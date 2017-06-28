Звезда казахстанского бокса Василий Жиров принял ислам
10:22. 28 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: Олег Козлов
Спортсмен официально принял ислам в мечети "Нур-Астана"
Прославленный казахстанский боксер Василий Жиров официально принял ислам. Церемония состоялась накануне мусульманского праздника Ид-уль-Фитр (Ораза Айт) в столичной мечети "Нур-Астана".
Василий Жиров является первым олимпийским чемпионом по боксу независимого Казахстана, обладателем кубка Вэла Баркера, экс-чемпионом мира среди профессионалов по версии IBF в первом тяжелом весе.
http://www.naurfo.ru/news/41136