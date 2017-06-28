Тиллерсон обвинил КНДР в создании трудовых лагерей в России и Китае

До 80 тысяч граждан КНДР заняты на принудительных работах в трудовых лагерях, в основном в России и Китае, заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"От 50 до 80 тысяч граждан КНДР работают в трудовых лагерях за рубежом, прежде всего в России и в Китае", — сказал он, представляя в Вашингтоне ежегодный доклад госдепартамента о борьбе с работорговлей в мире.

По его словам, "многие из них трудятся по 20 часов в сутки, а их зарплата идет властям КНДР". "Режим в Пхеньяне получает, таким образом, сотни миллионов долларов в год", — добавил Тиллерсон.