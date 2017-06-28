ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ГОТОВА НАНЕСТИ РАКЕТНЫЙ УДАР ПО ХАКЕРАМ

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что в случае возможной кибератаки страна нанесет ракетный удар с воздуха, земли и моря. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам Фэллона, в минувшую пятницу киберпреступники пытались «выявить слабые пароли для получения доступа к электронной почте». Последовательная атака была произведена на все учетные записи парламентских пользователей.

Британские власти, отметил глава британского Минобороны, пока не располагают доказательствами того, кто именно стоял за нападением хакеров.

http://360tv.ru/news/velikobritaniya-gotova-nanesti-raketnyj-udar-po-hakeram-121049/