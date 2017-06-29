Глава Самары предложил не допускать таксистов, слушающих шансон в салоне, к обслуживанию гостей ЧМ-2018

Дата: 06.08.2012 Семь священных растений было у древних славян: дуб, орешник, верба, хмель, омела, плакун-трава и пупавка. Посредники между богами и людьми, они на протяжении многих веков верно служили нашим предкам, находясь рядом с ними и в горе, и в ...