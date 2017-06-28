Ученые: пятая часть россиян оказалась родственниками королевы Британии

Примерно 20% россиян оказались генетически связанными с представителями современной династии Виндзоров, к которой принадлежит королева Британии и дети Николая II, а также королевы Франции Марии Медичи, сообщает пресс-служба компании Genotek.

"Три года назад мы делали такой ДНК-тест для Владимира Жириновского, и результаты показали, что он имеет общих предков с Наполеоном и Эйнштейном. Гаплогруппа E1b1b1 Владимира Вольфовича довольно интересна — к ней также относится Адольф Гитлер, Влад Цепеш и Бенито Муссолини", — рассказывает генетик и генеральный директор Genotek Валерий Ильинский.

Такие выводы позволяет сделать так называемая митохондриальная ДНК – небольшой сегмент генома, содержащийся в "энергостанциях" клетки. Эта ДНК передается вместе с митохондриями от матери к ее детям, что позволяет устанавливать родственные связи между людьми и использовать мтДНК для изучения истории их миграций, а также построения единого "генеалогического древа" человечества.