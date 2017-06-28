Россия остается пугалом для денег

С 2014 по 2016 год из России при помощи так называемых зеркальных сделок было выведено 750 млрд. рублей. Об этом во вторник, 27 июня, Банк России сообщил агентству Bloomberg.

Напомним: в мае 2015 года регуляторы США и Великобритании установили, что «Дойче Банк» — российская «дочка» немецкого банка — имел непосредственное касательство к «зеркальным сделкам». Сами по себе такие сделки — вполне легальные операции. Суть их заключается в покупке ценных бумаг в местном филиале банка за местную валюту, и продаже этих же бумаг в филиале этого же банка — но только за границей и за внешнюю валюту, для заработка на колебаниях котировок. Проблема в том, что «зеркальные сделки» часто используются для вывода активов за рубеж. ЦБ назвал эти сделки одной из самых крупных схем вывода денег из России, отмечает Bloomberg.

Так, компании-клиенты московского филиала Deutsche Bank отдавали распоряжения на закупку российских «голубых фишек», всегда оплачивая сделки в рублях. «Вскоре после, а иногда и в тот же день связанная с банком сторона продавала те же самые акции через филиал Deutsche Bank в Лондоне за фунты стерлингов и доллары», — говорилось в заявлении Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS), сделанном по итогам расследования.

Американское следствие установило, что с помощью «зеркальных сделок» через российское подразделение Deutsche Bank в период с 2011 по 2015 год из России было выведено около $ 10 млрд. Центробанк России же теперь уточнил: только с 2014 по 2016 год из страны подобным образом было выведено 750 млрд руб. ($ 13,5 млрд. по средневзвешенному курсу валют за этот период).

Заметим, Deutsche Bank в итоге выплатил штрафы в США, Великобритании и России на общую сумму $ 630 млн. Новость заключается в другом: как теперь заявляет ЦБ, в этих финансовых махинациях участвовали и другие крупные международные банки, но они ушли от ответственности.

Банк России заверил Bloomberg, что благодаря ужесточению контроля число и объем «зеркальных сделок» резко сократились. Так, по данным ЦБ, в 2014 году их объем составлял 600 млрд руб., в 2015-м — уже 17 млрд., а в первом квартале текущего года не превысил 800 млн руб. При этом за последнее время регулятор лишил лицензий более 100 российских брокеров, замешанных в незаконном проведении «зеркальных сделок».

Но свято место, как известно, пусто не бывает: в феврале СМИ сообщили о появлении в России «защищенной со всех сторон законом» схеме отмывания денег, в рамках которой в 2016 году из страны было выведено более 16 млрд. рублей.

Почему денежные «качалки» процветают в России, как предотвратить бегство капиталов за рубеж?

— Суммы, выведенные с помощью «зеркальных сделок» через Deutsche Bank, не очень значительные по российским меркам, — отмечает президент Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич. — На деле, это одна из многих схем, действовавших в то время, когда отток капитала был намного масштабнее, чем сейчас. Напомню, в 2011 году тогдашний председатель ЦБ Сергей Игнатьев заявил, что всего за три квартала из России было выведено 50 млрд. долларов.

Одна только эта цифра показывает, что вывод из РФ России капитала — вопрос системный. Это устоявшаяся тенденция, и спорить можно только о том, в каких формах, каким способом и куда капитал пойдет.

Надо понимать: в условиях валютного законодательства, которое мы имеем — а у нас нет препятствий для движения капиталов — удержать деньги каким-то административным путем невозможно. Вопрос только в том, выгодно деньгам или невыгодно находиться в России.

Деньги, на мой взгляд, похожи на простейшие живые организмы. Если им некомфортно, они начинают идти в другом направлении. Так происходит, потому что в нынешней России нет перспектив развития, нет поля для инвестиций, не защищена собственность.

Плюс, в нашей стране крупнейшие капиталы находятся в руках тех, кто понимает: их собственность получена с нарушениями. А значит, в любой момент они могут подвергнуться точно такой же рейдерской атаке, как те атаки, которые они сами когда-то проводили.

Естественно, зная правила игры, они стараются не рисковать. И стараются большую часть доходов постоянно переводить за границу. Низкий потребительский спрос внутри РФ, неясность экономических программ, которые собирается реализовывать российский кабмин, сомнения во внешней конъюнктуре лишь укрепляют их в этом решении. Дальше остается только придумать, каким образом деньги выводить.

«СП»: — Как же решается эта задача?

— В выводе денег нет особых сложностей. Повторюсь, «зеркальные сделки» — лишь один из методов, и представляют собой вершину айсберга.

Если копнуть серьезно, вывоз капитала осуществляется, прежде всего, в форме владения собственностью. Вся ключевая собственность компаний, как правило, переписана на офшоры. Чем это не вывоз капитала?! А дальше существуют еще операции офшоров между собой, которые вообще не фигурируют в платежном балансе.

Кроме того, капитал выводится в виде займов самим себе, либо займов чрезмерных. Бизнесмены считают, что таким образом они страхуют свой бизнес. Они набирают большие займы, и держат обеспечительные депозиты в западных банках. Страховка работает так: если в случае чего их собственность в России будет захвачена рейдерами, захватчики ничего не получат, кроме долгов.

Так поступают очень многие средние и крупные российские предприятия. Да, они платят банкам большую комиссию за услуги. Но права собственности таким способом действительно защищают.

Или еще схема: деньги формально размещаются в каком-то западном банке, и считаются активом. Например, так происходит, когда российских банк открывает в западном банке крупный счет. А потом оказывается, что под этот актив — по неформальной договоренности — взят кем-то кредит, и фактически это связанные кредиты. Это значит, что едва будет востребован депозит, немедленно будут предъявлены требования и по кредиту. Объемы таких операций колоссальны.

«СП»: — Можно ли бороться с утечкой капитала?

— Бесполезно бороться с симптомом болезни. А вывоз капитала есть симптом, как бы страшен он не был.

Чтобы победить болезнь, правительству РФ нужно, я считаю, развивать нашу архаичную финансовую инфраструктуру. Она у нас сведена к банковскому сектору, а сам сектор — к нескольким крупнейшим банкам. Из-за этого система финансирования доступна лишь узкому кругу лиц.

Правительству необходимо, кроме того, преодолеть отсталость ряда регионов и отраслей. В своем нынешнем состоянии они требуют слишком больших вложений, и такие инвестиции никто, естественно, делать не собирается.

Наконец, нужно преодолеть слабость потребительского спроса. В России люди живут в бедности, и они привыкли к ней. Если так пойдет и дальше, спрос не будет развиваться.

По сути, деньги в России сейчас могут скапливаться только в узкой, полностью монополизированной банковской системе. Там они «крутятся» в мире финансовых спекуляций, еще больше обескровливая реальный сектор экономики, сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность, и делая их еще менее конкурентоспособными.

И еще момент. Деньги, которые еще «недовывезены» из России, находятся здесь в работе временно, внутри финансового сектора. Но почему-то Банком России спекулятивная деятельность практически не пресекается.

Скажем, против ЦБ Японии никто даже играть не хочет, потому что регулятор старается пресечь любую спекулятивную игру. Но в России ситуация противоположная. И это требует немедленного реагирования.