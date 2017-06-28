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Ученые: пятая часть россиян оказалась родственниками королевы Британии

09:57. 28 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Примерно 20% россиян оказались генетически связанными с представителями современной династии Виндзоров, к которой принадлежит королева Британии и дети Николая II, а также королевы Франции Марии Медичи, сообщает пресс-служба компании Genotek.
 
"Три года назад мы делали такой ДНК-тест для Владимира Жириновского, и результаты показали, что он имеет общих предков с Наполеоном и Эйнштейном. Гаплогруппа E1b1b1 Владимира Вольфовича довольно интересна —  к ней также относится Адольф Гитлер, Влад Цепеш и Бенито Муссолини", — рассказывает генетик и генеральный директор Genotek Валерий Ильинский.
 

 

Такие выводы позволяет сделать так называемая митохондриальная ДНК – небольшой сегмент генома, содержащийся в "энергостанциях" клетки. Эта ДНК передается вместе с митохондриями от матери к ее детям, что позволяет устанавливать родственные связи между людьми и использовать мтДНК для изучения истории их миграций, а также построения единого "генеалогического древа" человечества.
 
Родственные связи можно установить также, изучая наборы мутаций в Y-хромосоме, передающейся отца к его сыновьям. Люди с похожей мтДНК или Y-хромосомой выделяются в так называемые гаплогруппы, которые могут делиться на более мелкие группы или входить в более крупные группы с общей историей формирования.
 
Как подчеркивает ученые, наличие подобных связей не означает того, что люди являются прямыми потомками, к примеру, Чингисхана или королей древности. Общая гаплогруппа по мужской или женской линии всего лишь является свидетельством того, что их представители происходят от одного общего отца или матери, который мог жить за тысячи или десятки тысяч лет до появления знаменитых правителей и их современных "родственников".
 
Ильинский и другие ученые из Genotek решили выяснить, к каким гаплогруппам принадлежат жители России и проанализировав геномы, которые компания получала на протяжении последних двух лет от людей, пытавшихся узнать о своем происхождении при помощи генетических тестов.
 
В общей сложности им удалось изучить более 2,5 тысячи геномов, примерно половина которых принадлежала мужчинам. Больше всего образцов ДНК поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя и Киева.
 
Как оказалось, большинство россиян по материнской линии принадлежит к митохондриальной группе H, представители которой появились на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии примерно 30 тысяч лет назад и проникли в Европу около 25-20 тысяч лет назад. Сегодня большая часть европейцев, около 41% жителей субконтинента, является носителями этой разновидности мтДНК, что позволяет считать россиян полноправными европейцами.
 
Помимо 20% россиян к этой гаплогруппе относятся и многие известные персоны, в том числе Елизавета II, королева Великобритании, и Мария Медичи, супруга Генриха IV Бурбона, короля Франции в конце 16 века. В нее так же входили и дети Николая II, последнего императора России, унаследовавшие митохондриальную ДНК от императрицы Александы Федоровны, внучки знаменитой королевы Виктории.
 
С мужской стороны ситуация иная – примерно 25% россиян относится к гаплогруппе R1a1, возникшей, по разным теориям, или в степях Прикаспия около 10 тысяч лет назад, или же на Алтае или в Центральной Азии примерно 35-30 тысяч лет назад. К ней относятся Том Хэнкс, Френсис Дрейк, король Нидерландов Вильям-Александр, Николай Пржевальский и Никита Михалков.
 
Обе эти группы, как считают сегодня историки и палеогенетики, попали в Европу в последний межледниковый период, когда льды временно отступили, и после начала повторного оледенения они почти полностью вымерли. Остатки их популяции смогли выжить на юге Европы и восстановить численность значительно позже, а сегодня их потомки составляют большинство коренных жителей Европы.
 
https://ria.ru/science/20170628/1497387895.html

 

 

 

Метки: Новости, самое невероятное
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