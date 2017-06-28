WBA и WBO оправдали Александра Поветкина и вернули ему рейтинги

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Всемирная боксерская организация (WBO) официально оправдали Русского Витязя Александра Поветкина и вернули его в рейтинги. Об этом заявил во вторник глава промоутерской компании «Мир бокса», представитель боксера Андрей Рябинский.

Ближайший бой российский спортсмен проведет против обладателя пояса WBC International Silver в супертяжелом весе украинца Андрея Руденко в Москве в будущую субботу.

На кону в бою будут стоять, по словам Рябинского, интернациональные титулы WBA и WBO, передает BFM.RU.

Напомним, как ранее рассказал «Известиям» глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, организаторы поединка опасаются провокаций. Однако промоутер заверил, что будет сделано всё возможное, чтобы обезопасить украинских любителей бокса.

Александр Поветкин — олимпийский чемпион по боксу 2004 года. Российский боксер провел 31 бой. Он потерпел поражение лишь однажды — от украинского боксера Виталия Кличко. В 30 поединках тяжеловес одержал победу. Поветкин завершил нокаутом 22 боя. На счету «Русского витязя» — победы над такими именитыми боксерами, как Руслан Чагаев, Эдди Чемберс, Марко Хук, Мануэль Чарр и Хасим Рахман.

http://iz.ru/node/611604