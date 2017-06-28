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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ГОТОВА НАНЕСТИ РАКЕТНЫЙ УДАР ПО ХАКЕРАМ

10:10. 28 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что в случае возможной кибератаки страна нанесет ракетный удар с воздуха, земли и моря. Об этом сообщает газета «Известия».
 
По словам Фэллона, в минувшую пятницу киберпреступники пытались «выявить слабые пароли для получения доступа к электронной почте». Последовательная атака была произведена на все учетные записи парламентских пользователей.

 

Британские власти, отметил глава британского Минобороны, пока не располагают доказательствами того, кто именно стоял за нападением хакеров.
 
http://360tv.ru/news/velikobritaniya-gotova-nanesti-raketnyj-udar-po-hakeram-121049/
Метки: Новости
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