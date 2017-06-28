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Звезда казахстанского бокса Василий Жиров принял ислам

10:22. 28 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Спортсмен официально принял ислам в мечети "Нур-Астана"
 
Прославленный казахстанский боксер Василий Жиров официально принял ислам. Церемония состоялась накануне мусульманского праздника Ид-уль-Фитр (Ораза Айт) в столичной мечети "Нур-Астана".
 
Василий Жиров является первым олимпийским чемпионом по боксу независимого Казахстана, обладателем кубка Вэла Баркера, экс-чемпионом мира среди профессионалов по версии IBF в первом тяжелом весе.
 

 

http://www.naurfo.ru/news/41136
Метки: Новости, спорт
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