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Россия на встрече ВТО в декабре предложит сократить господдержку АПК

10:04. 28 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Россия на конференции стран-участниц ВТО в декабре в Аргентине предложит постепенно сокращать государственную поддержку сельхозпроизводителей, чтобы уравнять конкуренцию на мировом рынке, сообщил журналистам замминистра экономического развития РФ Алексей Груздев.

"Мы говорим, что общий уровень (господдержки АПК – ред.) должен сокращаться в целом, но у каждого есть свои объемы, поэтому самый главный тренд должен быть на последовательное сокращение объемов такой поддержки", — сказал Груздев в кулуарах "Летнего Давоса" в Даляне, отвечая на вопрос о планах на участие в конференции ВТО в декабре.
 
"Есть целый ряд стран, объемы внутренней поддержки сельского хозяйства которых существенно выше, чем в России. Соответственно, это создает дополнительные конкурентные преимущества за счет существенного субсидирования. Когда вы выходите на международные рынки, то вы вступаете уже в неравноправную конкуренцию. Если речь идет о том, что это делают развивающиеся страны, это, наверное, вопрос дискуссионный. Но когда объемы внутренней поддержки в США и ЕС существенно выше, чем даже в развивающихся странах, то здесь вот вопрос", — пояснил замминистра.
 
"Мы выступаем против сохранения этих механизмов (специальных мер поддержки государством), считаем их искажающими структуру торговли", — заявил Груздев.
 
По его словам, подготовка к конференции ведется и по другим направлениям. "У нас достаточно много инициатив. Это и вопросы инвестиций, многостороннее инвестиционное соглашение, которое мы хотим принести на площадку ВТО обсуждать, это и вопросы электронной торговли", — рассказал замминистра.
 
"Когда мы с китайскими партнерами сейчас встречались, тоже обсуждали, что у нас единые подходы с точки зрения развития повестки инвестиционной на площадке ВТО, электронной торговли, малых и средних предприятий и создания механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства", — добавил он.
 
РИА Новости https://ria.ru/economy/20170628/1497417201.html
Метки: АПК, ВТО, Новости
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