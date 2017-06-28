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Протестующие из РАН потребовали прекратить «удушение науки»

14:33. 28 июня 2017 Просмотров - 58 Один комментарий Опубликовал:

В случае отказа властей прислушаться к их требованиям участники прошедшего в Москве митинга ученых пообещали устроить осенью всероссийскую акцию протеста.

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Без повышения зарплат ученых и увеличения расходов на закупку оборудования и проведение исследований российская наука продолжит деградировать, утратив конкурентоспособность, предупредили организаторы митинга профсоюза работников Российской академии наук (РАН), прошедшего в среду в Москве.

 

Участники акции протеста, в которой, по разным данным, приняло участие 500–1000 человек из разных регионов, заявили о катастрофической нехватке средств на поддержание научной инфраструктуры и продолжении «ползучих сокращений».
Здесь собрались не только работники РАН, но и работники образования, и фундаментальная наука — Курчатовский институт здесь, Протвино, Пущино. И мы готовы сказать власти: хватит нас дурить, хватит отписки подавать на письма. Мы будем идти до тех пор, пока не будет создана комиссия во власти, которая будет предпринимать шаги к тому, чтобы наука действительно стала стратегическим ресурсом», — заявил председатель профобъединения «РКК-Наука» Анатолий Миронов.

В принятой участниками митинга резолюции, направленной ими президенту и в правительство страны, содержатся требования об увеличении госрасходов на науку, в том числе доведение расходов на фундаментальные исследования до 
0,22% ВВП уже в 2018 году, а также увеличение финансирования Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований и исследований, ведущихся в вузах.

Кроме того, участники митинга заявили о необходимости повышения зарплат ученых через Федеральное агентство научных организаций (ФАНО).

В случае отказа властей прекратить «финансовое удушение» науки участники прошедшего в Москве митинга пообещали устроить осенью всероссийскую акцию протеста.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/28/06/2017/59537ebf9a79470c7b26bafa?

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