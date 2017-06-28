Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 июня 2017

Впечатляющие кадры: Спецназ сил спецопераций РФ в Сирии (ФОТО)

Опубликованы уникальные фотографии с бойцами российского спецназа в Сирии. Кадры с военнослужащими Сил специальных операций Минобороны РФ в пустынной местности демонстрируют современную экипировку и вооружение. Как неоднократно писала «Русская Весна», военнослужащие спецподразделений Вооруженных сил России находятся в Сирии в качестве авиационных наводчиков, а также ведут охоту на главарей террористов и видных боевиков, прибывших в САР из нашей страны. Читайте также: Бородатые герои: Секретный мусульманский спецназ «Туран» (ВИДЕО) Фото опубликованы компанией «Воин», производящей снаряжение «для специальных людей».

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Турция может начать новую операцию в Сирии

Турция готова провести еще одну военную операцию на севере Сирии, если возникнет угроза ее границам.

Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Сейчас в Сирии идут негативные процессы. Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как в ходе операции «Щит Евфрата», — сказал турецкий лидер.

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию «Щит Евфрата» против боевиков ИГ*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта о успешном окончании операции.

Эрдоган добавил, что ранее Анкара выражала готовность освободить от исламских радикалов Манбидж и Ракку, однако западные партнеры по коалиции предпочли сделать ставку на курдские формирования.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Американские ВВС трижды просили разрешение на атаку самолетов в Сирии

Генерал ВВС США Чарльз Коркоран заявил, что в течение июня американские пилоты, ссылаясь на самооборону, три раза запрашивали разрешения, чтобы сбить сирийские военные самолёты.

Об этом пишет RT со ссылкой на Military.com.

«Мы пытаемся заниматься деэскалацией (конфликта). Мы здесь, чтобы бороться с ИГ*, но мы будем защищать наши силы от тех, кто выступает на стороне сирийского режима», — сказал Коркоран.

Министерство обороны Сирии ранее сообщило, что коалиция во главе с США сбила самолет Военно-воздушных сил САР Су-22, когда он выполнял задачу против террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*. Штаб возглавляемой США коалиции подтвердил, что американский истребитель сбил сирийский самолет к югу от города Табки.

Российские военные прекратили взаимодействие с Пентагоном в рамках двустороннего меморандума по Сирии. «Министерство обороны РФ с 19 июня прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии», — заявили в Минобороны России.

В Минобороны РФ заявили, что российские самолеты находились в воздухе во время уничтожения американским истребителем самолета ВВС Сирии. «Однако командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между командованиями авиабазы «Эль-Удейд» (Катар) и авиабазы «Хмеймим» для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии», — заявили в Минобороны РФ.

Эту атаку назвали нарушением суверенитета Сирии.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

К оглавлению | Источник: news-front.info

База ВКС Хмеймим: Штаб, бронетехника, авиация и Башар Асад — полный репортаж (ВИДЕО, ФОТО)

Как сообщала «Русская Весна», Президент Сирии Башар Асад во вторник впервые посетил авиабазу ВКС РФ. Глава САР встретился с командованием российской военной группировки на авиационной базе Хмеймим, расположенной в провинции Латакия. Президента встретил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Российские офицеры продемонстрировали Башару Асаду современные образцы военной техники и вооружений. Также была проведена экскурсия по всем значимым местам авиабазы. В штабе воинской группировки Асаду показали как ведется оперативное отслеживание обстановки и принимаются решения. Во время визита сирийский лидер попробовал себя в роли пилота современного истребителя Су-35. Также дорогому гостю показали музей и продемонстрировали бронемашины. Читайте также: Армия Сирии и ВКС РФ уничтожили множество проамериканских боевиков в ходе провального штурма (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

США не станут предоставлять доказательств подготовки химатаки в Сирии

США не представили доказательств того, что правительство Сирии якобы готовит новую химическую атаку, и не стали бы этого делать, поскольку речь идет о разведывательной информации, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт. В ходе брифинга журналисты попросили ее прокомментировать опубликованное в понедельник заявление Белого дома о том, что США наблюдают приготовления к химической атаке со стороны сирийцев. Ее также спросили, собирается ли Вашингтон «говорить что-то конкретно о химическом оружии». «Нет», — ответила Науэрт. Журналисты обратили внимание, что в заявлении Белого дома не было представлено доказательств. «Их бы и не стали приводить. Потому что это рассматривается как вопрос разведки. Как вы знаете, иногда всплывают такие вопросы, в детали которых мы не вдаемся. Но безусловно, эта тема привлекла внимание правительства США на самом высоком уровне», — сказала представитель госдепартамента. Она также сказала, что США не собираются верить заявлениям сирийских властей о том, что Дамаск не проводит приготовлений к осуществлению химической атаки. «Из прошлого мы знаем, что режим Асада применял химическое оружие против собственного народа, и это вызывает у нас серьезные опасения», — сказала она. Читайте также: Котёл для ИГИЛ: «Тигры» и ВКС РФ завершают окружение большой группировки боевиков в Ракке (ФОТО, КАРТА)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Аль-Каида» получила мощную поддержку со стороны ВВС Израиля, но атака боевиков на Армию Сирии захлебнулась в крови

Боевики «Аль-Каиды»* получили сильную поддержку со стороны израильских ВВС за последние 72 часа, т.к. авиация ЦАХАЛа совершила 3 атаки на позиции Сирийской Армии на Голанских высотах в сирийской провинции Кунейтра.



В то время как ВВС Израиля наносили авиаудары, террористы «Хайят Тахрир Аш-Шама» (ХТШ), действующие под руководством «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской «Аль-Каиды»*) воспользовались моментом и начали атаковать с различных флангов позиции САА на Голанских высотах. Удача не сопутствовала террористам и каждый раз они несли лишь большие потери в личном составе и военной техники. Последняя атака «Аль-Каиды» была нацелена на стратегический холм Тал Ахмара, который расположен недалеко от зоны прекращения огня на Голанских высотах. Несмотря на неоднократные попытки завоевать холм, боевики ХТШ были вынуждены отступить от Тал Ахмара, при этом бросить большое количество вооружения и военной техники, захваченной подразделениями Армии Сирии.



В целом, атаки террористов на Голанские высоты привели к огромным потерям и дали возможность для контрнаступления САА вблизи н. п. Аль-Хамадии и Аль-Самдания Аль-Гарбия. Читайте также: После удара ВВС Израиля «Аль-Каида» начала наступление на Армию Сирии * Запрещенная в РФ террористическая организация.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Россия максимально усиливает Армию Сирии в ответ на агрессию США, — Совфед

Обстановка в Сирии становится все тревожнее, сирийские войска максимально усилены в связи с угрозами и ложью Белого дома о якобы готовящейся Дамаском химической атаке против «оппозиции». Об этом рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников. Как ранее сообщала «Русская Весна», Белый дом официально заявил, что американские власти якобы располагают информацией о том, что руководство САР готовит «новую» химическую атаку. Это при том, что и старые обвинения в химатаке в Идлибе до сих пор не доказаны. Сейчас же в Вашингтоне еще и начали угрожать, что если нападение будет совершено, то цена для Дамаска «будет высока». «Насколько я знаю, максимально усилена сирийская армия… Что касается безопасности наших военнослужащих в Тартусе и Хмеймиме, все силы и возможности также находятся на пределе. Положение очень тревожное, благодаря такой политике (США)», — заявил Серебренников в интервью агентству РИА Новости ​. Политик подчеркнул, что обвинения Вашингтона в адрес правительства Башара Асада в подготовке химатаки являются наглой ложью для оправдания «новой попытки вмешательства». «Я надеюсь, что мировое сообщество не будет молчаливо наблюдать за такими выпадами, даст жесткую оценку», — добавил член Совета Федерации. Серебренников добавил, что складывающаяся ситуация не может не тревожить. «Будем надеяться, что возобладает трезвый разум, хотя на это остается все меньше надежды», — подытожил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Читайте также: Русский «Терминатор-2» впервые замечен в Сирии (ФОТО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Ситуация в Сирии ухудшилась, потому что Россия помогла Асаду, — госдеп США

США считают, что ситуация в Сирии ухудшилась из-за того, что Россия пришла на помощь правительству Башара Асада, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт. «В 2015 году сирийский режим был на краю краха. Кто пришел ему на помощь? Россия. И поэтому мы находимся сейчас в такой ситуации. Мы — я имею в виду мир. Россия пришла, помогла укрепить сирийскую армию, и мы видим ухудшение ситуации и разрушения», — сказала Науэрт на брифинге. Она заявила, что «у России есть большое влияние на Асада». «И мы постоянно призываем ее использовать то влияние», — добавила представитель госдепартамента. Читайте также: «Беззащитные» пилоты ВВС США просили разрешения сбивать сирийские истребители

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Анонсы

На 28-30 июня анонсированы очередные ракетные стрельбы в Восточном Средиземноморье (см. пункт №11). По всей видимости снова будут пуски "Калибров" для поддержки наступления САА в Восточной Хаме и в провинции Ракка.Так что завтра-послезавтра в первой половине дня можно ожидать новых ракетных ударов.Также стоит отметить, что по соц.сетям гуляет информация, что Турция якобы может начать наступление против афринских курдов. Вероятно имеются ввиду атаки протурецких боевиков на фронте у Таль-Рифата, которые будут поддержаны турецкой артиллерией, танками и САУ, а также обстрелами территории Африна.Одна из возможных вариаций турецкого наступления. Удар из района Азаз-Маре с целью ликвидации курдской кишки с основанием в Таль-Рифате.Вечером, турецкие САУ (батарея 155-мм гаубиц "Фиртина") обстреляли лагерь PYD в Африне.Возможно, оживление в турецких соц.сетях вызвана как раз этим обстрелом, хотя признаки сосредоточения турецкой бронетехники против афринских курдов фиксируются уже довольно давно.Решаться ли турки на полномасштабную атаку афринских курдов или все как обычно сведется к многочисленным мелочным провокациям, увидим в ближайшие дни.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Президент Асад посетил базу ВКС РФ. Sana, Сирия

Президент Сирии Башар Аль-Асад посетил базу ВКС РФ в Хмеймиме в провинции Латакия. Президента сопровождали начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. В ходе визита Асад был проинформирован о размещенной на базе военной технике. Он также осмотрел кабину российского истребителя Су-35, не имеющего аналогов в мире.

Кроме того, президент в сопровождении Герасимова осмотрел вооружение, военную технику и документы, обнаруженные российскими военными в районах, находившихся под контролем террористов.

Президент оставил запись в Книге почетных гостей. «С удовольствием и гордостью я посещаю военную базу Хмеймим и встречаюсь с героическими бойцами и пилотами, приехавшими из дружественной Российской Федерации в Сирию, чтобы содействовать сирийским братьям, героям Сирийской Арабской армии в защите правды, справедливости и прав народов, закрепленных в международном законе и международном гуманитарном праве, а также чтобы принять участие с сирийским народом, защищающего свою Родину, ее единство и суверенитет в борьбе с террористами, прибывшими их разных уголков мира».

«Россия предоставила оружие и боеприпасы для поддержки Сирии в ее борьбе против терроризма. Но что еще более важно, Россия пролила кровь, что является самым драгоценным, что человек может дать своему ближнему. Сирийский народ никогда не забудет своих российских братьев, стоящих на их стороне в этой национальной войне. Приветствую всех российских бойцов, руководство базы Хмеймим и российское руководство. И самое большое приветствие — президенту Владимиру Путину», — написал Асад.

Sana, Сирия

Перевод ИноСМИ

К оглавлению | Источник: news-front.info

Тиллерсон сообщил Лаврову о якобы готовящейся химатаке в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым накануне сообщил, что Вашингтон подозревает Сирию в подготовке новой химатаки, сообщает во вторник издание Daily Beast со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США. При этом Тиллерсон якобы заявил, что если подобная атака со стороны сирийских властей произойдет, то она повлечет за собой последствия, утверждает издание. «Наша главная цель: гарантировать, что ничего не случится», — приводит Daily Beas слова источника из администрации. При этом Лавров заверил Тиллерсона, что, «как всегда», ничего не произойдет. Накануне МИД РФ сообщил, что в понедельник по американской инициативе состоялся телефонный разговор Лаврова с Тиллерсоном. «Главы внешнеполитических ведомств обсудили тематику урегулирования кризиса в Сирии, включая необходимость закрепления режима прекращения огня, в частности через астанинский процесс, наращивания борьбы против террористических группировок и пресечения попыток применения химических отравляющих веществ. С. Лавров призвал Вашингтон принять меры для недопущения провокаций в отношении сирийских правительственных войск, ведущих операции против террористов», — говорится в сообщении. В то же время, США пригрозили президенту Сирии Башару Асаду, заявив, что в случае новой химической атаки он «заплатит высокую цену». «Как мы ранее заявляли, США находятся в Сирии для уничтожения ИГИЛ* в Ираке и Сирии. Однако, если господин Асад совершит еще одно массовое убийство с применением химического оружия, он и его военные заплатят высокую цену», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома, распространенном в понедельник вечером. Читайте также: Русский «Терминатор-2» впервые замечен в Сирии (ФОТО) *Запрещенная на территории РФ организация

К оглавлению | Источник: rusvesna.su