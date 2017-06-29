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Это лишь удобная морская цель, — в Минобороны РФ ответили на хвастливое заявление Лондона о новом авианосце

07:10. 29 июня 2017 Просмотров - 184 Нет комментариев Опубликовал:
Это лишь удобная морская цель, — в Минобороны РФ ответили на хвастливое заявление Лондона о новом авианосце | Русская весна

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков назвал хвастливыми слова министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о красоте авианосца «Королева Елизавета» и «ветхости» российского «Адмирала Кузнецова». 

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«Экзальтированные заявления главы британского военного ведомства Фэллона относительно превосходства внешней красоты нового авианосца над российским авианесущим крейсером “Адмирал Кузнецов” демонстрируют откровенное незнание им военно-морской науки», – подчеркнул Конашенков, пояснив, что британский министр обороны не видит отличий между двумя судами.

Представитель Минобороны РФ заявил, что «Королеву Елизавету» можно назвать «авиаматкой», тогда как «Адмирал Кузнецов» — это авианесущий крейсер.

«Так же, как у пчел, британский авианосец самостоятельно способен лишь выпускать из чрева самолеты, находясь в плотном окружении роя защищающих его боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок.

„Адмирал Кузнецов“ оснащен зенитным, противолодочным и, самое главное, противокорабельным ракетным вооружением „Гранит“», — сказал представитель Минобороны, добавив, что «Королева Елизавета» — это лишь удобная крупногабаритная морская цель.

Конашенков резюмировал, что «в интересах британского королевского флота – в открытом море не демонстрировать “красоту” своего авианосца ближе нескольких сотен миль от “дальнего родственника”».

Напомним, Фэллон высказался об «Адмирале Кузнецове» в интервью газете The Telegraph 27 июня. Среди прочего он подчеркнул, что Россия будет «с завистью и восхищением» смотреть на новый британский авианосец.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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