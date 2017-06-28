СМИ: Украина планирует отказаться от участия в ЧМ-2018

Украинская сторона намерена бойкотировать турнир, который будут проводить в российских городах

Украинская сторона планирует отказаться от участия в ЧМ-2018 по футболу, пишут «Известия», ссылаясь на свой источник в Федерации футбола Украины (ФФУ).

При этом источник уточнил, что окончательное решение пока не принято. По данным СМИ, власти страны поддерживают такую идею, однако футбольная организация опасается санкций со стороны ФИФА.

Также уточняется, что квалификационную стадию украинская команда пройдет до конца, футболисты могут не поехать лишь на финальную часть первенства, которая состоится в российских городах в следующем году.

На данный момент украинская команда занимает четвертую позицию в своей группе I квалификационной стадии. У команды 11 очков.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в нескольких российских городах летом следующего года.

http://www.aif.ru/sport/football/smi_ukraina_planiruet_otkazatsya_ot_uchastiya_v_chm-2018