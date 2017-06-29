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Голикова: За полгода в России на 2 миллиона возросло число бедняков

13:22. 29 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Голикова: За полгода в России на 2 миллиона возросло число бедняков

 

Число россиян, живущих за чертой бедности, выросло за первый квартал текущего года на два миллиона человек – до 22 миллионов, заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

Это 15% населения страны. Их доходы опустились ниже прожиточного минимума, который на данный момент составляет 9909 рублей. Год назад в стране насчитывалось 19,8 миллиона бедняков.

При этом минимальный размер оплаты труда в стране отстает от прожиточного минимума, хотя правительство и поставило задачу выровнять эти показатели. На уровне МРОТ в 2016 году работали 4,9 миллиона россиян.

Иначе состояние в стране показывается проведённым социологическим опросом.

Как показал последний соцопрос, посвященный потребительским возможностям россиян, каждый десятый житель страны едва сводит концы с концами, испытывая нехватку денег даже на еду.



Численность самых бедных россиян, по их собственным оценкам, стала максимальной за последние восемь лет, приблизившись к показателям, зафиксированным на пике кризиса 2009 года, отмечает ВЦИОМ. В разряд бедняков попали 39% участников опроса. Россияне в большинстве своем (80%) причисляют себя к таковым, когда не хватает средств на еду и одежду.



10% опрошенных граждан признались, что едва сводят концы с концами, при этом денег им не хватает даже на еду. Еще 29% заявили, что им не достает денег на покупку одежды. 



Количество россиян, которые отнесли себя к бедным, было минимальным в мае 2014 года. Тогда о недостатке денег на продукты говорили 3% респондентов, а затруднения с покупкой одежды испытывали 16% опрошенных.

 

 

http://argumenti.ru/society/2017/06/540342

 

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