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Тиллерсон обвинил КНДР в создании трудовых лагерей в России и Китае

09:43. 28 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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До 80 тысяч граждан КНДР заняты на принудительных работах в трудовых лагерях, в основном в России и Китае, заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"От 50 до 80 тысяч граждан КНДР работают в трудовых лагерях за рубежом, прежде всего в России и в Китае", — сказал он, представляя в Вашингтоне ежегодный доклад госдепартамента о борьбе с работорговлей в мире.
 
По его словам, "многие из них трудятся по 20 часов в сутки, а их зарплата идет властям КНДР". "Режим в Пхеньяне получает, таким образом, сотни миллионов долларов в год", — добавил Тиллерсон.
 
Он подчеркнул, что "ответственные государства не могут позволить ситуации развиваться подобным образом". "Мы призываем все страны, где граждане КНДР заняты на принудительных работах, возвращать этих людей домой", — сказал госсекретарь.
 
В докладе утверждается, что правительство РФ недавно продлило двусторонние договоренности с КНДР, в рамках которых Северная Корея создает трудовые лагеря на российской территории.
 
https://ria.ru/world/20170627/1497398158.html

 

Метки: Новости
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