыва жители городских окраин видели два ярко-красных шара над местом будущего взрыва. При этом люди ощущали сотрясение земли и слышали гул. Непосредственно перед взрывом жители окрестных деревень видели две яркие голубые вспышки, озарившие небо над городом.

Самому взрыву предшествовал мощный нарастающий гул. Земля затряслась, затряслись стены, а лишь потом на город обрушилась ударная волна (или волны?). Дома стали раскачиваться из стороны в сторону, в квартирах падали телевизоры и мебель, вдребезги разлетались люстры. Сонных людей сбрасывало с кроватей, осыпая битыми стеклами. Тысячи окон и дверей, а также листы с крыш вырывало с корнем. От невероятных перепадов давления срывало крышки люков, лопались пустотелые предметы – закупоренные банки, лампочки, даже детские игрушки. Под землей рвались канализационные трубы. Когда грохот стих, потрясенные люди снова услышали гул, теперь уже как бы удаляющийся…

Все это мало напоминает обычный взрыв. По оценкам специалистов (взрывотехников), чтобы причинить такой ущерб городу, надо было взорвать не менее 30 тонн тротила.

Но почему тогда такая маленькая воронка? Такую воронку можно сделать двумя тоннами тротила (это говорит В. Ларин, взрывник с многолетним стажем, которому после полевых сезонов приходилось подрывать по полторы – две тонны взрывчатки, поскольку ее не принимали обратно на склад).

Представляется крайне странным то, что в непосредственной близости от воронки трава, кусты и деревья остались неповрежденными ни ударом, ни высокой температурой. И почему столбы, стоявшие неподалеку, наклонило в сторону воронки? Почему срывало крышки с люков, и почему лопались пустотелые предметы?

И, наконец, почему «взрыв» оказался как бы растянутым во времени, и препровождался гулом, трясением Земли и необычными световыми явлениями (помимо светящихся шаров и ярких вспышек, наблюдавшихся до взрыва, еще и сама образовавшаяся воронка светилась по ночам, пока ее не залили водой).

Причина загадочного «нападения» на город так и осталась невыясненной (специалисты пришли к выводу, что ни люди, ни природа не могли сотворить такое).

Теперь наша версия. Мы знаем, что в средней полосе России могут быть локальные водородные струи. Эти струи обязательно, по пути своего следования, должны сопровождаться образованием термальной воды, которая к тому же должна быть сильно минерализованной. Термальные минерализованные воды, попадая в зону более низких температур и давлений, обычно сбрасывают свою минерализацию в виде разнообразных «гидротермалитов», залечивая существующую систему проницаемых пор и трещин. В результате водородная струя в верхних горизонтах коры может сформировать вокруг себя своеобразный плотный «колпак», закрывающий водороду выход наружу. Такая преграда обусловливает накопление водорода и др. газов в некоем объеме («котле») под колпаком, следствием чего будет резкий рост давления. (Пузырьки газов, всплывающие с большой глубины в плохо сжимаемой жидкости, приводят к увеличению давления в верхних частях системы, заполненной этой жидкостью). Когда давление в котле превысит литостатическое, то где-нибудь обязательно произойдет прорыв и колпака, и вышележащей толщи. И мы получим мощный выброс. В составе этого выброса будут преобладать водород и вода, возможно, с добавкой углекислого газа. (Таким способом образуются вулканические трубки взрыва – диатремы, только в этом варианте другие масштабы и роль плохо сжимаемой жидкости выполняют силикатные расплавы.)

Таким образом, сама Сасовская воронка №1 образовалась не в результате взрыва, а из-за прорыва газовой струи, состоящей преимущественно из водорода, поэтому она (воронка) такая маленькая (При больших скоростях газовые струи сохраняют свой диаметр, и при попадании в раструб они даже отрываются от стенок).

Вместе с тем, в атмосфере водород смешивался с кислородом, получилось облако гремучего газа, которое уже и взорвалось, т.е. этот взрыв происходил в большом объеме. При взрывном сгорании водорода выделилось большое количество тепла (по 237,5 кДж на моль), что привело к резкому расширению (взрывному разлету) продуктов реакции. В атмосфере при таких «объемных» взрывах за фронтом ударной волны образуется зона разрежения (с низким давлением).



Такой же эффект при взрыве дают так называемые «вакуумные бомбы». Надо сказать, когда специалисты по взрывотехнике изучали событие в Сасово, то многие явления (сорванные чугунные крышки со смотровых колодцев, разрывы пустотелых предметов, выбитые наружу окна и двери и т.д.) прямо указывали на взрыв вакуумного типа. Но военные самым категорическим образом заявили, что подрыв «вакуумной бомбы» должен быть исключен из списка возможных причин. И все же с помощью новейших металлоискателей прочесали все вокруг, но никаких фрагментов бомбовой оболочки не обнаружили.

Интересны результаты расчета возможных размеров подземного котла при следующих параметрах:

- «котел» на глубине 600 метров, где литостатическое давление – 150 бар;

- это некий объем, в котором лишь 5% пористости в виде сообщающихся каверн;

- сообщающиеся пустоты заполнены водородом под давлением в 150 атм.;

- взорвалась лишь одна двадцатая часть от того, что вырвалось в атмосферу из подземного котла, остальное – просто рассеялось;

- взорвавшаяся часть выделила энергию, равноценную взрыву 30 тонн тротила.

При этих условиях объем котла мог быть порядка – 30х30х50м.

Таким образом, котел был миниатюрным в геологических масштабах. Но энергия, накопленная в нем, была в тысячи раз больше энергии в паровом котле тепловой электростанции. Примерно за километр от моего дома находится ТЭЦ, и когда там стравливают давление из котла, то я глохну, а стекла в квартире вибрируют. А теперь представьте, какими будут гул и вибрация, если недалеко от Вашего дома, под землей, в тысячи раз более мощный котел дал трещину и его содержимое продирается на поверхность, сокрушая шестисотметровую толщу пород. Вблизи это будет настоящее землетрясение с сильным подземным гулом.

Теперь относительно загадочных световых явлений. Сильная электризация в районе предстоящего землетрясения – явление обычное: волосы встают дыбом, топорщится и потрескивает одежда, до чего ни дотронешься – все бьет искрами статического электричества. И если это происходит в ночное время, то начинаешь светиться. Сухой носовой платок может улететь, прямо как волшебный ковер-самолет. Явление и красивое, и жутковатое одновременно (никогда ведь не знаешь, как сильно «тряхнет»).



Многие сейсмические толчки предваряются и сопровождаются появлением светящихся сфер (особенно вблизи эпицентра). Некоторые исследователи называют их «плазмоидами», но действительная природа этих образований до сих пор не выяснена.

В Ташкенте во время знаменитого землетрясения основные толчки происходили по ночам, и городские службы тут же, при их первых признаках, отключали город от электроэнергии. Однако, при отключенном электропитании, некоторые линии уличного освещения зажигались самопроизвольно и светили во время сейсмического толчка и после него по 10-15 минут. В официальном отчете по ташкентскому землетрясению говорилось также, что в темных погребах, где не было электроосвещения, становилось светло, как днем. Высказывались предположения, что электризация и световые эффекты каким-то образом связаны с резким накоплением напряженного состояния в горных породах.

Таким образом, если водородная струя «запирается» на глубине, то это может разрешиться формированием воронки в результате прорыва газов на поверхность Земли. И, видимо, этот прорыв далеко не всегда сопровождается объемным (вакуумным) взрывом в атмосфере. Если же водородная струя доходит до поверхности беспрепятственно, то, скорее всего, мы получим провальную (карстовую) воронку.



По всей видимости, эти варианты обусловлены различиями в физических и химических свойствах пород, по которым идет инфильтрация глубинного водорода. И, разумеется, между этими крайними типами должны быть промежуточные вариации, и они есть.

Относительно возраста воронок

На Русской платформе воронки стали появляться в 90-х годах, и за последние 15 лет их образовалось не менее 20-ти. Но это только те воронки, которые проявились при свидетелях, и мы не знаем, сколько тех, появление которых не было замечено, или было замечено, но не было обнародовано.

Со временем воронки «стареют» и достаточно быстро превращаются в мелкие блюдцеобразные впадины, заросшие кустарником и лесом, особенно если они в рыхловатых меловых песках. И таких старых, «блюдцеобразных» (часто идеально круглых) – многие сотни. Их размеры – от 50 до 150 м в диаметре, отдельные достигают 300 метров.



Судя по космическим снимкам, в некоторых районах они занимают до 10 -15% территории, подобны оспинам на земном лице после тяжелой болезни (Липецкая, Воронежская, Рязанская, Тамбовская, Московская, Нижегородская области). С геологической точки зрения, возраст их современный, поскольку они образовались после оледенения, когда уже сформировался современный рельеф (т.е. их возраст не превышает 10 тысяч лет). По человеческим меркам – эти воронки «доисторические», были «всегда», и люди не видели (и не помнят) их образования (т.е. им более тысячи лет).

Можно выстроить версию: несколько тысяч лет назад шел активный процесс образования воронок, затем он прекратился и теперь начался вновь. Но как вела себя водородная дегазация? Являлась ли она причиной появления «доисторических» воронок, или нет? А если являлась, то был ли перерыв в процессе дегазации водорода на Русской платформе на тысячи лет, и недавно она началась снова? Или же она шла постоянно, и водородные струи имеют древнее заложение? Ответов на эти вопросы пока нет.

Сейчас невозможно сказать, когда появились водородные струи (существующие в данный момент) в центральных районах Русской платформы. Мы также не знаем, сколько времени должна «работать» водородная струя, чтобы появилась воронка. Здесь нужны целенаправленные исследования, эксперименты, расчеты. Можно только догадываться (к чему есть основания), что водород способен «сработать» быстро.



Но если принять в расчет, что за последние 15 лет образовалось несколько десятков воронок, а до этого срока такого вроде бы не было (хотя «гласность» уже была), то получается, что водородные струи – явление новое, недавнего заложения. Мы не знаем, имеет ли оно глобальный характер, или распространено только у нас на Руси.

К вопросу о «Серебристых облаках»

В данной связи, возможно, следует обратить внимание на «Серебристые облака». Они состоят из ледяных кристалликов воды и располагаются на высоте 75-90 км (в зоне мезопаузы). Специалисты по атмосфере не могут объяснить, каким образом в эту зону проникает водяной пар. Температура там опускается до минус 100оС, а вся вода вымораживается полностью на гораздо меньших высотах.



Но если от Земли идет диссипация водорода в космическое пространство, то он способен проникать в зону мезопаузы. Это выше озонового слоя, там много Солнечной радиации и есть кислород – все, что нужно для образования воды. Изюминка (интрига) здесь в том, что Серебристых облаков до лета 1885 года не было. Однако в июне 1885-го их заметили сразу десятки наблюдателей из разных стран. С тех пор они стали обычным (регулярным) событием, и сейчас установлено, что явление это глобальное. Но можно ли считать этот удивительный факт свидетельством в пользу водородной дегазации?

«Дачная» аномалия

Поездки в Черноземье – дело приятное, особенно по ранней осени, когда уже есть урожай, мало комаров, и погода стоит еще приемлемая. Но в тоже время они обременительны из-за необходимости ехать на мощном внедорожнике с тракторным протектором на колесах (иначе по сырой погоде там делать нечего). И еще эти поездки утомительны из-за однополосных трасс, забитых медленно ползущим грузовым транспортом.



Поэтому, попадая в очередной затор, мы каждый раз мечтали – «как хорошо было бы обнаружить водородную аномалию у себя на даче», до которой по «Дмитровке» от московской квартиры можно добраться за час. Там тебе и душ, и баня, и непогоду можно пережидать у камина, а чуть распогодилось – и ты уже при деле.

В очередной заезд на дачу померили прямо на своем участке – оказалось более 500 ppm. Стали мерить вокруг, сначала в радиусе нескольких метров, затем десятков, затем сотен метров, наконец – километров, и везде сотни ppm, а в каждом четвертом замере прибор показывал более 1000 ppm. В настоящее время мы установили, что в Московской области имеет место региональная аномалия, протяженность которой (с севера на юг) не менее 130 километров, при ширине более 40 км.



И мы еще не оконтурили ее, но похоже, что она больше, поскольку крайние периферийные замеры обнаружили значения превышающие 1000 ppm. Эта аномалия накрывает всю Москву.

Констатация ситуации на сегодняшний день: в настоящее время на Русской платформе началась активизация эндогенных процессов, связанных с дегазацией водорода. С таким явлением наша цивилизация еще не сталкивалась, и поэтому его необходимо всесторонне исследовать.

Что делать?

По всей видимости, начинать надо с локальных водородных аномалий, которые фиксируют выходы водородных струй на поверхность планеты. Нужно подобрать комплекс геофизических методов для изучения этого явления.

- Если водородная струя образует вертикальную зону проницаемости, заполненную водно-водородным флюидом, то в этой зоне должны «размываться» горизонтальные отражающие поверхности. Соответственно, такие зоны будут фиксироваться сейсмическими методами (например, методом отраженных волн).

- Верхние километры таких зон будут заполнены минерализованной водой, т.е. природным электролитом, имеющим высокую электропроводность. Следовательно, данные зоны можно устанавливать методами электроразведки (например методом магнитотеллурического зондирования – МТЗ).

- Следует учитывать, что проницаемость (пористость) создается самим водородом в зоне его инфильтрации (когда он собирается в струйные потоки). И эту пористость (и кавернозность) он может создавать не только в карбонатах, но также в гранитах, гранито-гнейсах, кристаллических сланцах и др., что сопровождается метасоматическим преобразованием силикатных пород (каолинизацией, аргиллизацией). При этом объемный вес пород существенно (иногда резко) уменьшается, что открывает возможность успешного применения гравиметрии.

- Наконец, в высокопористых зонах (заполненных водой) резко снижаются скорости прохождения сейсмических волн, и это позволяет надеяться на результативность метода сейсмической томографии.

Методику геофизических исследований, отработанную на локальных водородных аномалиях и молодых воронках и предназначенную для поисков скрытых на глубине водородных струй (и связанных с ними вертикальных зон проницаемости), необходимо будет проверить бурением. Затем ее можно будет применять для выявления потенциально опасных площадей на территориях, где существуют или предполагаются особо охраняемые объекты.



Следует напомнить, что несколько лет назад две воронки образовались в непосредственной близости от Курской АЭС. Если мы научимся находить «водородные котлы», то, вполне возможно, приспособимся стравливать из них давление скважинами и утилизировать получаемый таким образом водород, т.е. будем получать немалую пользу и доход от явления, которое, не будучи оприходованным, может нанести немалый вред и быть причиной катастроф.

Сейчас мы не можем определенно говорить о природе региональной водородной аномалии, которая накрывает всю Москву, и о том, какие сюрпризы она может нам преподнести – пока еще слишком мало данных. Ясно одно: она слишком велика, и нам вряд ли следует надеяться взять под контроль эндогенные процессы, которые с ней могут быть связаны. Эти процессы, скорее всего, уже идут на глубине, но пока еще не вышли на поверхность. Однако, они наверняка проявятся в ближайшем будущем, и с ними могут быть связаны многие опасные явления, к которым нам лучше подготовиться заранее.

Ближайшее будущее – «человеческое»

Прежде всего, в пределах региональной аномалии возможно появление взрывных и провальных воронок. По мнению геоэкологов Москвы (которые еще не располагают сведениями про водородные струи) 15% территории города находится в зоне риска по карсту, и провалы на этих площадях могут произойти в любой момент. Специалисты про это знают, говорят и предупреждают, но не проявляют особой активности в понуждении властей к принятию соответствующих мер.



Видимо, успокаивающим фактором является бытующее мнение о «неспешном» образовании карстовых полостей. Но в нашем варианте, когда «работает» водород (который способен «сработать» быстро), к этой угрозе следует отнестись с первоочередным вниманием. Нужно постараться, если еще не поздно, провести в экстренном порядке разнообразные геофизические и геохимические исследования, и проводить их в дальнейшем в режиме мониторинга, чтобы установить динамику и направленность эндогенных процессов.



Эти исследования следует проводить не только по поверхности, но (что очень важно!) и в нижележащих горизонтах, для чего необходима сеть параметрических скважин глубиной от 100 м до 1,5 км. Необходимо как можно скорее накопить первичную сумму данных с тем, чтобы просто понять, в каком направлении нам следует двигаться дальше в своих исследованиях и жизненных планах.

Сейчас нам не ясны масштабы возможных неприятностей в связи с эндогенной водородной дегазацией в пределах Москвы. Однако, будь наша воля, мы бы прямо сейчас (еще до прояснения ситуации в земных недрах под мегаполисом) затормозили бы строительство многоэтажных сооружений. Очень уж велико их воздействие на нижележащие горизонты. И если есть водородные струи в черте города (а они есть), способные продуцировать воду («теплую» и химически агрессивную), то эта вода будет, прежде всего, размывать породы, находящиеся в напряженном состоянии, т.е. будет размывать породы под фундаментами небоскребов.



И не нужно ссылаться на высотные здания сталинской постройки, которые стоят уже более полувека. Во-первых, их строили иначе; а во-вторых, водородная дегазация, скорее всего, появилась гораздо позже, и ее воздействие мы начали замечать только в последние 15 лет (судя по времени проявления свежих взрывных и провальных воронок на Русской платформе).

О ближайшем будущем, но уже «геологическом»

В рамках «Гипотезы Изначально Гидридной Земли» региональная водородная аномалия является ранним симптомом (свидетельством) подготовки Русской платформы к излияниям плато-базальтов (траппов). Надо сказать, что наша платформа – единственная среди древних платформ, где еще не проявился трапповый магматизм, на остальных он широко проявился в мезозое и палеогене.



Это явление хорошо изучено, и в нем поражают: полное отсутствие предварительной тектонической и геотермальной активности, внезапное начало и гигантские объемы излившейся лавы. Это не обычный вулканизм, это “flood-basalts” – в буквальном переводе «затопляющие базальты» («flood» – в переводе с английского – наводнение, всемирный потоп, половодье).



В Индии на плато Декан этими базальтами залито 650 000 км2, у нас на Восточно-Сибирской платформе их еще больше. Процесс этот многостадийный, но удивляют объемы одноактных извержений – они могут заливать (за раз) тысячи квадратных километров (к примеру, всю Москву за один раз). Утешает (и успокаивает) одно: излияния плато-базальтов – это геологическое будущее, и до него могут пройти миллионы лет. Но этих миллионов может и не быть – ведь региональная водородная аномалия уже существует. И не дай Бог, если она к тому же «сидит» на территории, под которой окажется выступ астеносферы (но вроде бы именно это и намечается).

Однако о начале явления “flood-basalts” планета должна будет послать четкий сигнал, который невозможно будет не заметить (о его природе пока говорить не будем). И мы опасаемся, что после этого сигнала у нас останется мало времени для эвакуации, возможно, несколько лет, но, может быть, только месяцы. Пока этого сигнала еще не было.

Возможная приятная перспектива?

Вместе с тем, имеется и приятный аспект: весьма вероятно, что региональная аномалия на глубине 1,5-2-2,5 км (в кристаллическом цоколе платформы) соберется в несколько мощных водородных потоков, из которых можно будет отбирать водород скважинами.



Это сулит большие перспективы в плане добычи водорода в промышленных масштабах. Сейчас весь мир мечтает о переводе энергетики на водород, но никто не знает, где его взять. У нас же есть надежда, что Планета повременит с базальтами, и выделит нам хотя бы сотню-другую лет спокойного существования, чтобы мы могли оприходовать этот «домашний» водород (на зависть соседям), а дальше что-нибудь придумаем.

Заключение

Сказанное выше, несмотря на всю свою «предварительность», показывает необходимость скорейшей постановки широкого спектра исследований. О том, какие это должны быть исследования и на каких территориях – разговор особый, и мы к нему готовы (точнее сказать – почти готовы).

Вместе с тем одно направление в этих исследованиях хотелось бы наметить прямо сейчас. Речь идет о взрывах метана в угольных шахтах, которые в последнее время стали случаться все чаще и чаще. В метане (СН4) – на один атом углерода приходится 4 атома водорода, т.е. по числу атомов природный газ – это прежде всего водород.



И если струи водорода идут с глубины и попадают в угольные пласты, то, разумеется, будет образовываться метан: 2H2 + C = CH4. Таким образом, водородные струи прямо сейчас могут формировать очаги скопления метана в угольных бассейнах, и метан в этих очагах может находиться под достаточно высоким давлением.



Ситуация усугубляется еще и тем, что некоторое время назад, когда проводилось опережающее бурение для определения опасности «по взрыву», этих очагов могло и не быть, особенно если это бурение проводилось давно (10-15 лет назад).



Короче говоря, если выяснится, что очаги скопления метана в угольных бассейнах продуцируются струями водорода, то станет гораздо проще построить эффективную систему профилактических мер, которая сведет к минимуму возможные риски и потери.





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