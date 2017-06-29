Мужская и женская логика в жизни и бизнесе. Виктор Ефимов
Как добиться успеха, работая в тандеме?
Почему Бог создал не просто человека, а мужчину и женщину? Чем различается их логика? Кому «подсказывает сердце»: женщине или мужчине? Какие качества у женщины развиты лучше, чем у мужчины? Почему мужчинам не интересны скоротечные бытовые мелочи и они ориентированы на перспективу? Как женщина и мужчина реализуют свой творческий потенциал?
Почему в бизнесе тандем мужчины и женщины – вне конкуренции? К чему ведёт злоупотребление «бабьей властью»? Только ли в сказках мы встречаем такие примеры? Как реализуется постельная схема управления в глобальной политике? Чем объяснить антироссийскую риторику Саакашвили и Ющенко? Концептуальный аналитик Виктор Ефимов раскрывает секреты успешного тандема мужчины и женщины в семье, бизнесе и политике.
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