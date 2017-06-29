«Лада» для ВМФ: Россия будет развивать неатомные подводные силы

Россия постройкой большой серии дизель-электрических субмарин класса «Лада» с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой будет активно развивать неатомные подводные силы.

Такой вывод можно сделать из заявлений представителей главного командования ВМФ и кораблестроительной отрасли ОПК, сделанных в среду в Санкт-Петербурге.

Очень большая серия

В первый день работы Восьмого международного военно-морского салона МВМС-2017, проходящего в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля, заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что дизель-электрические подводные лодки типа «Лада» станут основным проектом для российских неатомных подводных сил; серия этих субмарин «будет очень большой»; модернизация проекта 677 предполагает оснащение подводных кораблей анаэробными (воздухонезависимыми) энергетическими установками.

Генеральный директор санкт-петербургских «Адмиралтейских верфей», строящих субмарины класса «Лада», Александр Бузаков уточнил, что четвертая и пятая подлодки этого проекта будут построены в течение ближайших пяти лет.

Неатомный ответ Америке

«Россия постройкой большой серии дизель-электрических субмарин проекта 677 класса „Лада“ с воздухонезависимой силовой установкой будет активно развивать неядерные подводные силы», — заявил РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

По его мнению, это будет российским ответом на посыл США о развитии направления, связанного с американскими неядерными вооружениями.

«Если рассматривать подводную воздухонезависимость с геополитической точки зрения, то наши дизель-электрические ракетно-торпедные лодки — это тоже один из векторов развития неядерных вооружений», — полагает председатель ДПФ.

Он отметил, что сейчас в ВМФ России морские и океанские задачи успешно решают дизельные подводные лодки класса «Варшавянка» проектов 636.3 и 877.

«Они доказали свою эффективность, в частности, ударами ракетных комплексов „Калибр-ПЛ“ по объектам международных террористов на территории Сирии. И еще долго будут служить делу обороны нашей страны и выполнять задачи по поддержанию международной безопасности», — сказал Ненашев.

«С лодками проекта 677, в частности с „Санкт-Петербургом“, было очень много проблем. Но русское подводное кораблестроение развивается, несмотря на сложные времена. Очень много наработок, которые сейчас апробируются, применяются на проекте 677, известном как „Лада“, — единственной пока лодке „Санкт-Петербург“, которая находится на завершающих испытаниях на Северном флоте.

Очень много применяется комплексов, в первую очередь связанных с навигационным, радиолокационным обеспечением, радиоэлектронной борьбой, киберзащищенностью», — подчеркнул военный эксперт.

По его словам, благодаря опытной эксплуатации «Санкт-Петербурга», в проект внесены существенные изменения.

«Уже подлодки проекта 677 „Кронштадт“ и „Великие Луки“ станут носителями многих новых комплексов, связанных с понижением шумности, усилением скрытности, более точным навигационным обеспечением, улучшением условий обитаемости. Повысятся и тактико-технические характеристики находящегося на борту ракетного и торпедного оружия.

И, скорее всего, они действительно будут оснащены воздухонезависимой энергетической установкой», — считает Ненашев.

Он уточнил, что если анаэробную силовую установку, которая разрабатывается в России уже довольно давно, удастся поставить на субмарины проекта 677, то «Лады» могут не всплывать значительно дольше «Варшавянок», которые набивают аккумуляторы каждые сутки.

«Кстати сказать, на подходе новые разработки в этой сфере — энергетические установки, работающие чуть ли не по принципу реактора», — добавил председатель ДПФ.

Перспективная «Лада»

Российские дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) проекта 677 типа «Лада» относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Они предназначены для борьбы с подводными лодками, надводными кораблями, поражения береговых объектов вероятного противника, постановки минных заграждений, транспортировки подразделений и грузов специального назначения.

Субмарины проекта 677 отличаются высокой степенью автоматизации и низким уровнем шумности. Могут вооружаться крылатыми ракетами комплекса «Калибр-ПЛ», торпедами, ракето-торпедами, зенитными ракетами «Игла».

Надводное водоизмещение корабля — около 1,8 тысячи тонн. Глубина погружения — до 350 метров. Максимальная скорость подводного хода — более 20 узлов (один узел — 1852 метра в час). Численность экипажа подлодки составляет немногим более 30 человек.

Головная субмарина серии — «Санкт-Петербург» — была заложена на «Адмиралтейских верфях» Северной столицы в 1997 году; после передачи ВМФ в 2010 году она находится в опытной эксплуатации на Северном флоте. Второй корабль проекта 677 — «Кронштадт» — заложен в 2005 году, третий — «Великие Луки» — в 2006 году. Затем строительство этих подлодок в Санкт-Петербурге было заморожено и возобновлено в 2013 году. Контракт на постройку до 2025 года четвертой и пятой субмарин серии для ВМФ России планируется заключить в ближайшее время.

До двух недель без всплытия

Подлодки типа «Лада» первыми из российских неатомных субмарин планируется оснастить воздухонезависимыми энергетическими установками (ВНЭУ), главное преимущество которых — увеличение скрытности лодки.

Субмарина получает возможность находиться под водой до двух недель без всплытия для зарядки аккумуляторных батарей, в то время как ДЭПЛ проектов 636 и 877 класса «Варшавянка» вынуждены всплывать ежесуточно.

ВНЭУ российской разработки принципиально отличается от зарубежных методом получения водорода: в самой установке предусмотрено его «изъятие» в объеме потребления с помощью реформинга дизельного топлива. Иностранные субмарины загружают на борт возимые запасы водорода.

В России разработкой анаэробной установки и литий-ионной аккумуляторной батареи, значительно увеличивающих продолжительность подводного плавания неатомных субмарин без всплытия, наиболее продуктивно занимается Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», где создают полномасштабный действующий образец — модернизированный вариант подводной лодки типа «Лада».

ВНЭУ также будут устанавливаться на субмаринах проекта 677 типа «Амур», предназначенных для иностранных заказчиков.

Это должно значительно повысить экспортный потенциал производимых в России боевых подводных кораблей.

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