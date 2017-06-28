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Сможет ли США обрушить экономику России

19:32. 28 июня 2017 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал:

Когда и откуда ждать угрозы и выдержит ли экономика России. Неужели кибервзлом и паника в соцсетях могут сокрушить Россию? Оказалось, риск реален. 1 день. Именно столько нужно, чтобы обрушить экономику любой страны и посеять хаос. Это доказал пример Катара, богатейшего нефтяного государства в мире. 6 июня самые обеспеченные люди планеты в панике сметали с полок магазинов продукты. Они потеряли разум из-за информационного вброса, согласно которому их страна оказалась в экономической блокаде. 

Метки: геополитика, финансовая война, экономика
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