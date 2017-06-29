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Н.А. Некрасов: «Правилу следуй упорно: чтобы словам было тесно, а мыслям – просторно»…

11:28. 29 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Н.А. Некрасов: «Правилу следуй упорно: чтобы словам было тесно, а мыслям – просторно»…

 

На Украине, похоже, начинается новая волна гонений на «элемент гибридной войны» – русский язык. Одновременно усиленно воспевается красота, певучесть и благозвучность украинской мовы. Можно в чём-то и согласиться, кроме, пожалуй, благозвучности. Однако, у украинского языка есть более серьёзная проблема – ограниченность лексики.

 

 

Провозгласив украинскую мову единственным государственным языком, украинская власть жестоко и беспощадно совершает обрезание интеллекта своего народа, да и собственного (если у кого остался) тоже…

У каждого человека свой словарный запас. Например – у Пушкина он составлял 22933 русского слова. Обычно образованный человек обладает словарным запасом в 7-9 тысяч слов русского языка. Чем меньшим количеством слов располагает человек, тем больше человек косноязычен, что непременно скажется на интеллекте.

Вот одно весьма показательное сравнение возможности дать очень хвалебную характеристику украинскому языку, но дать её на языке русском, и – параллельно – языке украинском.

Итак:

...В части 1 главы 5 известного романа-предсказания Дж. Оруэлла «1984» приводится сцена разговора между филологом Саймом, занимающимся разработкой так называемого «новояза», и Уинстоном Смитом. Сайм говорит Смиту:

«Мы придаём языку завершённый вид – в этом виде он сохранится, когда ни на чём другом не будут говорить. Когда мы закончим, людям вроде вас придётся изучать его сызнова. Вы, вероятно, полагаете, что главная наша работа – придумывать новые слова. Ничуть не бывало. Мы уничтожаем слова – десятками, сотнями ежедневно. Если угодно, оставляем от языка скелет… Это прекрасно – уничтожать слова (…)

Неужели вам не понятно, что задача новояза – сузить горизонт мысли? В конце концов мы сделаем мыслепреступление попросту невозможным – для него не останется слов. Каждое необходимое понятие будет выражаться одним-единственным словом, значение слова будет строго определено, побочные значения упразднены и забыты. (…) Но процесс будет продолжаться и тогда, когда нас с вами не будет на свете. С каждым годом всё меньше и меньше слов. Всё уже и уже границы мысли».

А не этого ли добивается от своих граждан киевская власть, объявившая «врагом №1» русский язык: чтобы словам было “не тесно”, и мыслям – “не просторно”?

Газета "Русская речь", № 3 — 2017 г.

http://www.perunica.ru/yazikoznanie/9266-na-nekrasov-pravilu-sleduy-uporno-chtoby-slovam-bylo-tesno-a-myslyam-prostorno.html
 

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: языкознание
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