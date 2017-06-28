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Все, что нужно знать о 44 Грушинском фестивале в Самарской области

10:42. 28 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Где и когда пройдет "Груша-2017", кто на ней выступит и как туда добраться.

На территории Мастрюковских озер с 29 июня по 2 июля пройдет Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. В этом году он будет посвящен 50-летию подвига Валерия Грушина.

Участие в фестивале примут как новые исполнители, так и известные звезды бардовской песни: Александр Городницкий, Олег Митяев, Галина Хомчик, Вадим и Валерий Мищуки, Вениамин Смехов и артисты Театра на Таганке, Алексей Иващенко, Тимур Шаов, Александр Щербина, Виктор Третьяков, Грушинское трио, Ирина Сурина, Роман Ланкин, Анатолий Киреев, Наталья Кучер, Ольга Чикина, Вячеслав Ковалев, Алексей Зыков, Василий Уриевский и Михаил Гардин, группа «Ромарио», Павел Пиковский, дуэт «Катюши», Марина Дмитриева, Дмитрий Бикчентаев, Илья Оленев, Джош Ланца (США), Ансамбль Витаминки, Алексей Бардин, Роман Филиппов, Бард-проект «Знай наших!» (г. Самара), Павел Юдин, Юрий Карпов, Ирина и Андрей Колесниковы, Эльмира Галеева и Олег Ковалев, Людмила Кононова, Рамиль Бадамшин, Михаил Кукулевич, Виктор Дурицын, Екатерина Божева, Мария Булат и Татьяна Голубчик, Александр Тимофеев, Виктор Попов, Александр Жуков и Игорь Хомич, Алексей Нежевец, Группа "А’брис" и другие…

Советский и российский артист Вениамин Смехов и артисты "Театра на Таганке" в этом году представят спектакль "Флейта-позвоночник". Важным событием станет сборный концерт, посвященный памяти ушедшего не так давно из жизни поэта Евгения Евтушенко, который еще год назад приезжал на Мастрюковские озера.

 

На фестивальной поляне будут работать три основные сцены, футбольное поле, лесная площадка, спорт-центр и детская игровая площадка. В программе Грушинского фестиваля: конкурсные прослушивания, детско-юношеский конкурс, работа музея Грушинского фестиваля, мастер-классы, творческие мастерские, концерты почетных гостей и лауреатов прошлых лет, спортивные соревнования, традиционный футбольный матч между "Сборной мира" и "Сборной ветеранов "Крыльев Советов", интернет-конкурс и многое другое.

Подробнее: https://citytraffic.ru/news/full/24218

Метки: грушинский фестиваль, Новости
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Все, что нужно знать о 44 Грушинском фестивале в Самарской области
Где и когда пройдет "Груша-2017", кто на ней выступит и как туда добраться. На территории Мастрюковских озер с 29 июня по 2 июля пройдет Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. В этом году он будет посвящен 50-летию подвига Валерия ...
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