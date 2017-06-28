Сорос против Орбана



Несмотря на давление Брюсселя, венгерские власти решительно противостоят прозападному лобби. Источник: http://www.stoletie.ru Несмотря на давление Брюсселя, венгерские власти решительно противостоят прозападному лобби.

Общественно-политические деятели, журналисты и ученые, стоящие на неолиберальных позициях, давно уже чувствуют себя хозяевами во многих странах мира. Начиная с 80-х – 90-х годов ХХ века, разделение на «правых» и «левых» в евроатлантическом сообществе стало весьма условным.

С тех пор, как «консервативные», так и «социалистические», «социал-демократические» партии в Европе и англосаксонском мире под влиянием мощного неолиберального лобби вынуждены были принять за основу своих платформ базовый набор ценностей неолибералов: их видение прав человека, международных и межнациональных отношений, взгляды на вопросы гендера и сексуальной ориентации, экономические воззрения.

За достаточно короткий промежуток времени «протекционизм» стал почти ругательным словом, национальный суверенитет был практически признан пережитком, а права ЛГБТ-сообщества радикально расширились, заняв приоритетное положение по отношению к правам и свободам остальных социальных групп. Лидеры общественного мнения, не желавшие принимать обозначенный идеологический базис, автоматически обрекали себя на маргинализацию и забвение в средствах массовой информации. Простор для политической дискуссии сузился до вопросов бюджетных приоритетов и специфики налогового регулирования. На пересмотр «базисных истин» было наложено табу.

В странах Запада рекордными темпами строилось идеальное тоталитарное общество, в рамках которого целые народы, лишившись права выбора собственного пути, вынуждены были пойти на поводу у манипуляторов.

И одним из влиятельнейших и известнейших неолиберальных «манипуляторов» в мире стал международный спекулянт Джордж Сорос, имеющий, если верить СМИ, тесные связи с семьей Ротшильдов.

Сорос – мультимиллиардер, зарабатывающий грандиозные прибыли на информационных атаках и политическом влиянии на экономику через поведении людей и компаний, а также — для организации кризисов. Одна из самых известных его операций – обрушение в 1992 году английского фунта, когда Сорос умудрялся зарабатывать более миллиарда долларов за день. Зачем знаменитому международному спекулянту «открытые границы» и ограничение суверенитета государств, думаю, объяснять не нужно – в «закрытых» обществах так просто спекуляцию не провернешь и миллиарды не заработаешь. По тем же самым соображениям Сорос, очевидно, стал и одним из самых известных лоббистов Европейского союза. Однако 2017 год у Сороса в Европе не задался – у него нашлись противники, не просто бросившие ему вызов, но и принявшиеся активно заделывать щели в законодательстве, через которые международный спекулянт «обволакивал» своим влиянием нужные ему структуры и людей. По иронии судьбы, подножку Соросу подставила его родина – Венгрия.

Джорджа Сороса принято называть американским бизнесменом, однако это – не совсем корректно. Его бизнес-империя трансгранична и работает по всему Земному шару. Молодость его прошла в Англии, где Сорос окончил Лондонскую школу экономики и политических наук. А вот детство и юность он провел там, где и родился, — в Венгрии.

И именно в Венгрии Сорос приложил максимум усилий для трансформации постсоветского общества по неолиберальным лекалам. В 1991 году он вложил колоссальные средства в основание Центрально-Европейского университета, посредством которого спекулянт попытался провести радикальную трансформацию сознания венгерских элит. Параллельно Сорос стал тратить миллионы долларов на финансирование деятельности неправительственных организаций (НПО), призванных нести ценности неолиберализма в массы. Изначально процесс пошел для Сороса достаточно успешно, и в Будапеште возник целый общественный центр, из которого координировалась значительная часть информационно-пропагандистской кампании на постсоветском пространстве.

Из венгерских офисов Сороса в бывшие советские республики шли деньги на написание новых учебников истории и культурологии, в которых жестоко высмеивались любые национальные традиции, а свершения предков представлялись полнейшей дикостью.

Местные НПО и финансируемые Соросом СМИ за поступившие из Будапешта деньги рассказывали о преимуществах западного образа жизни и о том, как прекрасно ЛГБТ-сообщество.

В России вместе с уходом эпохи «лихих 90-х» начало сходить на нет и влияние соросовских структур. В российскую прессу даже просочилась в свое время информация о том, что Сорос пытался «законсервировать» в РФ милые его сердцу «90-е», незаконно профинансировав политическую партию «Яблоко», однако, похоже, «поставил не на ту лошадь».

После того, как неолибералы вылетели из российской власти, «головная» структура Сороса – фонд «Открытое общество» — публичную работу в России свернула. Свою деятельность она продолжила через цепочку посредников, но планы у нее были просто наполеоновские. В сети Интернет всплыло содержимое одного из почтовых ящиков «Открытого общества», из которого следовало, что Сорос готовит дестабилизацию ситуации в России и коренную трансформацию российского общества. Однако его планам не суждено было исполниться. В ноябре 2015-го власти РФ объявили «Открытое общество» нежелательной организаций на территории России.

И вот, по дороге, проторенной Москвой, неожиданно двинулась и родная для Сороса Венгрия. Уже несколько лет в Будапеште всем заправляют правые – около 70% населения страны поддерживают либо консервативную партию «Фидес», либо крайне правый «Йоббик». Причем косвенное влияние последнего просто огромно – представляющий «Фидес» премьер-министр Виктора Орбан обоснованно боится бегства части своего электората в ряды «симпатиков» более яркого «Йоббика», и поэтому защищает венгерский суверенитет на совесть, что по определению не может нравиться Соросу.

Подлило масла в огонь противостояния миллиардера с официальным Будапештом то, что власти Венгрии, вопреки требованиям Сороса, категорически отказались принимать на своей территории мигрантов из стран Африки и Азии.

Спекулянт попытался закинуть социуму идеи о целесообразности отстранения Орбана от власти, но не тут-то было. Общество горячо поддержало идеи правых политиков и дружно высказалось в том смысле, что мигрантам в Венгрии делать нечего, даже если поселить их на берегах Балатона, как того будет требовать руководство ЕС.

Ощущая народную поддержку, Орбан нанес Соросу два жестоких удара. Сначала власти страны приняли изменения в законодательство о высшем образовании, согласно которому венгерские филиалы иностранных ВУЗов имеют право работать в юрисдикции Будапешта только в том случае, если «по месту основной регистрации» ими ведется аналогичная работа. Кроме того, венгерские правые обязали иностранных педагогов получать разрешение на трудоустройство в Венгрии. Соответствующие изменения в законы были приняты ещё в апреле, сделав практически невозможной дальнейшую работу любимой игрушки Сороса – основанный им ВУЗ номинально считается американским, а открыть его аналогичное подразделение в Штатах команде миллиардера представляется невозможным.

Сорос попытался возмутиться и даже вывести на акции протеста несколько тысяч человек, но это возымело эффект строго противоположный. Власти Венгрии инициировали новый закон, согласно которому любая НПО, имеющая в год из-за границы более 24 тысяч евро грантового финансирования, считается «получающей средства за границей у неизвестного источника». Такие организации обязаны регистрироваться в специальном списке и делать соответствующие пометки на Интернет-сайтах и на печатной продукции.

В новом законе нет абсолютно ничего страшного – ни запретов, ни ограничений. Однако активисты соросовских НКО, долгие годы считавшие себя людьми «высшего» сорта, восприняли идею Орбана, как личное оскорбление. Тем не менее, несмотря на возмущение либералов, закон был принят. За него проголосовали 130 депутатов парламента при всего 44 против. Часть соросовских НПО уже заявили, что регистрироваться и отчитываться не собираются, им же на это ответили, что за саботаж законов они могут заплатить солидные штрафы.

На этом фоне разгневанный Сорос обвинил Орбана во всех смертных грехах, включая коррупцию и работу на мафию.

Премьер-министр публично ответил миллиардеру, заметив, что единственная мафия в стране – это структуры самого Сороса, а заявление спекулянта расценил как «объявление» войны.

Куда будет двигаться ситуация – неизвестно. Пока что правительство Орбана не собирается сдаваться и уверенно «ведет по очкам». Однако мировой опыт подсказывает, что в такой ситуации Венгрию может ждать попытка организовать «цветную революции», защитить от которой Будапешт Европа явно не пожелает. Поэтому самое лучшее, что может сделать сегодня официальный Будапешт – это начать активнее дрейфовать во внешнеполитическом плане от ЕС к России.

Источник: nstarikov.ru