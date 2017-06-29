Глава Самары предложил не допускать таксистов, слушающих шансон в салоне, к обслуживанию гостей ЧМ-2018
04:30. 29 июня 2017 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал: Олег Козлов
Глава Самары Олег Фурсов предложил допускать до работы с туристами ЧМ-2018 только "культурных" таксистов, сообщает citytraffic.ru.
Он считает, что таксисты должны владеть английским языком, иметь лицензию на работу и слушать музыку, которая нравится "воспитанным, интеллигентным людям".
http://www.niasam.ru/Politika/Glava-Samary-predlozhil-ne-dopuskat-taksistov--slushayuschih-shanson-v-salone--k-obsluzhivaniyu-gostej-CHM-----92392.html